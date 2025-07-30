Шеф-повар из Колумбии, ужин на Енисее и разговоры про еду. Что ждет посетителей «Тайгастро»

30 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: сет из ресторана «Кухтерин» / предоставлено организаторами

В пятницу, 1 августа, стартует юбилейный сибирский гастрономический фестиваль «Тайгастро».

Команда организаторов подготовила насыщенную программу с участием шеф-поваров из разных стран и не только.

Подробнее о том, что ждет посетителей юбилейного «Тайгастро» — в нашем материале.

Открытие и гала-ужин

Откроется фестиваль традиционным гала-ужином 31 июля в ресторане Tunguska, альма-матер «Тайгастро».

В этот вечер шесть шеф-поваров из Красноярска, Санкт-Петербурга и впервые — из Астаны (Казахстан), приготовят блюда из локальных продуктов своего края.

В составе шефов ужина:

Анна Рязанская («Сад», Санкт-Петербург);

Евгений Чеканин (Selfie, Астана);

Роман Чемеренко (Bellini, Красноярск);

Алексей Кущенко (SIBIRYAKI, Красноярск);

Николай Бобров (Tunguska, Красноярск);

Михаил Михайлов (SADKO, Дзеими, Дзе, Красноярск).

Стоимость посещения гала-ужина: 7000 рублей.

Разговоры про гастро

С прошлого года фестиваль выполняет еще и просветительскую функцию. В день старта «Тайгастро» 1 августа пройдет образовательная конференция о ресторанном бизнесе с компанией Welcomepro.

Организаторы приглашают шеф-поваров, рестораторов, маркетологов, управляющих, менеджеров и всех, кто работает в сфере гастрономии.

Встреча пройдет 1 августа с 10:00 до 19:00 в МВДЦ «Сибирь» (Красноярск).

Звездный состав шеф-поваров

В красноярском ресторане SADKO 7 августа гостей ждет ужин от трех звездных шеф-поваров из разных стран. Шеф-повар из Латинской Америки Альваро Клавихо считается лучшим в Колумбии, как и его ресторан El Chato в Боготе. Кухня Альваро — это современный взгляд на традиционные колумбийские продукты.

Еще одна звезда вечера — шеф-повар из Австралии Том Халпин. В самом начале карьеры он несколько лет работал в лучшем ресторане мира Noma в Копенгагене. С 2019 года Том постоянно сотрудничает с московскими проектами. Сейчас он занимает должность шефа ресторана Maya от Lucky Group. В блюдах Тома — синтез молекулярного подхода, грилизации и локальных ингредиентов.

И замыкает звездную троицу шеф-повар из Турции Максут Ашкар. Более десяти лет назад он открыл ресторан Neolokal в музее SALT Galata в Стамбуле, где занимается переосмыслением традиционной анатолийской кухни, опираясь на семейные рецепты и исследования редких местных ингредиентов. Ресторан Максута, ставший известным во всем мире, три года подряд получал одну звезду Michelin и «Зелёную» звезду за устойчивое развитие.

Ужин на теплоходе

«Тайгастро» совместно с гастропроектом Соль Земли, который славится своими ужинами в уникальных местах России и зарубежья, организуют 13 августа ужин на теплоходе.

Соль Земли делает ставку на местные продукты и кулинарные обычаи разных регионов. Участники проекта приезжают на место без заготовок и планов, исследуют сезонные продукты региона и готовят ужины только из того, что доступно на месте. Это позволит им передать настоящий вкус специалитетов. Так будет и 13 августа в Красноярске: шефы приготовят еду прямо на теплоходе, посреди реки Енисей.

Финальная вечеринка

Завершится фестиваль барной вечеринкой в «Булгакове» 17 августа.

В легендарном месте соберутся ведущие бармены Красноярска со своими сибирскими напитками, приготовленными из ягод, трав и дикоросов. Участниками вечера станут и известные представители барной сферы — бар Zero из Татарстана.

Этот проект принадлежит команде знаменитого казанского More («Бар года» по версиям WHERE2DRINK и WHERETOEAT в течение нескольких лет подряд). Молодой и смелый, он представляет необычное восприятие азиатской коктейльной культуры.

Напомним, пять томских ресторанов примут участие в фестивале «Тайгастро»: «1902», «ГОБИ», «Нарым», «Кухтерин» и «Река 827». В течение трех недель здесь можно будет попробовать специальные сеты из трех блюд и напитка, сделанные из локальных продуктов, по фиксированной цене.

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