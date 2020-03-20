Жители Томской области, вернувшиеся из-за рубежа, могут сообщать о себе через онлайн-сервис

Томский Обзор / Фото: 20 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Сообщения о своем возвращении из другой страны в Томскую область принимаются через онлайн-сервис, сообщает портал «Область здоровья».

В анкете, разработанной региональным центром медицинской и фармацевтической информации, указываются контакты и сведения, из какой страны вернулся человек, есть ли у него признаки вирусного заболевания. Информация будет оперативно передаваться медицинским работникам и в управление Роспотребнадзора по Томской области.

Онлайн-анкета запускается в рамках работы в Томской области круглосуточной «горячей линии» по коронавирусной инфекции, гриппу и ОРВИ.

По телефонам (3822) 516-616, 8-800-350-8850 жители могут обратиться за уточнением алгоритма действий при возвращении из других стран и вопросам профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.

Томичи, вернувшиеся из иностранных государств, должны в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции. В это время запрещены контакты с другими людьми, выход в любые общественные места.

Медики напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции: не общаться с заболевшим, избегать мест массового скопления людей, соблюдать гигиену рук, проветривать помещения, отказаться от поездок в регионы и страны, где установлены случаи заболевания коронавирусом.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

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