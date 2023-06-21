В Томске создали настольную игру по мотивам элементов деревянного зодчества

21 июня 2023 / Томский Обзор

Экспозиционер, режиссер и сценограф Алена Шафер разработала настольную игру «ПамяТка. Томск», посвященную деревянной архитектуре старого города. Презентация проекта состоится 13 июля в Университетской роще.

Что это за игра, как она создавалась и где её можно достать — рассказываем в нашем материале.

Разработка

— Я давно ходила мимо деревянных домов и думала: как бы сделать так, чтобы людям было интересно рассматривать эти деревянные узоры, — рассказала «Томскому Обзору» Алена Шафер. — Это идет еще со времени проекта «Особняк», когда каждый день видишь такую красоту и думаешь: «Как люди её создали?».

Так возникла идея сделать интерактивную игру, которая поможет горожанам и туристам погрузиться в мир томского деревянного зодчества.

Игра включает набор из 48 карточек, на которых изображены части декора деревянных домов Томска с указанием их расположения на улицах и в переулках, отражены исторические названия до переименования после 1917–1920 годов. Каждый элемент был отрисован Аленой Шафер вручную. На это у создательницы игры ушло более двух недель.

— Пришлось обойти практически весь город, сфотографировать элементы. Выяснилось очень много интересного. Во-первых, самым часто повторяющимся элементом деревянного зодчества Томска является ананас! Я не знала этого, а когда села отрисовывать карточки и выложила фото деревянных элементов одной улицы, поняла, что один из них повторяется чаще других. Выяснилось, что это ананас, — отметила Алена Шафер. — Второй часто повторяющийся элемент — вазоны или цветы. Поэтому Томск в представлении людей, которые делали резьбу, это такой райский сад.

Создательница «ПамяТки» отмечает, что отрисовка некоторых элементов декора стала настоящим испытанием.

— Это очень трудный процесс, тем более, что я сознательно все делала вручную, сначала карандашом. В среднем, получались 2 — 3 карточки за день, — рассказала Алена Шафер. — Грициановский дом сложен. На улице Крылова есть замечательный дом, где есть деревянные птица Сирин и филин. Зная значение этих мифических существ, думаю: «Кому же в голову пришло, как он мог таких существ на свой дом поместить?». А потом я поняла, что это было сделано просто для красоты — билибинский альбом вышел как раз в то время (Иван Билибин — русский художник, участник художественного объединения «Мир искусства», автор иллюстраций «Сирин» и «Филин», послуживших прообразом деревянных резных панно на Крылова — прим. ред.). На улице Бакунина сложный узор есть на одном доме, много интересной резьбы на Шишкова. В Татарской слободе очень много похожих элементов внутри самого района, но от других они отличаются. Белинского — одна из самых сложных улиц по узорам.

Правила

В игру могут играть от одного до шести человек, при этом она предполагает три варианта применения. Первый — своего рода, пасьянс. Карточки выкладываются рубашкой вверх, переворачивая их, игрок должен найти пары. Если играют несколько человек, то побеждает тот, кто соберет больше пар.

Второй вариант игры подойдет для более подготовленных игроков.

— В карточках представлены 23 улицы со старыми названиями, которые действовали в городе до революции 1917 года. Вот второй вариант игры — это когда ты достаешь эти пары и тебе выпадает, например, улица Большая-Королевская, ты можешь добавить себе баллы, угадав это старое название, — объяснила Алена Шафер. — В комплект также войдет подсказка — карта Томска с современными названиями улиц, где будут нанесены элементы деревянных домов. В среднем, на каждой карточке 3-4 элемента деревянных домов и на карте отмечен один из них.

Третий вариант превращает «ПамяТку» в карту-ориентир для большого квеста. В этом случае игрокам предлагается взять карточки и пройтись с ними по городу, отыскивая каждый из 60 представленных в игре элементов.

— Сам принцип игры достаточно распространенный. Это самая простая механика, которая есть — можно компанией играть, можно одному. Детям должно быть интересно, школьники могут узнавать историю города через игру. Несложные правила позволяют участвовать широкому кругу людей. И замечать то, что есть у нас в городе, — считает Алена Шафер.

Помимо неё над проектом работали два дизайнера Егор Ермолин и Полина Арляпова. Они переводили рисунки в электронный формат. Разработка и выпуск первого тиража «ПамяТки» велись без привлечения инвесторов, на средства Алены Шафер.

Презентация

Игра будет представлена 13 июля в Университетской роще. Здесь пройдет первый чемпионат по «ПамяТке», победители которого получат подарки.

— Я планирую проводить такие чемпионаты раз месяц. Например, в Музее деревянного зодчества. И одновременно показывать на них ручную отрисовку карточек, — отметила Алена Шафер. — Когда все закончила, поняла, что идей для развития проекта масса. Для начала, планирую подготовить коллекцию одежды с элементами томского деревянного декора, но это длительный процесс. Сейчас он идет своим чередом, надеюсь, к сентябрю получится отшить тестовые варианты.

После презентации игра поступит в продажу. Приобрести её можно будет у самой Алены Шафер, а также в торговых точках партнеров — магазинчике издательства «Макушин Медиа» по пер. Совпартшкольный, 3 и других сувенирных магазинах города и точках Туристского информационного центра.

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