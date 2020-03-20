Анализ на коронавирус в Томской области можно сдать только по показаниям

Томский Обзор / Фото: 20 марта 2020 // Фото: pixabay.com

На сегодняшний день самостоятельно сдать анализ на определение коронавирусной инфекции в Томской области нельзя ни платно, ни бесплатно. Его делают только по клиническим показаниям или на 10 день после возвращения из стран с неблагоприятной ситуацией по этому заболеванию, сообщил на прошедшей сегодня пресс-конференции замначальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопроса Сергей Дмитриев.

«Я понимаю, что сейчас есть повышенная тревога у населения и желание сдать анализ. Но есть показания для забора анализа. На сегодняшний день у нас имеется возможность у всех, кто находится под наблюдением, брать биоматериалы для исследования. Исследование проводится в Томске. Сейчас прорабатывается вопрос для определения дополнительной лаборатории, чтобы брать анализ у всех желающих. Пока такой потребности нет в целом», — отметил Сергей Дмитриев, добавив, что вопрос о выделении дополнительной лаборатории находится на рассмотрении.

В свою очередь начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребндзора по Томской области Андрей Рудиков отметил, что подтверждение диагноза проходит в два этапа.

«Первый — это наша вирусологическая лаборатория. Если мы у себя видим положительный результат, проба отправляется в „Вектор“, это исследовательский институт новосибирский, в котором говорят, да, действительно, у вас есть коронавирусная инфекция. Но мы начинаем все профилактические меры с момента подтверждения у нас», — отмечает Андрей Рудиков.

В свою очередь в компании «Гемотетст» отметили, что их лаборатория готова немедленно приступить к выполнению тестов на коронавирус, однако для начала работы ей, как и всем другим коммерческим лабораторным компаниям России, необходимо дождаться публикации соответствующего законодательного акта. Сейчас круг лабораторий, которые могут диагностировать инфекцию SARS-CoV-2 (COVID-19), ограничен Роспотребнадзором.

В INVITRO сообщили, что пройти тест на коронавирус в их лаборатории можно будет, ориентировочно, с середины апреля. По данным пресс-службы, компания проводит закупку тест-систем. Срок выполнения исследования на короновирус составит от двух дней. Офис будет принимать не больше 3 пациентов в целях безопасности.

Сам тест выполняется методом ПЦР — метод полимеразной цепной реакции с определением РНК COVID-19. Забор будет производиться с помощью мазка ротоглотки и носоглотки. Данные анализы будут направлены в четыре из пяти лабораторных комплексов «Инвитро» в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

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