Проект «Заповедные кварталы». Как в Нижнем Новгороде удалось сохранить район с деревянными домами

12 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: проект «Заповедные кварталы»

Кто занимается восстановлением деревянного зодчества в других городах? Как спасенные памятники становятся объектами туристического показа? И почему даже в мегаполисах, несмотря на наличие больших возможностей, стараются развивать целые районы с исторической средой?

В нашем материале рассказываем о нижегородском опыте реставрации объектов культурного наследия в квартале церкви Трех святителей. В городе на Волге этой работой уже почти 30 лет занимается проект «Заповедные кварталы» АНО «АСИРИС».

Заповедные кварталы и Том Сойер Фест

Исторический квартал церкви Трех святителей в Нижнем Новгороде — один из уцелевших районов старого города. Фото: проект «Заповедные кварталы»

Исторический квартал церкви Трех святителей в Нижнем Новгороде находится недалеко от главной достопримечательности города — Нижегородского кремля. Этот район начал застраиваться еще в 40-е годы XIX века преимущественно бедными слоями населения — отставными солдатами и крестьянами.

Позже здесь начали селиться и представители других сословий, что позволило разнообразить застройку — традиционные деревянные дома с резьбой сменились каменными особняками. Доминантой улицы стала церковь Трех святителей, построенная спустя 20 лет. Ее заложили в день памяти московских святителей Петра, Алексея и Иона (позже туда добавили имена Филиппа и Гермогена). Так храм, а заодно и весь квартал получили свое название, которое дошло до нашего времени.

Квартал Трех святителей начал застраивается еще в 1840- е годы. Территория уникальна тем, что здесь можно встретить и традиционные деревянные дома с резьбой, и каменные особняки в стиле классицизма. Фото: проект «Заповедные кварталы»

Сегодня градозащитники и краеведы называют квартал церкви Трех святителей «островом спасенных домов». В 1980–1990 годы этот район с бесценными образцами деревянного зодчества могла постигнуть участь большинства исторических зданий — расселение и снос. Но в конце 90-х в вопросе поставили однозначную точку: квартал получил статус заповедной территории, благодаря чему там до сих пор сохранилась атмосфера старого города. На протяжении уже 25 лет эту работу по благоустройству территории ведет проект «Заповедные кварталы» АНО Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области.

Команда проекта «Заповедные кварталы». Верхний ряд (слева-направо): Стася Карпова, Ирина Сова, Полина Ананьева, Вера Шеина, Серафима Калякина, Юлия Серебрякова, Лилия Широкова.

Центральный ряд (слева-направо): Мария Бордюгова, Денис Володькин, Евгения Джабазян, Анна Давыдова (в центре на стуле), Нина Ершова. Фото: проект «Заповедные кварталы»

— Основная наша деятельность проходит в квартале церкви Трех святителей. Здания — это образцы нижегородского деревянного зодчества начала ХХ века. Сейчас весь этот район в целом воспринимается как наглядное воплощение образа жизни интеллигентов-разночинцев периода конца XIX — начала XX веков, — рассказывает Анна Давыдова, первый заместитель директора АНО «АСИРИС». — Сегодня «Заповедные кварталы» — это место соприкосновения истории и современности, огромного количества природных, культурных и социальных элементов. Название проекта аккумулирует в себе и качественные характеристики исторической среды, подчеркивая ее ценность, и юридические аспекты, поскольку квартал церкви Трех Святителей, с которой начался проект, имеет статус «заповедной территории» с 1997 года.

«Заповедные кварталы» работают над восстановлением 28 деревянных исторический домов. Фото: проект «Заповедные кварталы»

Силами команды «Заповедных кварталов» и жителей при участии властей, нижегородцы приводят в порядок 28 исторических деревянных домов в квартале. Сегодня реставрационные работы ведутся на шести расселенных памятниках архитектуры.

— Большинство зданий [после получения статуса заповедной территории] находились в аварийном состоянии, — отмечает Анна. — Многие из них были полурасселенными, заброшенными, в них возникали пожары, они превращались в пристанище лиц, которые не имеют определенного места жительства. За последние годы 16 зданий удалось превратить в объекты инвестирования и продать новым собственникам. Ожидается, что эти дома будут отреставрированы в течение ближайших трех лет. Кроме того, силами фестиваля «Том Сойер Фест Нижний Новгород» отремонтировано восемь деревянных ценных зданий, восстановлена брандмауэрная стена, воссоздано окно из стеклянных кирпичей Фальконье, установлено несколько деревянных заборов по историческим эскизам. К проекту привлекаются все те, кто хочет, чтобы историческая среда жила.

Жилой дом крестьянки Прасковьи Щелухиной, где находилось окно из стеклянных кирпичей Фальконье. Фото здания до восстановления и после. CC BY-SA 4.0 Фото: 1. проект «Заповедные кварталы» 2. Gamzuyl

1-3. Главный дом усадьбы архитектора Владимира Лемке на пересечении ул. Короленко и Новой до восстановления. 4. Современный вид здания после реставрации в 2021 году. Фото: проект «Заповедные кварталы»

Давыдова отмечает, что проекты сохранения и развития исторической среды поддерживает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. АНО «АСИРИС», которая сегодня занимается развитием «Заповедных кварталов» было создано городскими активистами совместно с Правительством Нижегородской области.

К участию в восстановлении приглашают активистов, общественников, волонтеров, студентов и школьников. Помимо ремонтных работ, в квартале для всех желающих практически ежедневно проходят различные мероприятия. Так решается вторая задача проекта — популяризация исторической среды.

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Большой субботник. 2021 г. Фото: проект «Заповедные кварталы»

— На этапе сохранения исторических зданий встал вопрос: что же будет в них дальше, после спасения от сноса? Проект «Заповедные кварталы» должен был дать ответ, как историческая среда может обновляться и быть «живой» в условиях современного мегаполиса. Помогли нам в этом креативные индустрии: театральные студии, уличные художники, кинематографисты. Мы стали организовывать самые разные мероприятия — от волонтерских субботников до съемок сериалов в исторических домах. Самыми традиционными, конечно же, остаются экскурсии. В год к нам приходит более ста тысяч человек. Люди хотят приобщиться к своим историческим корням, — рассказывает Анна.

Центры притяжения

После реставрации дома обрели вторую жизнь: в некоторых из них сейчас проводят различные городские мероприятия. Фото: проект «Заповедные кварталы»

За годы работы «Заповедные кварталы» с сохранившейся исторической средой прочно закрепились на туристической карте Нижегородской области. Кроме того, что на этой территории можно увидеть подлинное нижегородское деревянное зодчество, квартал прославился еще и тем, что в свое время тут жили сразу несколько известных исторических личностей.

— Усадьба архитектора Владимира Лемке была очагом культурной жизни Нижнего Новгорода рубежа XIX–XX вв. Во флигеле усадьбы по адресу ул. Короленко, 11а в 1888–1896 гг. жил писатель, публицист, общественный деятель и выдающаяся личность Владимир Короленко, — подчеркивает Анна Давыдова. — А бывший дом Василия Каширина на улице Короленко, 42 связан с детскими годами Максима Горького. О жизни там в 1872–1876 гг. писатель особенно много вспоминает в автобиографической повести «Детство». После, в 1900–1901 гг., Горький снова жил в нашем квартале, в главном доме (улица Короленко, 11), где им была завершена повесть «Трое», написаны «Песня о Буревестнике», несколько рассказов, статей, рецензий, отзывов. Тогда в квартире писателя бывали многие известные деятели культуры: Леонид Андреев, Иван Бунин, Антон Чехов, Михаил Нестеров, Федор Шаляпин, Владимир Немирович-Данченко. Сама атмосфера озелененной окраины способствовала творчеству.

Фестиваль «Шаляпин на балконе» проводится в доме Максима Горького, где часто в гостях у писателя бывали Иван Бунин, Антон Чехов, Владимир Немирович-Данченко и Федор Шаляпин. Фото: проект «Заповедные кварталы»

Федор Шаляпин часто наведывался в гости в Горькому в его дом на Короленко, 11 и даже давал концерты с балкона. В 2021 году этот балкон восстановили и решили повторить идею. Так появился фестиваль «Шаляпин на балконе» — цикл музыкальных вечеров, где оперные артисты исполняют произведения из репертуара Шаляпина на том же самом балконе, на котором он пел больше 100 лет назад. Такие концерты проходили каждую субботу на протяжение всего лета в 2021 и 2022 годах, тогда их посетили более семи тысяч человек. На фестивале, отмечает Анна, старались воспроизвести атмосферу начала ХХ века.

Жизнь квартала с экскурсиями и концертами. Фото: проект «Заповедные кварталы»

В этом сезоне проект также планирует проводить летние концерты и фестивали для всех желающих. А совсем скоро один из отреставрированных домов вновь наполнится жизнью. В здании на Короленко, 18 — бывшем доме вдовы титулярного советника Скворцовой — откроют общественно-культурный центр и штаб волонтерского движения «Том Сойер Фест Нижний Новгород».

Дом вдовы титулярного советника Скворцовой на Королева, 18, где будет располагаться штаб волонтерского движения «Том Сойер Фест Нижний Новгород» и общественно-культурный центр. Фото: проект «Заповедные кварталы»

На достигнутом нижегородцы не собираются останавливаться. В течение года волонтеры хотят начать реставрацию еще пять объектов культурного наследия, входящих в квартал церкви Трех святителей. Как отмечает Анна Давыдова, глобальная цель проекта — сделать так, чтобы «в кварталах был отреставрирован каждый исторический дом, и в каждом из них началась новая жизнь».

Спасти города

Вид исторического квартала без выбивающихся из архитектурного облика зданий и рекламного мусора Фото: проект «Заповедные кварталы»

Историю нижегородского градозащитного движения первый заместитель директора АНО «АСИРИС» Анна Давыдова знает давно. Еще ребенком она вместе с сестрой и отцом-историком выезжала на субботники в нижегородский Печерский Вознесенский монастырь, где располагалась реставрационная мастерская. Так в 10 лет Анна начала знакомиться с искусством реставрации и осознавать необходимость этой работы.

Окончательно свою жизнь с сохранением исторической среды Анна связала 20 лет назад. Сейчас в проекте «Заповедные кварталы» она отвечает за выстраивание коммуникации между командой и представителями власти. Также она является координатором проекта «Том Сойер Фест Нижний Новгород».

— На сегодняшний день в центре Нижнего Новгорода есть порядка 11 компактных исторических комплексов, где в исторической планировке сохраняется как каменное, так и деревянное зодчество. К сожалению, последнее стремительно исчезает, — рассказывает градозащитница. — Пристальное внимание на деревянную архитектуру мы обратили еще в 2012 году, когда было создано общественное градозащитное движение «СпасГрад», затем трансформировавшееся в движение «Деревянные города». В 2017 году происходили самые активные действия по спасению именно деревянной архитектуры. Активисты консервировали расселенные деревянные исторические здания, которые должны были быть снесены, доказывали их историко-культурную ценность и ставили их на государственную охрану как объекты культурного наследия, что этот снос исключало.

Главный дом усадьбы крестьянина Седова в Нижнем Новгороде — еще один восстановленный памятник архитектуры. Здание примечательно монументальными пропорциями и массивными эркерами. С обеих сторон к дому пристроены каменные флигель и лавка. Фото: проект «Заповедные кварталы»

Один из самых удачных, по мнению Анны, примеров сохранения памятника каменной архитектуры в Нижнем Новгороде — это фильтровальная станция на Стрелке, где впервые в истории России в 1911 году использовали метод обеззараживания воды с помощью хлора. Как вспоминает Анна Давыдова, несмотря на то, что здание находилось под госохраной, в 2017 году его начали сносить бульдозерами. Активистам, среди которых была и Давыдова, удалось остановить их в последний момент. После этого правительство региона отреагировало на произошедшее и взяло работы по восстановлению памятника под свой контроль. Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 39 млн рублей. К 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году исторический облик зданию вернули, однако до сих пор не решили, что в нем будет располагаться после реставрации.

Здание фильтровальной станции на Стрелке в Нижнем Новгороде до и после восстановления. Фото: nizhny800.ru

— В последние годы, к сожалению, градозащитная активность, как таковая, у нас в городе пошла на спад, действующего градозащитного движения в Нижнем Новгороде сейчас нет. Небольшой мониторинг процессов осуществляют неравнодушные горожане. Но я считаю, что восстанавливать историческую среду важно, это придает жизни смысл и устойчивость, — рассуждает Анна Давыдова.

В Томске ей интересно наблюдать за работой по восстановлению деревянной архитектуры коллег из «Том Сойер Фест Томск». Напомним, с момента старта волонтерского движения «Том Сойер Фест Томск» в 2020 году в городе приведены в порядок деревянные жилые дома по пер. Совпартшкольный, 6а и ул. Белинского, 17а. Также проект обращает внимание томичей на проблему сохранения деревянного зодчества, проводя тематические субботники и «Арт-консервацию» объектов.

Текст: Алёна Попова

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