Куда сходить на «ТОМе»? Подборка мероприятий от «Томского Обзора»

14 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Книги, опера, посткроссинг — сделали для вас субъективную редакционную подборку событий фестиваля «ТОМ III».

В этом году программа особенно огромна и интересна (да еще и включает традиционную «Ночь музеев»). Конечно же, в ней много классных лекций, гостей из других городов, любимых нами местных экспертов, традиционная детская площадка. Посмотреть список всех мероприятий фестиваля можно на сайте. Масштабная книжная ярмарка в Университетской роще от более чем 30 издательств, в том числе и нашего «Макушин Медиа», тоже состоится.

Фестивальные события в Томске продлятся с 15 по 18 мая — вносите в календарь и обязательно приходите.

Первый день — 15 мая

В первый день, разумеется, стоит послушать открывающую дискуссию фестиваля.

17.30-19.00 — Дискуссия «Как ХОРОШО уметь читать?».

В ней примут участие главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, замдиректора по научной работе ГМИИ им. А.С. Пушкина Илья Доронченков и декан филологического факультета ТГУ Инна Тубалова.

В роли модератора — искусствовед, советник директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Анна Гор. Регистрация.

Где: Актовый зал ТГУ (главный корпус ТГУ, 2 этаж, пр. Ленина, 36)

Обратите внимание — книжная ярмарка в Университетской роще в этот день будет работать с 14.00 до 19.00.

Второй день — 16 мая

Во второй день фестиваля мы точно планируем попасть на лекцию сценариста Тимура Булгакова, автора многих постоянных и сменных музейных экспозиций, в числе которых работы для Государственного музея истории ГУЛАГа (Москва) и мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» (Томск).

17.00–18.00 — «Экспонирование — новый вид искусства», лекция Т. Булгакова. Регистрация.

Где: Павильон во дворике Научной библиотеки ТГУ (за старым зданием НБ ТГУ, пр. Ленина, 34а)

Кроме того, если вы, как и мы, любите архитектурные темы, то обязательно послушайте Даниила Веретенникова, архитектора, исследователя постсоветской архитектуры, автора телеграм-канала «Клизма романтизма»:

18.00–19.00 — «Постсоветская архитектура: как перестать бояться и полюбить капром», лекция Д. Веретенникова. Регистрация.

Где: Павильон во дворике Научной библиотеки ТГУ (за старым зданием НБ ТГУ, пр. Ленина, 34а)

И не пропустите несколько отличных экскурсий по Научке ТГУ, серию «музейных» лекций и мастер-класс по книжному продвижению.

Книжная ярмарка, начиная со второго дня фестиваля, будет работать с 11.00 до 19.00.

Третий день — 17 мая

Третий день фестиваля мы планируем начать с отличной лекции томской исследовательницы истории Алины Багинской, посвященной не просто краеведению, а изучению старинных надгробий:

11.00–12.00 — «Архитектура старинных надгробий как вид искусства», лекция А. Багинской. Регистрация.

Где: Институт образования ТГУ (у входа в новое здание НБ ТГУ, пр. Ленина, 34а)

Сумрачную тему можно продолжить на презентации мистического хоррора «Саспыга» Карины Шаинян, романа, который вышел в этом году и успел привлечь внимание не только критиков, но и аудитории, став бестселлером благодаря соцсетям. А если вы уже успели прочитать произведение и остались в восторге, это хороший шанс получить автограф автора:

13.00–14.00 — «Алтайская готика», презентация книги «Саспыга» с участием автора, Карины Шаинян. Регистрация.

Где: Шатер презентаций в Университетской роще (у главного корпуса ТГУ, пр. Ленина, 36)

Если мистика — не ваше, то есть хорошая альтернатива: премьера лекции Наталии Чабовской, директора Томской филармонии, которая ответит на часто возникающий вопрос. Как раз в контексте темы фестиваля этого года — «Как воспринимать искусство».

13.00–14.00 — «Зачем слушать классическую музыку?». Лекция Н. Чабовской. Регистрация

Где: Институт образования ТГУ (у входа в новое здание НБ ТГУ, пр. Ленина, 34а)

И надеемся успеть послушать историка искусства Надежду Плунгян, тем более что она будет рассказывать о серии книг «ЛИСИ_ЦА» по следам оригинальных проектов Центра авангарда на Шаболовке. Первые три книги серии рассказывали о сюрреализме в стране большевиков, советской античности и выпускнике ВХУТЕМАС Меере Айзенштадте.

17.00–18.00 — «Советская женщина, ЛИСИ_ЦА и другие. Варианты экспериментальной авторской стратегии в издательстве „Гараж“», лекция Н. Плунгян. Регистрация.

Где: Шатер презентаций в Университетской роще (у главного корпуса ТГУ, пр. Ленина, 36)

А вечером в этом же шатре пройдет презентация авторского проекта нашей коллеги, журналистки и редактора Марины Сенинг:

19.00–20.00 — «Самиздат в эпоху цифровых медиа», презентация авторского проекта «Родовая боль». Регистрация.

Где: Шатер презентаций в Университетской роще (у главного корпуса ТГУ, пр. Ленина, 36)

Ну и конечно, приходите на наш второй Макушин Talks — в этом году мы расскажем о работе над новой книгой издательства «Макушин медиа».

18.00–19.30 — «История Томска: как упаковать четыре столетия в 100 предметов и одну книгу», Макушин Talks от издательства «Макушин Медиа» и интернет-издания «Томский Обзор».

В обсуждении примут участие историки, археологи, краеведы, музейные специалисты и исследователи самого разного профиля. Регистрация.

Где: Павильон во дворике Научной библиотеки ТГУ (за старым зданием НБ ТГУ, пр. Ленина, 34а)

Кстати, весь день, с 11.00 до 17.00 в Университетской роще будет работать пункт посткроссинга. Здесь в рамках совместной акции «Почты России» и издательства «Макушин Медиа» можно будет бесплатно отправить лимитированную фестивальную открытку в любую точку России.

Также в программе дня множество отличных мастер-классов, рассказы о тру-крайм свиданиях, почтовых марках, Великой Тартарии и индустриальных практиках.

Четвертый день — 18 мая

Финальный день «ТОМа» начнем лекцией Ирины Прохоровой, главного редактора издательства «Новое литературное обозрение» и идеолога КРЯКК — Красноярской ярмарки книжной культуры, без которой не было бы и томского фестиваля.

12.30–13.30 — «„Что такое Россия“: опыт создания серии популярной истории», лекция И. Прохоровой. Регистрация.

Где: Павильон во дворике Научной библиотеки ТГУ (за старым зданием НБ ТГУ, пр. Ленина, 34а)

А сразу после в этом же павильоне стартует лекция Кирилла Головастикова, редактора проекта Arzamas и соведущего подкастов «Зачем я это увидел?» и «Неловкая пауза».

13.30–14.30 — «Магия подкаста: зачем их слушать, делать, и чем они лучше видео и текста», лекция К. Головастикова. Регистрация.

Где: Павильон во дворике Научной библиотеки ТГУ (за старым зданием НБ ТГУ, пр. Ленина, 34а)

На важный вопрос, как слушать и смотреть оперу, ответит оперная певица и известный томский культменеджер Елена Бурова:

14.00-15.00 — «Как слушать/смотреть оперу», лекция Е. Буровой. Регистрация

Где: Институт образования ТГУ (у входа в новое здание НБ ТГУ, пр. Ленина, 34а)

В этом году в программе «ТОМа» появилась мода — поэтому наш обозреватель Мария Симонова отправится на презентации сразу двух книг по этой теме. Первая — Юлии Папушиной, преподавателя и исследователя из пермского филиала НИУ ВШЭ, рассказывает о моде в СССР.

15.00–16.00 — «Мода в стране дефицита: культура одежды, массовый пошив и ателье в позднем СССР», презентация книги Ю. Папушиной. Регистрация.

Вторая — лекция и презентация книги Никиты Оводкова, коллекционера дореволюционной и раннесоветской повседневной городской одежды, автора онлайн-каталога historycostume.ru

16.00–17.00 — «С иголочки. Мужской костюм времён заката Российской империи», лекция Н. Оводкова. Регистрация

Где: Шатер презентаций в Университетской роще (у главного корпуса ТГУ, пр. Ленина, 36)

А чуть позже в шатре пройдет презентация книги томского историка и искусствоведа Ивана Атапина, вышедшей в рамках издательской программы GARAGE.

18.00–19.00 — «Утопия в снегах. Социально-архитектурные эксперименты в Сибири, 1910–1930-е», презентация книги И. Атапина. Регистрация

В программе фестиваля много и других интересных мероприятий — выбирайте самое-самое для себя и обязательно приходите, книги и искусство ждут!

С полной программой фестиваля искусства и чтения «ТОМ III» можно ознакомится на сайте. На все мероприятия требуется предварительная регистрация.

Напомним, впервые книжный фестиваль был организован в Томске в мае 2022 года. В 2023 году его переформатировали в фестиваль искусства и чтения «ТОМ». Ежегодно в нем принимают участие эксперты книжного дела, музейной сферы и изобразительного искусства, а также десятки российских популярных книжных издательств. Книжная ярмарка «ТОМа» с их участием проходит в Университетской роще на открытом воздухе. Организаторы фестиваля: Сибирский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина и ТГУ.

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