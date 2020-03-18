В Томской области выявили первого в регионе больного с коронавирусной инфекцией
18 марта 2020 / Томский Обзор
Администрация Томской области подтвердила выявление первого в регионе больного с коронавирусной инфекцией.
"Первый случай коронавирусной инфекции подтверждаем", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.
Ранее о зараженном коронавирусом в области сообщалось со ссылкой на оперативный штаб.
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