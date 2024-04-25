Добра всем. Нефтяники поддержали благотворительную акцию на севере Томской области

25 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Компания «Томскнефть ВНК» и её дочерние предприятия давно закрепили за собой статус одного из крупнейших благотворителей на севере Томской области. Недавно они приняли участие в ежегодной общероссийской акции «Весенняя неделя добра».

Акция дает возможность и крупным компаниям, и частным лицам участвовать в благотворительных мероприятиях и помогать другим. Её главной целью является продвижение идеи добровольчества для решения социальных проблем. В рамках «Недели добра» сотрудники «Томскнефти» помогли четырем организациям.

В нашем материале рассказываем, что было сделано в рамках акции.

Добро людям

Сотрудники «Томскнефти» навестили два социальных учреждения Александровского района, которые давно находятся под опекой акционерного общества. Речь идет о доме-интернате для престарелых и инвалидов и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Нефтяники никогда не забывают о своих подопечных — привозят подарки на Новый год и весной.

И на этот раз работники «Томскнефти» пришли не с пустыми руками. В дом-интернат они привезли большое количество полезных гостинцев, которых не хватало в учреждении. Благотворители существенно пополнили парк имеющейся бытовой техники: здесь появились новый телевизор, мясорубка, блендер, а также бактерицидный рециркулятор. А еще сотрудники «Томскнефти» передали в учреждение необходимые в быту вещи — одноразовые рукавицы для мытья, настенные часы, специальные стенды и многое другое.

— Получили подарки. Так много всего и такого высокого качества. Огромное спасибо. Низкий поклон всем причастным. Мы ценим вашу помощь! Благодаря таким поступкам в мире было, есть и будет процветать добро! — поблагодарила нефтяников специалист по социальной работе дома-интерната Марина Старых.

«Неделю добра» продолжила поездка в александровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Здесь живут полтора десятка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им нефтяники помогли улучшить бытовые условия — сотрудники «Томскнефти» привезли в центр диван, портативную колонку для проведения мероприятий, настольные игры, а еще паласы и прикроватные коврики. Ну и, конечно же, сладости.

— Мы так обрадовались новому дивану в приемную, где наши подопечные встречаются с родными! Большому, красивому паласу в комнату, где дети смотрят телевизор. С колонкой и настольными играми досуг ребятишек будет гораздо интереснее. А в ближайшее время в меню у наших воспитанников будет много фруктов, соков и сладостей. Огромное спасибо работникам «Томскнефти» за неравнодушие! — отметила директор центра Ирина Волкова.

Добро животным

Нефтяников встречают подопечные приюта Фото: пресс-служба АО «Томскнефть ВНК»

Помогая людям, сотрудники «Томскнефти» не забывают и о хвостатых жителях севера Томской области — собаках и кошках, которые находятся на попечении. Нефтяники заглянули в стрежевской приют «Сохрани мне жизнь», где обитают 80 песелей, которых когда-то подобрали на улицах города. Подопечные радостно приветствовали своих старых знакомых — волонтерок Елену, Викторию и Яну. Девушки много лет заботятся о животных, посвящая им большое количество своего свободного времени. Они кормят, гуляют, стригут и лечат подопечных приюта. Благодаря нефтяникам делать это станет проще. Сотрудники «Томскнефти» передали в приют все необходимое для его работы: от корма и любимых лакомств — до лекарств (ушные и глазные капли, средства от паразитов и клещей) и рабочих инструментов.

— Мы всегда благодарны за помощь, даже самую минимальную, — говорит представитель приюта Елена. — Нам привезли не только корм и собачьи лакомства, но поводки, ошейники, когтерезки, миски, ветеринарные препараты — за них отдельное спасибо! Потому что стоят они сейчас дорого. Очень выручили с бытовой химией и инструментом. Спасибо всем трудовым коллективам за поддержку!

Участники акции в «Кошкином гнездышке» Фото: пресс-служба АО «Томскнефть ВНК»

Вслед за хвостатыми, сотрудники «Томскнефти» зашли в гости и к усатым-полосатым, что живут в приюте «Кошкино гнездышко». Сегодня здесь обитают около сотни котеек, и количество подопечных только увеличивается. Естественно, прокормить и обиходить всех дело очень непростое. Чтобы помочь волонтерам работники «Томснефти» привезли в приют корм, наполнитель, медицинские препараты, чтобы поддерживать здоровье и шубки пушистых обитателей в прекрасном состоянии.

Подопечный приюта инспектирует принесенные подарки Фото: пресс-служба АО «Томскнефть ВНК»

— А помогают нам в этом добрые люди. Особенно активно — в «Неделю добра». Благодаря стрежевчанам, у нас теперь солидный запас всего необходимого, — рассказывает представитель приюта Галина Кротова. — Большое спасибо нефтяникам и всем, кто приложил руку!

«Неделя добра» подошла к концу, но благотворительная деятельность «Томскнефти» не ограничивается несколькими днями. Нефтяники и дальше продолжат помогать своим подопечным по мере сил, ведь у добра нет временных рамок.

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