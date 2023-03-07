Томское джаз-кафе Underground вновь закрывают

7 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томское джаз-кафе Underground закрыто на неопределенный срок. Все ближайшие концерты отменены или перенесены на другие площадки. Об этом «Томскому Обзору» сообщил основатель джаз-кафе Олег Усенко.



«Джаз-кафе закрыто с пятницы, — отметил Олег Усенко. — Решение принял собственник здания — руководство ТУСУРа. Мы его уважаем, но столь стремительное закрытие стало для нас серьезным сюрпризом».

По словам Усенко, руководство джаз-клуба еще не сформировало стратегию дальнейших действий, однако надеется на то, что Underground останется частью культурного ландшафта университетского города.

«Это место „намоленное“. Уже почти два десятка лет там играют музыканты со всего мира», — отметил Олег Усенко.

Почти все запланированные в Undergound на ближайшие дни концерты отменены. Выступление Чарльза Бёртона перенесено на другую площадку.

Напомним, одно из старейших джазовых заведений Сибири, культовое томское джаз-кафе Underground было открыто в 2004 года в подвале одного из первых конструктивистских зданий города — дома железнодорожников. Позже, в советское время, здесь располагалось общежитие, студенческая столовая и библиотека ТУСУР, а также жилые квартиры. В 90-е первый этаж здания заняли магазины, а в 2019 году на их месте открылся Центр цифрового образования детей «IT-куб». Джаз-кафе Underground проработало 15 лет до февраля 2019 года, пока работа заведения не была остановлена из-за сложностей в оформлении арендного контракта помещения, находящегося в федеральной собственности. За годы работы в Underground успели выступить многие звезды российской и мировой джазовой сцены и сформировалась уникальная клубная атмосфера.

Позже, 24 января 2021 года, руководство ТУСУРа приняло решение вновь открыть джаз-кафе.

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