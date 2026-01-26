Старый новый томский книжный: как меняется магазин «Петр Макушин»
Старейший томский книжный магазин-музей «Петр Макушин» преображается.
Теперь здесь можно купить не только книги о городе или мангу, но и антикварную чайную пару или винил, а еще поговорить о литературе, послушать музыку и взять кофе с собой.
Побывали в магазине и посмотрели, как меняется его пространство и наполнение, а также поинтересовались планами на будущее.
Книги, пианино, игры
«Петр Макушин» остается верен давней традиции по-особенному украшать свои витрины. В эти праздничные дни магазин выглядит очень нарядным: за стеклом — советские Деды Морозы всех видов и мастей, вход обрамляют елочные ветки и бусы, внутри встречает большая новогодняя елка, украшенная знакомыми с детства стеклянными шариками, шишками, мишками, сосульками и бусами (все они, кстати, продаются).
Музейная зона, посвященная основателю первого книжного магазина в Сибири Петру Макушину, на старом месте — справа от входа:
Но пространство магазина меняется. Так, появилась небольшая зона с пианино — здесь теперь проводят самые разные мероприятия. В декабре состоялась встреча с писателем и журналистом Юлием Буркиным и его другом Мирославом Кузляевым. А в новогодние каникулы — музыкально-литературный диккенсовский вечер.
Книги в «Макушине», как и прежде, продаются самые разные. «Мы стараемся приобретать все самое лучшее и интересное, учитывая запросы томичей», — говорят в магазине. Есть букинистическая литература, классика, современные бестселлеры, детские книги и путеводители. По словам директора «Петра Макушина» Юлии Гришановой, среди горожан сохраняется довольно активный спрос на местных авторов. Большой популярностью по-прежнему пользуется роман о преступной жизни города XIX «Томские трущобы», переизданный весной 2020 года.
Книжный ассортимент здесь планируют расширять и привлекать новую аудиторию. Можно в «Макушине» купить и работы томских мастеров: деревянные изделия Татьяны Гринчук, керамику Елены Ежиковой, украшения Марины Зайковой.
Полноценную кофейню, как бы ни хотелось, открыть в «Макушине» не удастся — старинное помещение не приспособлено под современные требования к общепиту. Но магазин обзавелся своим кофейным автоматом, так что кофе с собой теперь можно будет прихватить. Так же здесь хотят обустроить «букинистическую кухню», где будет стоят проигрыватель, и любой желающий сможет прослушать виниловую пластинку прежде, чем ее приобрести. При случае хотят готовить авторские чаи — по словам Юлии Гришавиной, требования СанПина позволяют такие эксперименты.
Путешествие во времени
Заглянуть сюда можно не только за книгами и сувенирами. В магазине-музее заработало пространство «Путешествие во времени», где коллекционеры и любители могут присмотреть антиквариат и винтажные предметы. Раньше антикварный уголок располагался рядом с книгами, а теперь у него появился свой отдельный большой зал.
— Зачем люди заглядывают в антикварный магазин? Чаще всего за воспоминаниями: «ой, а такая была у бабушки», «ой, а это как у мамы», «а вот такая ваза стояла у нас дома». И если в книгах мы покупаем для себя приятное времяпрепровождение и какую-то внутреннюю свободу, то антиквариат — это больше про эмоции, — отмечает Юлия Гришанова.
Сегодня в «Макушине» довольно много не только «нашего», но и европейского антиквариата и винтажа — из Бельгии, Голландии, Германии, Англии. Есть посуда, предметы интерьера и даже мебель. Например, старинное кресло конца XIX — начала XX века, или разукрашенные пивные керамические кружки, редко используемые нынче, но очень нарядные кодлеры для варки яиц и «гэдээровские» фарфоровые сервизы.
— К нам в магазин приходят гости из других городов, и удивляются что, мол, даже в центральной части России не всегда увидишь такой ассортимент, как здесь, в Сибири. Пополняется он по-разному: что-то мы ищем сами, кто-то отдает вещи в связи с переездом, бывает, приносят то, что досталось от родственников по наследству, — рассказывает Юлия Гришанова.
Антикварное пространство в «Макушине» тоже используют для проведения тематических мероприятий. В декабре здесь проходила встреча, посвященная 100-летию романа Булгакова «Белая гвардия», мастер-классы по мозаике, подписывали открытки томские посткроссеры. Такую практику в магазине планируют сохранять и расширять и в дальнейшем.
Ну и, конечно, в «Макушине» не планируют уходить от книг, особенно от краеведческой литературы, а также сувениров, посвященных Томску.
— Мы хотим быть таким уникальным пространством в Томске, где гармонично соседствуют и старина и современность. Куда можно прийти и за старой или новой книгой, и за антиквариатом. Где сохраняется дух прошлого Томска, и при этом кипит современная жизнь, — говорит Юлия Гришавина. — Есть мы, рядом — «Букинист Суздальский», Пушкинская библиотека, в планах нынешних владельцев бывшего магазина «1000 мелочей» создать там центр современной культуры — и это очень здорово. Эта часть улицы (пер. Батенькова — прим. ред.) — значимое историческое место для Томска, начиная с XIX века. Было бы максимально правильно, если бы оно осталось таким.
Текст: Анна Мацковская
