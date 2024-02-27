Дети, культура и спорт. Как «Томскнефть» поддерживает социальные объекты в регионе присутствия

27 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

«Томскнефть» регулярно поддерживает жителей территорий, где ведет свою производственную деятельность. Ежегодно акционерное общество реализует крупные благотворительные проекты, которые улучшают жизнь живущих в отдаленных районах людей.

Среди них — поддержка образовательных учреждений, строительство и ремонт спортзалов, детских площадок и детских центров творчества. В нашем обзоре рассказываем о результатах благотворительной деятельности компании в Каргасокском и Парабельском районах Томской области.

От спорта до культуры: районные проекты поддержки

Фото: Валерий Доронин

В селе Павлово в Каркасогском районе благодаря финансовой поддержке нефтяников провели в местной школе капитальный ремонт спортзала и оборудовали уличную спортплощадку. Сейчас здесь проходят не только обычные уроки физкультуры — у ребят появилась возможность заниматься самбо и боксом. А для детей с ограниченными возможностями здоровья могут проводить уроки адаптивной физкультуры.

В феврале в учебном заведении побывала делегация во главе с заместителем гендиректора «Томскнефти» Вячеславом Кориковым.

— Мы четко понимали, что здесь нужен полноценный нормальный спортзал. Я надеюсь, он пришёлся вам по душе. Берегите то, что сделано, чтобы эта красота всегда сохранялась, — отметил заместитель гендиректора «Томскнефти» Вячеслав Кориков.

В школу гости приехали не с пустыми руками. Делегация привезла подарок — настенные часы и сувениры для лучших учеников.

Сельский центр творчества и досуга в Павлово — еще одно важное для жителей села место. В 2019 году "Томскнефть" выделила средства на приобретение для него отдельного здания площадью около 300 квадратных метров. В центре разместились зрительный зал на 80 мест, местная библиотека и репетиционный зал для творческих коллективов.

Спортзал еще одной школы — Заводской, которая располагается в Парабельском районе, также отремонтировали благодаря помощи компании в 2022 году. А на базе местного интерната при участии «Томскнефти» и «Газпромнефть-Востока» открылся Обучающе-развивающий центр. Также на средства компаний было приобретено оборудование и мебель в пищеблок учебного заведения.

— Открытие Обучающе-развивающего центра для нас — настоящий праздник. Центр — площадка для творчества, на которой мы точно не будем скучать. Здесь развито волонтёрское движение. Планируем организовать небольшую мультстудию: уже сейчас ребята младших классов участвуют в проектах по мультипликации, — рассказывают местные жители.

Обновленный Дом культуры в Нарыме Фото: Валерий Доронин

В селе Нарым после капитального ремонта открылся дом культуры. Это один из главных культурных центров исторического села. Здание было построено еще в 1953 году, за эти годы брусовая постройка износилась на 70%. После того, как в ней заменили кровлю, обновили фундамент и отмостку, утеплили и обшили стены, а также сделали еще ряд работ, возник вопрос и современного переоснащения ДК. На средства «Томскнефти» и «Газпромнефть-Востока» для него закупили компьютеры и оргтехнику, звуковое оборудование, музыкальные инструменты — электрогитары, барабанную установку, вокальную радиосистему, микрофонные и гитарные стойки, зрительские стулья, столы, и даже сценическую одежду.

Плановая поддержка

Еще несколько крупных благотворительных проектов в районах Томской области планируются к реализации в ближайшие годы. Так, в Парабельском районе при поддержке нефтяников планируют заменить зрительские трибуны на центральном стадионе. А в селе Каргасок в помощи нуждается интернат первой школы «Ровесник».

Глава учреждения Татьяна Кучеренко поясняет — в здании в течение 18 лет не проводился капитальный ремонт, практически не менялось и оснащение учреждения. Сейчас интернат остро нуждается в ремонте, а прилегающая к нему территория — в благоустройстве. Также есть потребность в новой технике, мебели и спортивном инвентаре. Поэтому сейчас руководство «Томскнефти» рассматривает возможность помочь «Ровеснику» в этих вопросах.

Андрей

Ащеулов глава Каргасокского района Наше социальное партнерство имеет давние традиции, и мы искренне благодарны компании «Томскнефть» за оказанную финансовую помощь в развитии социальной сферы Каргасокского района. Капитально отремонтированный спортивный зал Павловской школы стал продолжением многолетнего плодотворного сотрудничества между администрацией района и нефтедобывающей компанией, которая по праву служит достойным примером социально ответственного отношения к территориям своей производственной деятельности.

Фото: Валерий Доронин

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