Татаки из оленины, нельма и таежный десерт. Что предлагают томские заведения на фестивале «Тайгастро»

5 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В минувшую пятницу, 1 августа, стартовал юбилейный международный гастрономический фестиваль «Тайгастро». Среди томских ресторанов в нем участвуют «1902», «ГОБИ», «Кухтерин», «Нарым» и «Река 827».

В рамках фестиваля в течение трех недель в заведениях можно будет попробовать специальные сеты из трех блюд и напитка, сделанные из локальных продуктов, по фиксированной цене. Набор включает закуску, салат или суп, затем основное блюдо и десерт. Напитки есть как безалкогольные, так и с градусом.

Подробнее о том, какие необычные блюда подготовили томские рестораны — в нашем материале.

1902

Стартер: Татаки из оленя / Квашеная смородина / Жженый лук;

Основное блюдо: Утиная грудка / Капуста / Утиный Жю;

Десерт: Жимолость / Базиликовый мусс / Кристаллизованный шоколад.

Напитки:

Кордиал из граната с кедром, ромашковая содовая (безалкогольный коктейль);

Виски Dewar’s Caribbean Smooth 8 years (виски Dewar’s);

Виски Dewar’s Caribbean Smooth 8 years, жжённые яблоки со специями / Красный вермут на сахарной свёкле, мятная содовая (коктейль на основе Dewar’s).

Стоимость сета: 3500 руб.

ГОБИ

Стартер: Тартар из оленины с трюфельным кремом и маринованным папоротником;

Основное блюдо: Нельма Josper с белыми грибами в сметане;

Десерт: Сорбет из дикой малины с анисом и миндальным крамблом.

Напитки:

Биом. Виски / биттер / кордиал облепиха-зизифора (безалкогольный коктейль);

Виски Dewar’s Caribbean Smooth 8 years (виски Dewar’s);

Биом. Виски Dewar’s Caribbean Smooth 8 years / кампари / кордиал брусника-зизифора (коктейль на основе Dewar’s).

Стоимость сета: 3000 руб.

Кухтерин

Стартер: Татаки из подкопчённого оленя с айоли из сибирских трав, с краблом из кедрового ореха и дрессингом из жимолости;

Основное блюдо: Горячий мильфей с парфе из сибирских рыб, ратататуем в стиле стир-фрай с папоротником и лесными грибами, берблан с хреном;

Десерт: Йогурт с кедровым грильяжем, тартаром из летних фруктов и ягод и карамельной еловой шишкой.

Напитки:

Авторский лимонад, кордиал кедр / лайм / мята / содовая ромашка (безалкогольный коктейль);

Виски Dewar’s Caribbean Smooth 8 years (виски Dewar’s);

Коктейль на виски Dewar’s 8 y.o. Caribbean smooth с вермутом на основе жимолости (коктейль на основе Dewar’s).

Стоимость сета: 2500 руб.

Нарым

Стартер: «Столбы» Нарыма. Оленина / муксун / квашенные овощи;

Основное блюдо: Оленина с груздями и кашей из белых грибов;

Десерт: Муссовый десерт с вареньем на пару.

Напитки:

Лимонад «Лед и Перец» (безалкогольный коктейль);

Виски Dewar’s Caribbean Smooth 8 years (виски Dewar’s);

Северный медовик на Виски Dewar’s Caribbean Smooth 8 years (коктейль на основе Dewar’s).

Стоимость сета: 3000 руб.

Река 827

Стартер: Татаки из оленины / компрессионная свекла / брусничный демиглас;

Основное блюдо: Сиг фаршированный креветкой / толкуша из кедрового ореха / песто из петрушки;

Десерт: Таёжный десерт с пихтовой эспумой и ягодным сорбетом.

Напитки:

Gin basil (безалкогольный коктейль);

Виски Dewar’s Caribbean Smooth 8 years (виски Dewar’s);

SiBERRYan smoth (коктейль на основе Dewar’s).

Стоимость сета: 3500 руб.

«Тайгастро» — гастрономический фестиваль, организованный командой красноярского ресторана Tunguska. Его миссия в том, чтобы возродить гастрономическое наследие страны, популяризовать местные продукты разных территорий, а также объединить гастрономического сообщества не только России, но и всего мира. В этом году мероприятие пройдет с 1 по 20 августа, в нем примут участие 300 заведений из порядка 50 городов России и Казахстана.

Фото: предоставлено организаторами

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