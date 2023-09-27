Станок-качалка, насосы и задвижки. Путеводитель по индустриальному парку в Стрежевом

27 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В историческом центре Стрежевого в рамках проекта «Сердце Нефтеграда» появился большой индустриальный парк с макетами нефтепромыслового оборудования, доставленного с месторождений «Томскнефти».

В этом музее под открытым небом дети и взрослые могут не просто комфортно отдохнуть, но и узнать об истории градообразующего предприятия и технологиях добычи ископаемого топлива. Так Стрежевой, признанный нефтяной центр Томской области, обзавелся новым символом, связывающим город с давшей ему жизнь индустрией.

Как появился парк, на что в нем можно посмотреть и чем заняться, рассказываем в нашем путеводителе.

Индустриальная идея

Начало будущему парку было положено еще два года назад, в марте 2021 года. Тогда по приглашению администрации Стрежевого в город приехали специалисты областного Центра развития городской среды. Им предстояло разработать проект благоустройства нефтеграда для участия во Всероссийском конкурсе, объявленном Минстроем.

Архитекторы встретились с местными жителями, изучили результаты проведенных ранее опросов горожан и взялись за разработку концепции. В этом процессе активно участвовали представители «Томскнефти». Например, заместитель генерального директора компании Вячеслав Кориков предложил привести в парк оборудование с промыслов.

В итоге получился проект «Сердце Нефтеграда». Он должен был объединить основные общественные пространства в центре города в единую пешеходную сеть и создать «зелёный» пояс в комплексном проекте развития первого микрорайона Стрежевого.

В центральной части города запланировали обустройство площадки для мероприятий, ландшафтный парк и «детские территории». В первом микрорайоне — событийно-молодёжную зону с местами для отдыха, батутами, скалодромом, столами для настольного тенниса, качелями и «сухим» фонтаном.

Индустриальный парк — символ нефтяной истории Стрежевого — стал ключевой точкой проекта. В его обустройство градообразующая «Томскнефть» включилась активно. На всем протяжении работ компания оказывала информационную и техническую поддержку. Кроме того, предприятие не только выделило оборудование, доставило его, но и специфическим образом подготовило — специалисты сделали разрезы для наглядной демонстрации расположенных внутри оборудования механизмов. Так открыли для обзора внутренние детали электродвигателя, пружинного клапана, газового компрессора и других устройств.

Чтобы знакомство с технологией нефтедобычи стало более комплексным, нефтяники подготовили серию анимационных роликов, а также разработали «промышленный» дизайн табличек с подробным описанием каждого макета. Парк обеспечен бесплатным wi-fi, поэтому все желающие могут ознакомиться с познавательным контентом.

Будущее общественное пространство решено было разместить в исторической части города, рядом с первой улицей, откуда и началось строительство Стрежевого. Прорабатывая облик парка, архитекторы выяснили, что во многих нефтяных городах устанавливают одиночные станки-качалки, фонтанные арматуры и другие узнаваемые элементы промыслов. Реже встречаются технопарки, однако, вариантов обустройства подобного полноценного музея под открытым небом, где можно вблизи увидеть оборудование, покрутить задвижки, заглянуть в электродвигатель, разработчикам не встретилось вообще.

Устройство парка

В центре – станок-качалка, слева фонтанная арматура, справа – пакеры Фото: ОАО "Томскнефть ВНК"

На обустройство одной из сложнейших частей общественного пространства — индустриального парка — ушло около трех месяцев. В итоге он раскинулся на площади почти 6 тыс. кв. метров. Здесь разместили 37 объектов нефтепромыслового оборудования, часть которого доставлена с дальних месторождений «Томскнефти». Выставленная под открытым небом экспозиция скомпонована таким образом, что посетители получают представление о том, какой путь проходит нефть от недр до превращения в топливо, масла, косметику, лекарства и многие другие привычные нам товары.

В парке можно осмотреть станок-качалку, который сегодня уже — часть нефтяной истории региона. Сейчас эти узнаваемые устройства не используются при добыче углеводородов на месторождениях АО «Томскнефть» ВНК. Рядом располагаются фонтанные арматуры — объекты, которые можно увидеть на любом современном добывающем кусте. Чуть поодаль — пакеры — своеобразные «пробки», с их помощью нефтяники могут на одном и том же стволе скважины под землей проводить испытания нескольких продуктивных пластов или даже организовать раздельную их разработку.

Дальше можно увидеть насосы, которые используют для самых разных нужд: добычи, перекачки нефти или для нагнетания воды в нефтеносные пласты. Вдоль пешеходных дорожек гостей парка сопровождает аллея задвижек.

Гость парка крутит задвижку Фото: Иван Иванов

Завершает экспозицию другая «высокая точка» пространства — трёхметровый вертикальный сепаратор, разделяющий нефтесодержащую жидкость, добытую из недр, на разные фракции — газ, воду и нефть. Рядом — разного рода энергетическое оборудование: электродвигатели и силовой трансформатор.

Отдельно в парке предусмотрена игровая зона. Здесь установили детские горки и качели, а также тренажеры для пожилых. Несмотря на то, что парк «индустриальный», авторы проекта сразу же заложили озеленение, включая и сохранение взрослых деревьев на территории.

Развитие проекта

«Мы задумывали парк в знак уважения первопроходцам и как символ, объединяющий Стрежевой и его градообразующее предприятие. Недавно Нефтеграду исполнилось 57 лет, но до сегодняшнего дня в Стрежевом ничто не напоминало о том, благодаря чему он возник. А появился Стрежевой на карте Томской области с открытием богатых залежей нефти», — отметил во время первой экскурсии по парку заместитель генерального директора «Томскнефти» Вячеслав Кориков.

В следующем году «Томскнефть» намерена принять участие в благоустройстве городского лесопарка, где будет проложена «Тропа нефтеразведки», посвященная первооткрывателям томской нефти. Она объединит в себе прогулочную, игровую и познавательную зоны для людей всех возрастов. Так история города получит свое продолжение в новом общественном пространстве.

Фото: ОАО «Томскнефть» ВНК

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