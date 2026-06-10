«Газеты под дранкой и лишний венец»: что показал дом на Кулёва, 16, когда его подняли

10 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Продолжаем наш сериал про Кулёва, 16 — один из томских «домов за рубль», которые прямо сейчас восстанавливает бригада строителей Романа Редькина.

Здание уже не просто «висит в воздухе» — приподнятый сруб установили на временные опоры на расстоянии от фундамента. Внимание мастеров сместилось вниз: к основанию, венцам и тем сюрпризам, которые вскрываются только в момент настоящего ремонта.

Рассказываем про завершающий этап подъема дома.

Лишний венец и «уехавшие» подоконники

Дом избавили от плохих венцов Фото: Савелий Петрушев

Пока дом поднимали и разбирали нижний ряд, выяснилось, что первоначальные расчёты по объёмам замен оказались слишком оптимистичными. С одной стороны дома вместо трёх запланированных венцов пришлось убирать четыре. Местами сильно прогнили участки под окнами: завалинки, которые когда‑то делали для тепла, за десятилетия «съели» брус.

— Из‑за того, что венец убрали, подоконники местами просто выпали. Где‑то даже колода опустилась, соскользнула со своего шипа, — объясняет Роман Редькин, команда которого отвечает за восстановление дома.

Теперь все эти места нужно аккуратно собрать заново: подогнать новые элементы под старую геометрию, подвести их к подоконникам, лафетить (подрубать) и вставлять так, чтобы дом снова стал цельным. При этом в целом дом остался очень прочным.

Фото: Савелий Петрушев

— У стеновых брёвен хороший диаметр — около 26 сантиметров, хороший паз. Этот дом надо просто проконопатить. Я не вижу большого смысла штукатурить его или зашивать изнутри, — говорит Роман Редькин.

По его словам, если потратить время на аккуратную очистку дерева — убрать гвоздики, остатки пены и старой отделки — сруб сам по себе может стать интерьером.

Параллельно с заменой венцов команда занимается фундаментом. На предыдущем этапе стало ясно, что его состояние неоднородно.

Фото: Савелий Петрушев

— Частями старый фундамент завален в сторону дома. Там нам придётся его полностью демонтировать и заливать новую бетонную ленту, — рассказывает Редькин.

Кирпич и камень из разрушенных участков аккуратно разбирают, пригодный материал сохраняют. Подвальное пространство частично засыпали мешками с песком, чтобы затем установить опоры, которые, частично, сделали из половых балок первого этажа.

Газеты под дранкой и фамилия на стене

Артефакты прошлого Фото: Савелий Петрушев

При подготовке стен к дальнейшим работам специалисты нашли некоторые сюрпризы, которые им оставили прошлые жильцы под дранкой.

Рисунки жильцов дома Фото: Савелий Петрушев

— Наверху под дранкой нашли надписи, рисунки, фамилию с именем одного из бывших жильцов. На другой стороне дома на стене нашли газету царских времён. Она была именно под дранкой, — рассказывает Роман Редькин. — Именно из-за этих мелочей интересно заниматься такими домами. Не просто тракторами разломать, а ковырять, смотреть, находить эти послания из прошлого.

Полтора месяца в подвешенном состоянии

Фото: Савелий Петрушев

Сейчас дом остаётся в подвешенном состоянии и, по оценке мастера, пробудет в нём ещё полтора‑два месяца. За этот период нужно закончить все основные работы с фундаментом. Дальше начнётся «обратный» процесс: часть временных опор уберут, нагрузку переведут на новые элементы, и дом постепенно опустят.

— Потом у нас будет хорошая опора: фундамент, двутавры. Подпорки убираем, ставим домкраты уже под сами стены. И можем идеально выставить горизонт всего дома. Приступим к замене венцов и спуску здания на существующий фундамент, — отмечает Роман Редькин. — Пока всё идет хорошо.

Первые серии нашего рассказа о Кулева, 16 можно почитать здесь:

1. «Дом ещё не показал характер»: как на Кулёва, 16 в Томске восстанавливают деревянное наследие

2. «Дом висит в воздухе»: как на Кулёва, 16 в Томске поднимают деревянный дом

Фото: Савелий Петрушев

Текст: Егор Хворенков

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