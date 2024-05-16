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Сила и красота. В Стрежевом прошел хоккейный турнир на призы «Томскнефти»

В конце апреля в Стрежевом в третий раз прошел Открытый городской турнир по хоккею с шайбой на призы «Томскнефти». В нем приняли участие ребята 11 и 12 лет.

Подробности турнира — в нашем материале.

На льду в Стрежевом встретились сразу несколько команд
Фото: «Томскнефть»

Хоккейные соревнования проводятся в Стрежевом уже третий год. Они являются частью планомерной политики "Томскнефти", направленной на поддержку жителей Томской области в целом, нефтеграда в частности. Нефтяники участвуют в общероссийской акции «Весенняя неделя добра», помогают развивать территории, создавая новые общественные пространства, участвуют в строительстве и реконструкции социальных объектов.

В 2024 году география традиционных соревнований расширилась. На этот раз в них приняли участие уже шесть команд. Помимо хозяев поля — хоккеистов из Стрежевого — на турнир прибыли спортсмены из Нижневартовска, Лангепаса, Радужного, Новосибирска и Томска.

На открытии одного из главных спортивных праздников в городе нефтяников зрителей и участников ждало настоящее шоу: перед ними на льду выступила команда зажигательных барабанщиков.

Барабанщики на льду
Фото: «Томскнефть»

Заряженные спортсмены под гул заполненных трибун в течение трех дней демонстрировали свое мастерство. Не щадя соперников, льда и экипировки все команды достойно боролись за победу. В этом году турнир проходил по круговой системе. Это дало возможность каждой команде встретиться друг с другом и помериться силами. И, надо отметить, силы эти были не всегда равны. Ряд матчей закончился разгромным счетом. Некоторые команды просто «рвали» своих соперников, всухую выигрывая с перевесом более чем в десять очков. Но сложности не сломили дух юных хоккеистов и они продолжали радовать своих болельщиков увлекательной и очень активной игрой.

В упорной борьбе победителями турнира стала команда «Сибирь» из Новосибирска. Серебро досталось ребятам из «Агана», прибывшим в нефтеград из города Радужный (Ханты-Мансйский автономный округ). Замкнул тройку лидеров нижневартовский «Самотлор». Стрежевская сборная «Витязь» заняла четвертое место.

А еще по итогам турнира определили лучших игроков. Самым результативным бомбардиром был признан Алексей Тепляков из новосибирской «Сибири». Дамир Фарвазутдинов из «Самотлора» стал лучшим нападающим. За мастерство в защите наградили Милану Кривицкую из клуба «Аган». Лучшим вратарем стал Руслан Азиханов из томского «Буревестника».

Участники соревнований
Фото: «Томскнефть»

Но награды достались не только участникам соревнований, но и тем, кто их активно поддерживал. В течение трех дней среди болельщиков выбирали самых громких, красивых и спортивных. А еще все, кто пришел посмотреть на детский хоккей, смогли поучаствовать в лотерее и выиграть памятные призы.

Финал турнира состоялся 29 апреля. Церемония закрытия вполне соответствовала настроению участников: напряженность борьбы спала, спортсмены получили награды, болельщики выдохнули, а на лед вышли очаровательные фигуристки. Девушки порадовали зрителей изящными пируэтами, поставив красивую точку в III Открытом городском турнире по хоккею с шайбой на призы «Томскнефти».

Вячеслав Кориков
заместитель генерального директора по правовой работе, корпоративной и региональной политике «Томскнефти»

Три года назад мы приняли решение проводить в Стрежевом большой детский хоккейный турнир на призы «Томскнефти». Сегодня наш турнир демонстрирует, что для спорта нет границ и расстояний. Прежде на нашей ледовой арене уже играли ребята из Стрежевого, Нижневартовска, Радужного, Сургута, Покачей. В этот раз присоединились юные хоккеисты из Лангепаса и проделавшие большой путь команды из Томска и Новосибирска.

Хоккей — это сплав ско­ро­сти и силы, тех­ни­ки и борь­бы, эмоций и азарта. Эта игра для настоящих патриотов и самых преданных болельщиков.

Одна из болельщиц выигрывает приз
Фото: «Томскнефть»

Болельщики пускают «волну»
Фото: «Томскнефть»

Один из юных победителей турнира
Фото: «Томскнефть»

По материалам пресс-службы «Томскнефть».

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