Коронавирус занесен в Томскую область из Италии с выставки собак — власти

Томский Обзор / Фото: 18 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с первым зарегистрированным случаем коронавируса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова.

«Зарегистрирован первый случай (коронавирусной инфекции — прим.ред.). Благодаря работе надзорных, медицинских и силовых органов носитель вируса идентифицирован: человек „привез“ вирус из Италии, посетив выставку собак», — сказал Севостьянов.

По мнению главы региона, посещение за рубежом массового мероприятия является «крайней беспечностью», которая подвергает риску людей. «Еще раз обращаюсь к томичам и жителям Томской области: в случае проявления симптомов простудных заболеваний не занимайтесь самолечением и не посещайте медучреждений — вызывайте врача на дом», — сказал Жвачкин.

В свою очередь вице-губернатор Томской области Иван Деев сообщил, что пациент госпитализирован, он находится в удовлетворительном состоянии.

«При наличии температурной реакции и посещения стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу мы госпитализировали пациента», — сказал Деев.

По его данным, больной вернулся в Томск в последней декаде марта.

«Сейчас три пациента, включая выявленного, находятся под наблюдением», — отметил Деев.

Режим повышенной готовности приостанавливает проведение в Томской области досуговых мероприятий в закрытых помещениях с численностью более 50 человек; работу детских оздоровительных центров и направление детей в другие регионы по приобретенным за бюджетный счет путевкам.

Также режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении, датах пребывания на указанных территориях на «горячую линию» Томской области, при появлении респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медпомощью на дому без посещения медицинских учреждений, а также соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

Работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также обмениваться информацией с управлением Роспотребнадзора по Томской области.

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