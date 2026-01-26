Старый новый томский книжный: как меняется магазин «Петр Макушин»

26 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Старейший томский книжный магазин-музей «Петр Макушин» преображается.

Теперь здесь можно купить не только книги о городе или мангу, но и антикварную чайную пару или винил, а еще поговорить о литературе, послушать музыку и взять кофе с собой.

Побывали в магазине и посмотрели, как меняется его пространство и наполнение, а также поинтересовались планами на будущее.

Книги, пианино, игры

Фото: Савелий Петрушев

«Петр Макушин» остается верен давней традиции по-особенному украшать свои витрины. В эти праздничные дни магазин выглядит очень нарядным: за стеклом — советские Деды Морозы всех видов и мастей, вход обрамляют елочные ветки и бусы, внутри встречает большая новогодняя елка, украшенная знакомыми с детства стеклянными шариками, шишками, мишками, сосульками и бусами (все они, кстати, продаются).

Музейная зона, посвященная основателю первого книжного магазина в Сибири Петру Макушину, на старом месте — справа от входа:

«Петр Макушин» остается одной из главных остановок ключевых экскурсионных маршрутов, посвященных истории Томска. На память томичам и гостям города здесь дарят книгу Т. Сталевой о знаменитом сибирском просветителе, которые магазин издал в начале 1990-х. Фото: Савелий Петрушев

Но пространство магазина меняется. Так, появилась небольшая зона с пианино — здесь теперь проводят самые разные мероприятия. В декабре состоялась встреча с писателем и журналистом Юлием Буркиным и его другом Мирославом Кузляевым. А в новогодние каникулы — музыкально-литературный диккенсовский вечер.

Пианино старинное, но в рабочем состоянии. Время от времени сюда заглядывает, чтобы просто поиграть, известный томский музыкант Александр Петров Фото: Савелий Петрушев

Книги в «Макушине», как и прежде, продаются самые разные. «Мы стараемся приобретать все самое лучшее и интересное, учитывая запросы томичей», — говорят в магазине. Есть букинистическая литература, классика, современные бестселлеры, детские книги и путеводители. По словам директора «Петра Макушина» Юлии Гришановой, среди горожан сохраняется довольно активный спрос на местных авторов. Большой популярностью по-прежнему пользуется роман о преступной жизни города XIX «Томские трущобы», переизданный весной 2020 года.

В книжном отделе «Петра Макушина» Фото: Савелий Петрушев

Мини-книжки от издательства «ТомСувенир», для которых изготовили специальный мини-шкафчик Фото: Савелий Петрушев

С недавнего времени в «Макушин» частично перебрался томский магазин авторских подарков, настольных игр и манги «2 кота». Сейчас он временно сразу работает по двум адресам, но, возможно, в феврале полностью обоснуется на Батенькова, 5. Фото: Савелий Петрушев

Книжный ассортимент здесь планируют расширять и привлекать новую аудиторию. Можно в «Макушине» купить и работы томских мастеров: деревянные изделия Татьяны Гринчук, керамику Елены Ежиковой, украшения Марины Зайковой.

Полноценную кофейню, как бы ни хотелось, открыть в «Макушине» не удастся — старинное помещение не приспособлено под современные требования к общепиту. Но магазин обзавелся своим кофейным автоматом, так что кофе с собой теперь можно будет прихватить. Так же здесь хотят обустроить «букинистическую кухню», где будет стоят проигрыватель, и любой желающий сможет прослушать виниловую пластинку прежде, чем ее приобрести. При случае хотят готовить авторские чаи — по словам Юлии Гришавиной, требования СанПина позволяют такие эксперименты.

Путешествие во времени

Фото: Савелий Петрушев

Заглянуть сюда можно не только за книгами и сувенирами. В магазине-музее заработало пространство «Путешествие во времени», где коллекционеры и любители могут присмотреть антиквариат и винтажные предметы. Раньше антикварный уголок располагался рядом с книгами, а теперь у него появился свой отдельный большой зал.

— Зачем люди заглядывают в антикварный магазин? Чаще всего за воспоминаниями: «ой, а такая была у бабушки», «ой, а это как у мамы», «а вот такая ваза стояла у нас дома». И если в книгах мы покупаем для себя приятное времяпрепровождение и какую-то внутреннюю свободу, то антиквариат — это больше про эмоции, — отмечает Юлия Гришанова.

В антикварном пространстве «Петра Макушина» есть все — от бюстов Ленина и советского хрусталя до икон, статуэток и фотографий. И, конечно, большая коллекция старых виниловых пластинок. Фото: Савелий Петрушев

Сегодня в «Макушине» довольно много не только «нашего», но и европейского антиквариата и винтажа — из Бельгии, Голландии, Германии, Англии. Есть посуда, предметы интерьера и даже мебель. Например, старинное кресло конца XIX — начала XX века, или разукрашенные пивные керамические кружки, редко используемые нынче, но очень нарядные кодлеры для варки яиц и «гэдээровские» фарфоровые сервизы.

В антикварном пространстве «Макушина» можно приобрести эмалированный кофейник Керченского металлургического завода, выпущенный в 1900 году, советские хрустальные салатники, и такие несовременные, но от того не менее прекрасные чернильницы Фото: Савелий Петрушев

— К нам в магазин приходят гости из других городов, и удивляются что, мол, даже в центральной части России не всегда увидишь такой ассортимент, как здесь, в Сибири. Пополняется он по-разному: что-то мы ищем сами, кто-то отдает вещи в связи с переездом, бывает, приносят то, что досталось от родственников по наследству, — рассказывает Юлия Гришанова.

Помещение, скрытое от глаз посетителей и всегда использовавшееся под склад, сейчас тоже готовят к открытию. «Что-то подкрасили, продолжаем наводить порядок. Знакомые говорят, сюда надо водить экскурсии: настоящий склад XIX века», — говорит Юлия Гришанова. Фото: Савелий Петрушев

За этой дверью с книжной аркой как раз можно выбрать себе пластинки и букинистику. Фото: Савелий Петрушев

«Картины хорошо вписались в пространство. Висят за моей спиной, когда я с компьютером работаю» — рассказывает Юлия. Есть разные с точки зрения ценности холсты — ценовой разбег от 35 до 235 тысяч, временной тоже немаленький - есть и XIX, и ХХ век. Фото: Савелий Петрушев

Антикварное пространство в «Макушине» тоже используют для проведения тематических мероприятий. В декабре здесь проходила встреча, посвященная 100-летию романа Булгакова «Белая гвардия», мастер-классы по мозаике, подписывали открытки томские посткроссеры. Такую практику в магазине планируют сохранять и расширять и в дальнейшем.

Что еще изменится? Обновится музейная зона, посвященная основателю, Петру Макушину. В планах «оживить» для этого старинное трюмо: поместить в каждый его ящик какой-то документ или предмет, как-то связанный с жизнью просветителя. Фото: Савелий Петрушев

Ну и, конечно, в «Макушине» не планируют уходить от книг, особенно от краеведческой литературы, а также сувениров, посвященных Томску.

— Мы хотим быть таким уникальным пространством в Томске, где гармонично соседствуют и старина и современность. Куда можно прийти и за старой или новой книгой, и за антиквариатом. Где сохраняется дух прошлого Томска, и при этом кипит современная жизнь, — говорит Юлия Гришавина. — Есть мы, рядом — «Букинист Суздальский», Пушкинская библиотека, в планах нынешних владельцев бывшего магазина «1000 мелочей» создать там центр современной культуры — и это очень здорово. Эта часть улицы (пер. Батенькова — прим. ред.) — значимое историческое место для Томска, начиная с XIX века. Было бы максимально правильно, если бы оно осталось таким.

Текст: Анна Мацковская

