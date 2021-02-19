«Томские трущобы»: как переиздавался культовый криминальный роман о городе

19 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Весной 2020 года вышел первый тираж переизданного романа «Томские трущобы». Произведение Валентина Курицына о преступном мире Томска конца XIX века впервые было собрано в отдельный двухтомник.

Увидев свет в 1905 году, «Томские трущобы» в течение шести лет выходили в газете «Сибирские отголоски». В 90-е роман был снова опубликован, но в сокращенном варианте, с большим количеством опечаток и ошибок. Доктор филологических наук Наталья Жилякова и аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова проделали огромную работу — собрали и сверили тексты из газетных публикаций и переизданного романа. У «Томских трущоб» появился шанс на новую жизнь.

Мария Могилатова занималась переизданием книги собственными силами. О своем опыте она рассказала «Томскому Обзору».

Первый тираж

Изучением «Томских трущоб» Мария занималась при работе над диссертацией, ее тема — «Сибирский авантюрный роман». Обращаться каждый раз к разным главам, напечатанным в газете, было неудобно, поэтому было решено собрать все в один текст. Часть этой работы уже была сделана научным руководителем Натальей Жиляковой, Мария подключилась позднее.

В целом на сбор всего текста ушло около 5 лет. Переиздать же «Томские трущобы» предложила Наталья Жилякова. Мария решила, что обязательно возьмется за это, когда будет свободное время, а пока продолжит заниматься кандидатской.

— Раньше я одновременно могла работать на четырех работах и все успевать. Но родился ребенок и писать диссертацию оказалось очень сложно. Потом поняла — что-то делать я все-таки могу, и решила заняться переизданием книги. Я не относилась к этой идее как к серьезному проекту, скорее как к эксперименту — пойдет так пойдет, не получится, так не получится, — рассказывает Мария.

Помочь вызвался Максим Климович — магистрант-дизайнер с факультета журналистики. Он занялся версткой, Мария сама подготовила несколько иллюстраций с томскими видами. Позднее к ним добавились работы одной из подписчиц в инстаграме — Натальи Муравьевой, графического дизайнера. Когда макет книги был готов, Мария составила коммерческое предложение и отправила его в несколько томских компаний с просьбой поддержать проект, но обратной связи не получила.

— Я обратились в томские СМИ, попросила рассказать о проекте, кинула клич по друзьям и знакомым. После этого со мной связался мужчина, его зовут Алексей, он сказал, что готов поддержать проект финансово. Предложил 50 тысяч. Не имея никакого издательского опыта я наивно полагала, что этих денег хватит, чтобы напечатать какое-то количество книг, передать их в библиотеки и магазины, — признается Мария.

Но на деле все оказалось куда дороже и сложнее. Требовалось сразу внести предоплату — половину стоимости печати тиража. Тогда и было решено запустить сайт с предзаказом «Томских трущоб». Публикации в СМИ, поддержка друзей и знакомых — и в результате довольно быстро набралось достаточное количество заявок, чтобы напечатать первый тираж.

— Сначала мы пришли в типографию УМВД, но когда они узнали, что мы хотим напечатать больше 200 штук, то отказали, потому что специализируются на малых тиражах и у них нет такого количества бумаги. Пришлось срочно искать другой вариант. В итоге мы связались с типографией «Интегральный переплет», они сразу откликнулись, даже помогли советом. И 23 марта вышел первый тираж.

Печать первого тиража «Томских трущоб» Фото: Мария Могилатова

Первые переизданные «Томские трущобы» раздавали в «Кафе-кондитерская Клаус». Там работал Максим, и с руководством заведения удалось договориться, что пока нет посетителей (а это уже было время карантина), к ним могут приходить за книгами.

Часть экземпляров с первого тиража Мария передала в томские библиотеки.

— Я сама ходила в библиотеки и отдавала книги, было очень приятно с ними пообщаться. Когда я пришла в одну из библиотек, мне сказали «Хоть сейчас и карантин, но вас мы не можем не принять». Потом уже я узнала, что можно передать книги по договору дарения в библиотеку «Центральная», а оттуда они сами распределяют куда нужно. Отдала немного — 11 или 12 штук. Хотелось бы, конечно, еще, — говорит Мария.

Инвестор Коля

Постепенно набирались заявки и на второй тираж. Мария завела аккаунты в соцсетях, где рассказывала о «Томских трущобах», делилась новостями, выкладывала свои научные наработки. Из соцсетей лучше всех сработал Инстаграм, говорит Мария, хотя изначально ставка была на Facebook — казалось, что именно там концентрируется целевая аудитория, интересующаяся томским романом.

— Первый тираж получился 220 экземпляров, второй — 230. Эти два тиража мы еще отдавали без комиссии, была такая возможность. У меня не было и нет цели заработать на «Томских трущобах». Была проделана огромная работа над текстом, мне не хотелось, чтобы он просто остался лежать в ящике стола, как это бывает у филологов. Я по образованию и по духу больше журналист, чем филолог, мне хотелось поделиться результатом с людьми. Поэтому изначально мы поставили цену в тысячу рублей, чтобы только окупить затраты на переиздание. Так и получилось.

Упаковка второго тиража «Томских трущоб» Фото: Мария Могилатова

Третий тираж «Томских трущоб», по словам Марии, получился «самым эмоцональным». Все напечатанные книги были розданы, пришло лето и количество заявок на сайте с предзаказом перестало расти. Мария решилась написать эмоциональный пост в Инстаграм с призывом помочь проекту. Это дало определенный эффект — за неделю количество заявок выросло до 100. Это был минимум, чтобы окупить печать третьего тиража.

— А потом мне написал один человек, спросил «А почему нельзя напечатать побольше?». Я — так, мол, и так, денег нет... Он ответил что-то в духе «Ой, тоже мне нашли проблему!». Договорились встретиться, обсудить. Так в проекте появился Коля, я называю его инвестором. Он сказал, что проект классный и что он готов его поддержать. Он программист 1С, вообще человек с активной жизненной позицией, любит Томск. Мне кажется, он меня пожалел. Коля — человек математического склада ума, а я гуманитарного. Можно сказать, мы с ним на равных в проекте. Он вообще привел к какому-то порядку всю эту историю с печатью, сбором и распространением книг.

Николай не только помог с недостающими финансами, но и взял на себя почти все организаторские функции по распространению «Томских трущоб». С его помощью напечатали третий тираж, он получился самым большим — 500 экземпляров. Именно Николай предложил поработать с книжным магазинами, сам договаривался с ними. Так книги появились в «Искре» и магазине «Сувениры». Интерес проявил магазин «Петр Макушин». С некоторыми книжными договориться о взаимовыгодных условиях не вышло.

Николай Долгих Участник проекта Опроекте я узнал в августе 2020-го, когда собирали средства на третий тираж. Идея с переизданием мне очень понравилась — это добавляет городу самобытности. Не думая, заказал себе книгу. Захотелось принять участие в проекте, встретились с Марией, она рассказала, как видит его будущее. Я подумал, что моральная поддержка и еще одни руки не помешают. Пара дней на раздумье — и решаемся увеличить тираж со 150 до 500 экземпляров! Чем больше людей смогут познакомиться с книгой, тем лучше. Я люблю Томск, и меня радует, когда кто-то берется за реализацию подобных идей, мне приятно быть причастным. Душой проекта остается Мария, она определяет его дальнейшее развитие.

В поддержку романа

Фото: Мария Могилатова

Переиздание «Томских трущоб» пришлось на прошлый 2020 год, когда организовать какие-то мероприятия в поддержку выхода книг было крайне сложно. И все же что-то провести удалось.

— Когда мы готовились к выходу первого тиража, я хотела устроить большую презентацию в «Точке кипения», но не срослось. А потом меня пригласили на открытие Самоорганизованной библиотеки современной культуры на Карла Маркса (библиотека актуального искусства и современной культуры проект томского культурного пространства FLAT и галереи современного искусства LOCUS — прим. ред.). Там я и выступила, рассказала про переиздание книги. Аудитория собралась в основном молодая и незнакомая с книгой, но были и те, кто в теме. Так что небольшая презентация проекта все-таки получилась, правда, пока она так и осталась единственной.

Как только появилась информация о сборе средств на печать, с Марией связался томский экскурсовод Юрий Рудницкий, предложил помощь.

— Сначала я сама хотела делать экскурсии, но потом поняла, что пусть лучше этим занимается профессионал. Когда я первый раз читала книгу, выписывала все имена, названия улиц, думала, что это может пригодиться. Эту информацию и передала Юрию, возможно, она ему помогла, хотя он сам поработал с романом. Он сделал экскурсию по томским трущобам, они проходили летом. Приходили, в основном, подписчики из Инстаграма, которые знали о книге.

Также летом прошли акции по чтению отрывков из «Томских трущоб». Участие в ней приняли известные томичи — Андрей Байтингер, группа ЮДИ — и просто прохожие. В ноябре Мария выступала с лекцией «Образовательный литературный проект. Как это работает», где также делилась опытом переиздания романа. Тогда же, осенью, Музей истории Томска открыл мини-выставку «Тайны «Томских трущоб», где была воссоздана атмосфера томских кабаков начала XX века, в которых разворачиваются основные действия романа. Здесь же могли забрать свои книги те, кто оплатил предзаказ.

Летние чтения «Томских трущоб» Фото: Иван Иванов

Люди и их истории

— Люди — главный мой мотиватор во всей этой истории, — смеется Мария. — Встречаю знакомых на улицах, они говорят «Ой как классно, мы знаем про переиздание, мы читали роман!». Это здорово. Еще периодически мне попадаются какие-то знаки, или просто я так их воспринимаю. Например, когда мы снимали квартиру, там нашлось старое издание «Томских трущоб». Но вообще всякое бывало. Когда выходили первые тиражи, неоднократно мне звонили и говорили «А я вот вам деньги отправляю, точно ли я получу книжку?». То есть были те, кто относился с большим недоверием. Я человек эмоциональный и все воспринимаю близко к сердцу, на негатив реагирую остро.

В томах первого тиража «Томских трущоб» были опечатки, рассказывает Мария. Текст не с самого начала готовился к переизданию, эта история началась уже потом и, видимо, в работе над версткой где-то были использованы рабочие файлы, проверенные не до конца. После выхода первых книг к Марии обратилась одна из покупательниц — она самостоятельно вычитала оба тома на предмет опечаток. Все исправления внесли в текст, Мария очень благодарна ей за проделанную работу.

Интерес к «Томским трущобам» проявили самые разные люди. Немало оказалось и тех, кто помнит переиздание 1990-х годов и до сих пор хранит те книги. Так, пришел заказ книгу из Швейцарии — бывшая томичка рассказывала, что возит «Томские трущобы» с собой при переездах их страны в страну. Узнав о переиздании, захотела заказать.

— В 90-е был большой тираж, 50 тысяч экземпляров. И, как мы поняли, тогда за основу взяли не оригинал романа, а позднее издание. Возможно, просто решили сэкономить время. Мне на почту написал мужчина, рассказал, что его отец в 70-х как раз занимался переизданием романа. По наводке Владимира Суздальского они ходили в библиотеку и просто перефотографировали главы, опубликованные в «Сибирских отголосках», потом машинистка перепечатывала все это. В итоге и опечатки, ошибки, перепутанные имена, даже пропущенные главы... Тираж тогда был совсем небольшой, штук семь экземпляров, кто-то просто хотел это сделать для себя. И в 90-е, видимо, переиздали этот более поздний вариант. Этот мужчина, Андрей Владиславович Дружинин, передал часть этих перепечатанных в 70-е книг в музей.

Существуют и другие переиздания романа, вышедшие в недавнее время, рассказывает Мария.

— Если просто загуглить «Томские трущобы», попадаются книжки, отпечатанные в московских или петербургских типографиях с цветными обложками. Это уже книги 2000-х, видимо, они тоже были переизданы не полностью с тех книг 70 или 90-х годов. Для сибирского романа начала века то, что его столько перепечатывают и до сих пор сохраняется к нему интерес, это удивительно и здорово.

Наталья Жилякова Доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и практики журналистики ФЖ ТГУ Когда я предлагала переиздать «Томские трущобы», мне казалось, что многие, как и я, захотят узнать, чем же кончился этот «незаконченный роман» Курицына. Читатели первых «Томских трущоб» — вот про кого я думала в первую очередь. Действительно, значительная часть тех, кто захотел приобрести книгу, это люди моего возраста, томичи, которые уже знали про Курицына. Но оказалось, что роман интересен и молодежи, и это очень важно. Роман прямо провоцирует создавать разные проекты на его основе. Например, какие песни пели в дореволюционных томских ресторанах, кабаках, трактирах. В книге даже строчки приводятся из этих песен, цитаты. Или меню тех же самых ресторанов. Описание еды, описание обстановки, атмосферы — Курицын был в этом мастер. Опять же разные квесты на основе описанных передвижений героев по Томску. Надеюсь, в итоге это будет реализовано и добавит популярности роману «Томские трущобы». Это уникальный томский феномен, и мне кажется, что буквально каждый томич должен знать о нем. Как ни странно, роман Курицына является, наверное, единственным «документальным» романом. Вписанным в томские реалии, с узнаваемым городским колоритом. О дореволюционной томской жизни писал, например, Станюкович, который отбывал здесь ссылку — роман «Не столь отдаленные места». Но там Томск — это Жиганск, и все действующие лица скрыты под псевдонимами. То есть, чтобы роман был понят, его надо снабдить обширным комментарием. Можно было бы, наверное, еще издать какие-то сборники произведений, вышедших опять же на страницах томских дореволюционных газет. Сатирических и юмористических, поэтических — газеты публиковали много таких материалов, и они до сих пор читаются с большим интересом. Надеюсь, что дойдет до стадии реализации, к примеру, проект издания собрания сочинений Феликса Вадимовича Волховского — политического ссыльного, который работа в первой частной томской «Сибирской газете». Это отличный писатель и поэт — подзабытый, но у него действительно есть шанс на читательскую любовь наших современников.

Будущее «Томских трущоб»

На данный момент вышло три тиража «Томских трущоб». Мария рассказывает, что периодически к ней обращаются с предложением поддержать проект, но многие не очень понимают его суть. Сейчас распродаются остатки третьего тиража, периодически возникают разговоры про четвертый. Но пока, признается Мария, она не готова заниматься проектом активно — работает на диссертацией, в этом году планирует защититься. Идей по дальнейшему продвижению романа, его популяризации хватает — не хватает только времени и сил. Но Мария готова поддержать любую инициативу со стороны:

— Сейчас я веду паблик в Инстаграме, выкладываю свои научные наработки. У меня давно лежал краткий пересказ «Томских трущоб», я подумала, что людям это может быть интересно. Вообще, я не рассчитывала на такой отклик. Но периодически в Инстаграме под постами появляются комментарии. Я кидаю какие-то идеи, что можно было бы провести, мне говорят «Классно, классно, давайте!». Эта аудитория в паблике невероятно заряжает и поддерживает, мотивирует продолжать и проект, и писать кандидатскую — намерения свои я озвучила, обратного пути нет. Вообще благодаря всей этой истории с «Томскими трущобами» я познакомилась с большим количеством людей, неравнодушных к городу, его истории, современности и будущему. Погружение в издательский процесс — это серьезный выход из зоны комфорта для меня, бесценный жизненный и профессиональный опыт.

Есть идея выпустить аудиокнигу «Томские трущобы», думаю, было бы здорово, чтобы ее прочитал Илья Гваракидзе. Но это тоже немалые деньги. Дай бог мне удержаться и не написать заявку на какой-нибудь грант. Здорово было бы выпустить приложение по мотивам романа. Еще можно было бы проводить какие-то встречи в библиотеках — думаю, туда бы приходила как раз аудитория, которой нет в соцсетях. Вообще я приветствую любую активность, связанную с книгой. Да, сама я пока не смогу делать что-то масштабное, но если кто-то возьмется сделать что-то интересное, я за.

Текст: Анна Мацковская

Фото: Серафима Кузина, Мария Могилатова

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