В историческом центре Томска открылось пространство для социокультурных утех

9 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске на первом этаже деревянного дома по ул. Белинского, 17а открылось «Пространство для социокультурных утех «Квартира №1». Здесь будут проходить иммерсивные и фото- выставки и различные экскурсионные программы. Пространство создали экспозиционер, режиссер и сценограф Алена Шафер и томский фотограф и путешественник Сергей Медведчиков — владелец квартиры.

Сергей Медведчиков и Алена Шафер на презентации пространства Фото: Серафима Кузина

— Изначально проект «Квартира №1 Томска на Белинского» начинал Сергей Медведчиков. Когда я в прошлом году закрывала «Особняк» он предложил объединиться, — рассказала Алена Шафер. — Мы сразу договорились с Сергеем о равных правах — есть мои проекты, есть его проекты. Так мы решили объединиться как два друга с разными компетенциями, задачами, целями и идеями в один проект.

Предполагается, что в отремонтированной квартире, вместимостью около 20 человек, будут проходить различные мероприятия с привлечением всех заинтересованных — от экскурсий до фотовыставок.

Часть экспозиции, переехавшей из «Особняка» Фото: Серафима Кузина

— Здесь обрели свой дом те проекты, которые у меня жили в «Особняке». «Ароматы Томска начала ХХ века» расширились существенно. Мы будем экспонировать фотовыставки, объединять их с иммерсивными проектами, с которыми я обычно работаю, — уточнила Алена Шафер. — Это и площадка для обмена идеями — мне хочется, чтобы приходили люди, мы делали совместные проекты. Это фотовыставки и экскурсионные программы. Здесь будут проходить игры «Памятки» и будут рассказы про город.

Оксана Туганова на презентации «Квартиры №1» Фото: Серафима Кузина

Екатерина Кирсанова на открытии «Квартиры №1» Фото: Серафима Кузина

Создатели квартиры планируют сотрудничать с известными томскими экскурсоводами — Еленой Ерофеевой и Екатериной Кирсановой. Кроме того, в стенах пространства социокультурных утех может «обжиться» проект Оксаны Тугановой «Шерлок».

— В Томске есть большие пространства, а маленьких нет, куда может компания из 12-15 человек прийти и просто пообщаться, — уточнила Алена Шафер. — Социальная часть — ребята какие-то хотят что-то делать, предлагают делать вместе, это как раз про это. Мне очень важна домашняя атмосфера в объединении с культурой.

Сергей Медведчиков Фото: Серафима Кузина

— Я жду, что очень много хороших людей, творческих, захотят проводить здесь мероприятия. Добро пожаловать всем, — отметил Сергей Медведчиков. — В первую очередь это проект для души. Ну и финансовая составляющая играет роль, так как довольно большие деньги я вложил в эту квартиру.

Небольшая выставка работ Сергея Медведчикова Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».