18+
18+
Благотворительность, Томские новости, Томскнефть ВНК, неделя добра интересные новости Томска помощь поддержка волонтерство Добра всем. Нефтяники поддержали благотворительную акцию на севере Томской области
РЕКЛАМА

Добра всем. Нефтяники поддержали благотворительную акцию на севере Томской области

Компания «Томскнефть ВНК» и её дочерние предприятия давно закрепили за собой статус одного из крупнейших благотворителей на севере Томской области. Недавно они приняли участие в ежегодной общероссийской акции «Весенняя неделя добра».

Акция дает возможность и крупным компаниям, и частным лицам участвовать в благотворительных мероприятиях и помогать другим. Её главной целью является продвижение идеи добровольчества для решения социальных проблем. В рамках «Недели добра» сотрудники «Томскнефти» помогли четырем организациям.

В нашем материале рассказываем, что было сделано в рамках акции.

Добро людям

Сотрудники «Томскнефти» навестили два социальных учреждения Александровского района, которые давно находятся под опекой акционерного общества. Речь идет о доме-интернате для престарелых и инвалидов и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Нефтяники никогда не забывают о своих подопечных — привозят подарки на Новый год и весной.

И на этот раз работники «Томскнефти» пришли не с пустыми руками. В дом-интернат они привезли большое количество полезных гостинцев, которых не хватало в учреждении. Благотворители существенно пополнили парк имеющейся бытовой техники: здесь появились новый телевизор, мясорубка, блендер, а также бактерицидный рециркулятор. А еще сотрудники «Томскнефти» передали в учреждение необходимые в быту вещи — одноразовые рукавицы для мытья, настенные часы, специальные стенды и многое другое.

— Получили подарки. Так много всего и такого высокого качества. Огромное спасибо. Низкий поклон всем причастным. Мы ценим вашу помощь! Благодаря таким поступкам в мире было, есть и будет процветать добро! — поблагодарила нефтяников специалист по социальной работе дома-интерната Марина Старых.

«Неделю добра» продолжила поездка в александровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Здесь живут полтора десятка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им нефтяники помогли улучшить бытовые условия — сотрудники «Томскнефти» привезли в центр диван, портативную колонку для проведения мероприятий, настольные игры, а еще паласы и прикроватные коврики. Ну и, конечно же, сладости.

— Мы так обрадовались новому дивану в приемную, где наши подопечные встречаются с родными! Большому, красивому паласу в комнату, где дети смотрят телевизор. С колонкой и настольными играми досуг ребятишек будет гораздо интереснее. А в ближайшее время в меню у наших воспитанников будет много фруктов, соков и сладостей. Огромное спасибо работникам «Томскнефти» за неравнодушие! — отметила директор центра Ирина Волкова.

Добро животным

Нефтяников встречают подопечные приюта
Фото: пресс-служба АО «Томскнефть ВНК»

Помогая людям, сотрудники «Томскнефти» не забывают и о хвостатых жителях севера Томской области — собаках и кошках, которые находятся на попечении. Нефтяники заглянули в стрежевской приют «Сохрани мне жизнь», где обитают 80 песелей, которых когда-то подобрали на улицах города. Подопечные радостно приветствовали своих старых знакомых — волонтерок Елену, Викторию и Яну. Девушки много лет заботятся о животных, посвящая им большое количество своего свободного времени. Они кормят, гуляют, стригут и лечат подопечных приюта. Благодаря нефтяникам делать это станет проще. Сотрудники «Томскнефти» передали в приют все необходимое для его работы: от корма и любимых лакомств — до лекарств (ушные и глазные капли, средства от паразитов и клещей) и рабочих инструментов.

— Мы всегда благодарны за помощь, даже самую минимальную, — говорит представитель приюта Елена. — Нам привезли не только корм и собачьи лакомства, но поводки, ошейники, когтерезки, миски, ветеринарные препараты — за них отдельное спасибо! Потому что стоят они сейчас дорого. Очень выручили с бытовой химией и инструментом. Спасибо всем трудовым коллективам за поддержку!

Участники акции в «Кошкином гнездышке»
Фото: пресс-служба АО «Томскнефть ВНК»

Вслед за хвостатыми, сотрудники «Томскнефти» зашли в гости и к усатым-полосатым, что живут в приюте «Кошкино гнездышко». Сегодня здесь обитают около сотни котеек, и количество подопечных только увеличивается. Естественно, прокормить и обиходить всех дело очень непростое. Чтобы помочь волонтерам работники «Томснефти» привезли в приют корм, наполнитель, медицинские препараты, чтобы поддерживать здоровье и шубки пушистых обитателей в прекрасном состоянии.

Подопечный приюта инспектирует принесенные подарки
Фото: пресс-служба АО «Томскнефть ВНК»

— А помогают нам в этом добрые люди. Особенно активно — в «Неделю добра». Благодаря стрежевчанам, у нас теперь солидный запас всего необходимого, — рассказывает представитель приюта Галина Кротова. — Большое спасибо нефтяникам и всем, кто приложил руку!

«Неделя добра» подошла к концу, но благотворительная деятельность «Томскнефти» не ограничивается несколькими днями. Нефтяники и дальше продолжат помогать своим подопечным по мере сил, ведь у добра нет временных рамок.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Праздник покорителей недр:
с днём геолога коллег и ветеранов отрасли поздравил директор Томского филиала Сибирской Сервисной Компании

5 апреля 2024
Томские новости

Томичей приглашают на моноспектакль о легендах свердловского рок-клуба

1 апреля 2024
Томские новости

Участок проспекта Фрунзе перекроют в Томске

24 апреля 2024
Томские новости

В Томске прошла читка отрывков из пьесы о летчике-пионере Харитоне Славороссове

12 апреля 2024
Томские новости

В Томске восстановят склон под цветочный герб

16 апреля 2024
Томские новости

Лед на Томи в Томске помогут протолкнуть тяжеловесные суда

17 апреля 2024
Томские новости

Уполномоченные по правам человека и ребенка представили свои доклады депутатам томской облдумы

1 апреля 2024
Томские новости

Томский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание

30 марта 2024
Томские новости

Томские волонтеры очистили от мусора родники на Университетском озере, в Академгородке и Михайловской роще

23 апреля 2024