Как это было: закрытие джаз-кафе Underground

18 февраля 2020 / Томский Обзор

Вечером 17 февраля джаз-кафе Underground и кондитерская «Шоколад» в последний раз распахнули свои двери для посетителей.

Для этого вечера оба заведения трансформировали свое пространство. В самом старом зале джаз-кафе вместо привычных столов со стульями появилось несколько «стоячих» столов. В соседнем зале вместо столов работал бар с напитками, закусками и фирменными сувенирами джаз-кафе, такой же был оборудован и в первом зале кондитерской. Все свободное пространство «Шоколада» заняли столики - места за ними быстро заполнялись гостями, гардероб в обоих кафе был забит под завязку.

В ожидании начала люди перетекали из зала в зал, встречали старых знакомых, разглядывали привычные фото на стенах. Пока в старом зале джаз-кафе шли приготовления к концерту, в кондитерской на импровизированной сцене в конце нового зала уже играли музыканты.

Как и всегда, концерт в главном зале джаз-кафе начался со вступительного слова Олега Усенко, владельца и главного организатора проекта. По его словам, остается небольшая надежда на то, что ситуация может разрешиться в пользу джазовой концертной площадки - в том случае, если в нее включатся областные власти. Если этого не произойдет, для возрождения проекта на новом месте понадобится помощь инвестора - предложения по площадкам у Underground`а уже есть.

Как прошел этот вечер - в фоторепортаже Владимира Дударева для «Томского Обзора».

Текст: Елена Фаткулина

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