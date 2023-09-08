«I will survive». Томский джаз-клуб Underground провел первый концерт на новой площадке

8 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В прошлую субботу, 2 сентября, состоялся первый концерт старейшего в Сибири джаз-клуба Underground, объявившего о закрытии весной этого года. Вопреки обстоятельствам, он вновь открылся на площадке по адресу Карла Маркса, 23а.

Мы побывали на первом концерте в новом пространстве и пообщались с гостями, музыкантами и основателем джаз-клуба Олегом Усенко.

Underground в новом месте Фото: Серафима Кузина

Томским любителям джаза повезло — в городе всегда были джазовые коллективы, а в последние два десятка лет в городе постоянно работала популярная клубная сцена. Джаз-клуб Underground, известный своей атмосферой, открылся в 2004 году в подвале конструктивистского Дома железнодорожников по пр. Ленина, 46. За время своего существования заведение дважды закрывалось. Впервые — в 2019 году, тогда основателю клуба Олегу Усенко удалось сохранить площадку. Но в марте этого года Underground снова лишился помещения, и организаторам пришлось искать новое пространство.

Им стала арендуемая для концертов площадка недалеко от Речного вокзала, в здании рестобара «Капитал».

Первый концерт прошел 2 сентября Фото: Серафима Кузина

— В Underground’е всегда была только живая музыка. В джаз-клубе регулярно играли, помимо приезжих команд, более двух десятков томских коллективов. И мы хотели сохранить эту «живую» традицию на новой площадке, которую начали искать еще весной. Но удивительно, что в музыкальном, культурном Томске не так много мест, где можно играть вживую: чтобы была и сцена, и вместительный зал со столиками, и акустика. «Капитал» — одно из таких редких мест. И мы очень признательны учредителям рестобара еще и за то, что нам предоставили лучшее для джаза время — пятничные и субботние вечера, — рассказывает основатель джаз-кафе Underground Олег Усенко.

Основатель джаз-клуба Олег Усенко Фото: Серафима Кузина

Он сообщил «Томскому Обзору», что второе закрытие было для него абсолютной неожиданностью, но «в первый раз история случается как трагедия, а во второй — как фарс».

— Я как «тот самый Мюнхгаузен» из известной комедии повторял себе весной: «Господи, как умирать-то надоело», — улыбается Олег. — Самое интересное, что джаз-клуб стал жить своей жизнью, и у меня было ощущение, что он возрождается на новом месте практически самостоятельно, таким всевышним промыслом. Думаю, что как всякое проверенное временем культурное явление Underground нужен Томску, а томичи нуждаются в Underground’е. Посмотрите, сколько сегодня пришло людей на абсолютно новое место! Мне кажется, в этом и секрет жизнеспособности Underground’a — в его слушателях. Мы нашли новый уголок — и к нам, с полным доверием, пришли люди. Именно им мы должны сказать сегодня спасибо.

На первом концерте Underground’a был полный зал Фото: Серафима Кузина

На вопрос, почему джаз, несмотря на то, что это очень специфическая музыка, настолько сильно врос в локальную городскую культуру, что стал ее неотъемлемой частью, — Олег отвечает:

— Томск — город неординарный. Сложно сегодня объяснить, почему здесь в нетривиальных и не самых лучших материальных условиях живут и работают замечательные люди с оригинальными творческими и интеллектуальными потребностями, жизненным опытом. Они могли бы жить в любом уголке мира, но почему-то они живут здесь. Точно так же трудно объяснить, почему до сих существует такая некоммерческая, интеллектуальная музыка, как джаз, которая именно поэтому легко находит в Томске своего благодарного слушателя, несмотря на то, что его здесь никто не поддерживает на официальном уровне. В другом, даже менее провинциальном месте, Новокузнецке, Новосибирске, Красноярске или Екатеринбурге, джаз-клуб, подобный нашему, самостоятельно просто не выжил бы.

На концерт пришли как старожилы джаз-сцены, так и новые лица Фото: Серафима Кузина

В то же время, Олег Усенко констатирует — разница в атмосфере нового пространства по сравнению со старым чувствуется. Но основатель джаз-клуба не оставляет надежду на возвращение к первой площадке заведения:

— Там было во многом уникальное место, наши 20 лет жизни. Конечно, мы не оставляем надежды вернуться в наше «намоленное» место, в котором сложились уникальные атмосфера, времена, люди, обстоятельства, даже строительные материалы! Наш подвал был сложен из храмового кирпича, который остался после разрушения главного в Томске Троицкого собора на площади Ново-Соборной. Благодаря этим стенам и камерному объему зала у нас была замечательная, неповторимая акустика и теплая во всех смыслах атмосфера. Уникально даже то, что чиновники из Министерства образования, по требованию которых нас и закрыли первый раз, были нашими завсегдатаями во время своих командировок в Томске…

— Я надеюсь, что мы вернемся в наше исконное пространство. Это было бы здорово, — говорит Олег. Фото: Серафима Кузина

Но сейчас в планах у основателя джаз-клуба — проводить концерты на максимально качественном уровне в новом месте. Для этого организаторы проделали титаническую работу со звуком и не только:

— Мы делаем то, что хорошо умеем — организуем выступления лучших джазовых коллективов города, региона, страны и мира. Да, их исполнительский уровень может серьёзно отличаться, но у нас никогда не было и не будет «проходных» мероприятий. Наши зрители всегда слушали и слышали только самую качественную музыку.

Джаз вернулся

На сцене одни из самых ярких резидентов клуба — творческий коллектив Hard Jazz Project. Фото: Серафима Кузина

Первый концерт на новой площадке состоялся 2 сентября. В этот вечер для гостей выступили одни из самых ярких резидентов сибирской джаз-сцены — культовый творческий коллектив Hard Jazz Project. Они исполнили популярные джазовые композиции, хотя не обошлось и без символичных в данном случае «I will survive» («Я буду жить») и «I feel good» («Мне хорошо!»).

Клавишник Hard Jazz Project Алексей Пыстин выступает в Underground’е уже 13 лет. Для него судьба клуба имеет личное значение, поэтому закрытия заведения оба раза он переносил болезненно.

За клавишами — Алексей Пыстин Фото: Серафима Кузина

— Для меня все это родное, рядом. Первая реакция была такая: когда же это кончится, сколько можно закрывать это почти высшее учебное заведение?! Мы можем представить Томск без органного зала? Да, его можно закрыть, вот «Underground закрыли и никто не умер», но я понимаю значимость этого объекта для культуры города! — говорит он. — Вообще всему, что связано с джазом, всегда было нелегко. Но зачем сейчас-то душить? Я не знаю… Очень рад, что было найдено это решение — может быть, не самое лучшее, но оно есть. Пусть хотя бы так, возможно, люди узнают о новом открытии, и, может быть, в родном Томске задумаются, что Underground нужно сохранить?

Барабанщик Дмитрий Швецов и бас-гитарист Михаил Муравьёв Фото: Серафима Кузина

По словам Алексея, Томску очень повезло, что джазовая музыка в городе продолжает жить. Он подчеркивает: сопоставимые площадки в стране можно пересчитать по пальцам:

— В Новокузнецке есть клуб «Геликон», он чуть постарше томского, но он государственный, а значит, спонсируется. Все остальное просто не выдерживает, — объясняет музыкант. — Нужно понимать, что джазовое искусство не настолько массовое и популярное, как даже классическое или эстрадное. Там совершенно другие объемы. Джаз находится между ними, и поэтому ему приходится, грубо говоря, выживать в современных реалиях. На самом деле, это ситуация во многом есть даже в мировом масштабе. Конечно, за рубежом эта индустрия гораздо более развитая, но и там все не просто. А у нас, в России, получается, как всегда, свой особо тернистый путь.

Саксофонист Евгений Ранг Фото: Серафима КУзина

Вместе с Алексеем на сцене новой джаз-площадки в этот вечер выступали, по его словам, «одни из лучших музыкантов в Сибири» — барабанщик Дмитрий Швецов, бас-гитарист Михаил Муравьёв, саксофонист Евгений Ранг и вокалистка Нина Кукарцева. Она тоже поделилась с нами своими эмоциями от концерта.

Вокалистка Нина Кукарцева Фото: Серафима Кузина

— Мне, конечно, очень радостно, что наш любимый джаз-клуб снова открылся. Это легендарное заведение и всегда с большим трепетом концерты здесь ждут как музыканты, так и слушатели. Я сама из Новосибирска, но в Томск точно еще поеду с выступлениями, — сообщила Нина Кукарцева.

Старые гости в новом месте

Слева-направо: Ирина Классен, Екатерина Соболева, Наталья Байструкова Фото: Серафима Кузина

Знаковый джаз-концерт в новом пространстве Underground посетили самые разные слушатели. Но мы поговорили, в первую очередь, с давними ценителями джазовой музыки в Томске. Ирина Классен увлекается джазом еще со студенческих лет, с 70-х годов. На первый концерт в Underground она попала в 2004 году.

— В старом Underground’е своя атмосфера, конечно. Во-первых, там зал был более камерный, настоящий андеграунд с этими кирпичами в подвале, с металлическими балками. Сам интерьер тоже создавал свое настроение. Он и раньше менялся, я помню, там когда-то были мягкие диванчики, потом появились столы. В новом — более традиционный интерьер, но все равно мы очень рады, что тема джаза в Томске живет, — рассказывает Ирина Классен. — Underground сыграл огромную роль в развитии наших джаз-музыкантов. В клубе была такая среда, куда любой музыкант города мог прийти и себя показать — попеть, поиграть. На этой основе как раз и появилась очень серьезная школа, из которой потом вышли очень талантливые исполнители.

Фото: Серафима Кузина

— Я позже начала ходить на концерты, где-то с 2013–2014 года. Меня как раз Ирина пригласила, и я стала бывать с ее компанией в Underground, — вспоминает Наталья Байструкова. — Было очень интересно: до этого я немного слышала о джаз-клубе, но даже не предполагала, что он настолько мощный, что у нас так много местных музыкантов!

К компании любителей джаза присоединилась и Екатерина Соболева. Она признается, что джаз зацепил ее тем, что в нем всегда можно найти что-то по душе, созвучное минуте, настроению.

— Конечно, хочется, чтобы на новой площадке атмосфера Underground’а сохранилась, чтобы те интересные люди, которые приезжали в Томск, продолжили это делать. А мы, как преданные поклонники, готовы принимать их и аплодировать от души, — говорит Екатерина.

Фото: Серафима Кузина

Ирина Классен подмечает — в Томске джаз-сцена всегда была очень активной, в отличие от других городов. В 90-е годы в Академгородке уже работал джаз-клуб, где проходило много концертов. Проходили джаз-фестивали — в Лагерном саду, в БКЗ — тогда их спонсировали областные власти, они были бесплатны и население города стремилось туда попасть.

— Было много гостей из разных городов. И очень радостно, что сегодня частичка той эпохи по-прежнему жива в виде джаз-клуба Underground, — уверена Ирина.

Текст: Алёна Попова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».