Пять томских ресторанов примут участие в фестивале «Тайгастро»

29 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 1 августа, пять томских ресторанов присоединятся к юбилейному сибирскому гастрономическому фестивалю «Тайгастро» от команды красноярского ресторана Tunguska.

Речь идет о заведениях «1902», «ГОБИ», «Нарым», «Кухтерин» и «Река 827». В рамках фестиваля в течение трех недель в этих ресторанах можно будет попробовать специальные сеты из трех блюд и напитка, сделанные из локальных продуктов, по фиксированной цене.

В этом году изначально сибирский фестиваль стал международным. К «Тайгастро» присоединились не только российские рестораны, но и проекты из Казахстана. Всего — более 300 участников из более чем 50 городов обеих стран.

Миссия фестиваля — возрождение гастрономического наследия страны, популяризация местных продуктов разных территорий, а также объединение гастрономического сообщества не только России, но и всего мира.

Ещё в программе «Тайгастро» запланированы гала-ужины, образовательная программа, ужин на Енисее и традиционная барная вечеринка. С подробной программой мероприятий гастрофестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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