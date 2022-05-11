Фестиваль «Том Сойер Фест Томск» приглашает на открытие нового сезона

11 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер

В пятницу, 13 мая, состоится открытие нового сезона фестиваля сохранения исторической среды «Том Сойер Фест Томск».

Как сообщают организаторы, работы продолжатся на деревянном доме по ул. Белинского, 17а. В этот день здесь буду установлены строительные леса, поэтому на встречу ждут парней. Координировать работы будут прорабы Иван Скоморощенко, Андрей Анисимов и др.

Кроме того, всех участников ждет культурная программа, чай из самовара, угощение пловом и музыкальная программа от саксофониста Вадима Степанова.

«Будем общаться о наших планах, знакомиться, петь песни и танцевать. Уверены, что этот пятничный день задаст вам планку на хорошие и активные выходные», — говорится в сообщении.

Принять участие в восстановлении дома могут все желающие, старт работ в 10.00. Культурная программа начнется в 17.00.

Напомним, в 2020 году Томск вновь присоединился к проекту Том Сойер Фест. В качестве первого объекта для реставрации был выбран жилой деревянный дом на пер. Совпартшкольный, 6а. Работы на нем были завершены летом 2021 года.

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. «Том Сойер Фест» был представлен на конференции ООН Habitat III, в докладе ЮНЕСКО об успешных культурных практиках мира в сфере устойчивого развития городов и стал единственным российским кейсом, презентованным в докладе. Кроме того, фестиваль выиграл грант Президента России на дальнейшее распространение практики по городам страны от фонда «Перспектива».

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