Томичи не смогут поехать в Казахстан до середины апреля

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Правительством Республики Казахстан было принято решение приостановить пропуск через Государственную границу граждан Российской Федерации по внутренним паспортам и свидетельству о рождении детей, не достигших возраста 14 лет, сообщается на сайте томского автовокзала.

Данное решение было принято в целях недопущения возникновения и распространения короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан. Ограничения на въезд вводятся с 16 марта до 15 апреля. Кроме того, в данный период устанавливается и ограничение на выезд с территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел.

По сообщению работников автовокзала, на данный момент Томск – Казахстан - единственный рейс, который будет приостановлен. Со стороны авто- и железнодорожных вокзалов также проводятся дополнительные меры профилактики защиты от короновируса. Информацию о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать во избежание заражения короновирсуной инфекцией, любой желающий может найти на многочисленных стендах возле касс и справочных служб вокзала.

«С нашей стороны выполняются все необходимые меры, предписанные санэпидем нормами. Сотрудникам выданы маски, перчатки и все остальные необходимые средства индивидуальной защиты. В помещениях проводится дополнительная санэпидем обработка», - сообщает начальник вокзала Павел Резниченко.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также сегодня в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

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