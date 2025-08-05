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Татаки из оленины, нельма и таежный десерт. Что предлагают томские заведения на фестивале «Тайгастро»

В минувшую пятницу, 1 августа, стартовал юбилейный международный гастрономический фестиваль «Тайгастро». Среди томских ресторанов в нем участвуют «1902», «ГОБИ», «Кухтерин», «Нарым» и «Река 827».

В рамках фестиваля в течение трех недель в заведениях можно будет попробовать специальные сеты из трех блюд и напитка, сделанные из локальных продуктов, по фиксированной цене. Набор включает закуску, салат или суп, затем основное блюдо и десерт. Напитки есть как безалкогольные, так и с градусом.

Подробнее о том, какие необычные блюда подготовили томские рестораны — в нашем материале.

1902

Стартер: Татаки из оленя / Квашеная смородина / Жженый лук;
Основное блюдо: Утиная грудка / Капуста / Утиный Жю;
Десерт: Жимолость / Базиликовый мусс / Кристаллизованный шоколад.

Напитки:

Стоимость сета: 3500 руб.

ГОБИ

Стартер: Тартар из оленины с трюфельным кремом и маринованным папоротником;
Основное блюдо: Нельма Josper с белыми грибами в сметане;
Десерт: Сорбет из дикой малины с анисом и миндальным крамблом.

Напитки:

Стоимость сета: 3000 руб.

Кухтерин

Стартер: Татаки из подкопчённого оленя с айоли из сибирских трав, с краблом из кедрового ореха и дрессингом из жимолости;
Основное блюдо: Горячий мильфей с парфе из сибирских рыб, ратататуем в стиле стир-фрай с папоротником и лесными грибами, берблан с хреном;
Десерт: Йогурт с кедровым грильяжем, тартаром из летних фруктов и ягод и карамельной еловой шишкой.

Напитки:

Стоимость сета: 2500 руб.

Нарым

Стартер: «Столбы» Нарыма. Оленина / муксун / квашенные овощи;
Основное блюдо: Оленина с груздями и кашей из белых грибов;
Десерт: Муссовый десерт с вареньем на пару.

Напитки:

Стоимость сета: 3000 руб.

Река 827

Стартер: Татаки из оленины / компрессионная свекла / брусничный демиглас;
Основное блюдо: Сиг фаршированный креветкой / толкуша из кедрового ореха / песто из петрушки;
Десерт: Таёжный десерт с пихтовой эспумой и ягодным сорбетом.

Напитки:

Стоимость сета: 3500 руб.

«Тайгастро» — гастрономический фестиваль, организованный командой красноярского ресторана Tunguska. Его миссия в том, чтобы возродить гастрономическое наследие страны, популяризовать местные продукты разных территорий, а также объединить гастрономического сообщества не только России, но и всего мира. В этом году мероприятие пройдет с 1 по 20 августа, в нем примут участие 300 заведений из порядка 50 городов России и Казахстана.

Фото: предоставлено организаторами

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