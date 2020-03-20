В Томской области готовы оперативно предоставить 1000 коек для больных коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 20 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Медицинские организации Томской области готовы к оказанию помощи больным коронавирусом. Для этого развернуты два инфекционных стационара. Дополнительно предусмотрено еще 1 000 мест, а в случае необходимости их количество может быть увеличено. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции заявил замначальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Сергей Дмитриев.

«На сегодняшний день на территории Томской области в списке лиц, которые находились или состоят под медицинским наблюдением — 397 человек. Это лица, прибывшие с территорий, неблагополучных по коронавирусной инфекции, которые находятся в домашних условиях — рассказал Сергей Дмитриев. — В инфекционном отделении третьей городской больницы у нас находятся 12 человек. У одной пациентки подтверждена коронавирусная инфекция, состояние ее удовлетворительное, она получает симптоматическую терапию».

Он также отметил, что пациентка с подтвержденным коронавирусом была госпитализирована в течение трех дней по прибытии в Томскую область. При этом обследование, которое она прошла на таможенном контроле в Шереметьево, показало отрицательный результат. В свою очередь, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков отметил, что это нормальная ситуация.

«Когда человек пересекает государственную границу, проходя тепловизионный контроль, у него могут быть отрицательные показатели, так как человек находится в инкубации, — отметил Андрей Рудиков. — Пример с томской пациенткой достаточно яркий, когда человек переходя границу совершенно здоров, но после инкубации вирус проявляется. Самое главное — его выявили. Поэтому устанавливается срок в 14 дней и на 10-й день мы всех обследуем».

Сергей Дмитриев также отметил, что у 9 человек, находящихся в инфекционном отделении третьего горбольницы коронавирус не подтвердился, анализы еще двоих находятся в работе. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Остальные из 397 находятся на домашнем карантине в режиме самоизоляции под медицинским наблюдением.

«В целом в Томской области медицинские организации готовы к оказанию помощи данной категории граждан. У нас развернуты два инфекционных отделения — третья городская больница и больница имени Сибирцева. Также дополнительно предусмотрено перепрофилирование двух стационаров для инфекционных пациентов. Дополнительно определен обсерватор для помещения лиц, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, для нахождения под наблюдением. Обсерватор предусмотрен в плане развертывания, на сегодняшний день там никого нет. Это здание на 54 места находится за пределами Томска, — уточнил Сергей Дмитриев. — На сегодняшний день в Томской области более 400 аппаратов ИВЛ. Есть 4 аппарата экстракорпоральной оксигенации для лечения тяжелых форм заболеваний».

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

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