«Гранта» и «Ниссан» столкнулись на пересечении Беринга и Лазо в Томске

27 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 27 апреля, в Томске столкнулись «Лада Гранта» и «Ниссан Икстрейл», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.05 на пересечении улиц Беринга и Сергея Лазо. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля доставлен в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (3822) 794-715.

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