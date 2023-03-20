Семейные легенды Наталии Почтаревой: что увидел профессионал

20 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Недавно мы листали старинный семейный альбом руководителя Сибирского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Наталии Почтаревой. Она рассказывала нам, что знает о своих предках, и призналась — хочет найти больше информации.

Тот материал прочитала Анастасия Караваева, директор Государственного архива Томской области, и сразу же заметила несколько спорных моментов в семейной легенде, начала смотреть доступные документы — и раскрыла несколько загадок о прошлом.

О своих открытиях, о том, как удалось обнаружить эти факты и где еще можно узнать о предках, она рассказала Наталии, а мы послушали и записали. На примере этой истории становится понятнее, как работать с данными о прошлом.

Наталия Почтарева выясняет историю своей семьи вместе с директором ГАТО Анастасией Караваевой Фото: Серафима Кузина

Семейные предания обычно не во всем совпадают с реальностью — что-то забывается, что-то приукрашивается, а какие-то вещи приходится скрывать из-за исторических обстоятельств. Иногда реальный факт неправильно интерпретируется. Подробнее о возможных искажениях и об источниках информации Анастасия Караваева, директор ГАТО, рассказывала в нашем материале.

Если вернутся к семье Наталии Почтаревой, то Анастасия сразу обратила внимание на историю Антонины Петровны, репрессированной и отправленной в детский дом в Петропавловск-Камчатский из центра России:

— Меня зацепила история Антонины Петровны, поскольку такого быть не могло! — считает Анастасия Караваева. — То есть нельзя сказать, что это точно неправда, жизнь многообразна, но есть много моментов, почему такая судьба выглядит неправдоподобно. Вы говорите, ее семья жила в центральной части России, была репрессирована, после чего маленькую девочку отправили в Петропавловск-Камчатский. Причем это случилось не во время массовых репрессий, а в начале ХХ века. У девочки был сын, который воевал на Днепре в 1943 году, допустим, ему в то время было 18, то есть он родился в 1925-26 годы. Сначала я посмотрела насчет Петропавловска-Камчатского — до декабря 1922 года там шла Гражданская война. Всего население было около 1200 человек. Чтобы кто-то в войну отправил ребенка именно туда в детдом, особенно когда не было железнодорожного сообщения, приходилось плыть на корабле… Эта легенда вызывает огромные подозрения. Странно и то, что оттуда, куда людей привозили, поскольку заселяли Восток, отправили в более западный регион — в Томск телефонисткой, которых на Камчатке самим не хватало. Скорее всего, в Петропавловск-Камчатский как-то попали ее родители. Может, как переселенцы поехали на Дальний Восток, а потом попали в мясорубку Гражданской войны. Может, бежали от советской власти, такое случалось. Трудно делать предположения, совсем не имея сведений. Но ситуация, когда родителей репрессировали, а ребенка отправили из условной Самарской губернии на Камчатку в детдом, это нереально. Тогда надо узнавать, как заселяли Камчатку. Но это сложная тема.

Анастасия Караваева Фото: Серафима Кузина

Дальше Анастасия переходит к судьбе Юрия Васильевича Поликарпова, дедушки Наталии Почтаревой. Он участвовал в Великой Отечественной войне, значит, можно искать его по базе «Память народа». Правда, несколько лет назад искать в ней было легче, сейчас много информации закрыто.

— С Юрием Васильевичам у вас тоже есть загадки, — сообщает Анастасия. — Пользуемся базой «Память народа», а также статистикой фамилии (она довольно редкая), чтобы узнать, где он проживал, уточнить дату и место рождения. Человек может думать, что родился в Томске, а в реальности появился на свет в другом месте, отсюда только призывался. Ошибок в документах много. Сейчас есть такой функционал — «искусственный интеллект», он объединяет документы. Ищем и узнаем — Юрий родился в Томске, документ в учетной картотеке на него есть. В августе 1967 года ему вручили Орден Красной звезды. Начинаем анализировать. Раньше могли бы сам документ посмотреть и узнать, сейчас он, как и все данные, к сожалению, закрыт, невозможно сказать, ни за что вручили награду, ни почему так поздно. Стоит обратиться с документами о родстве в Центральный архив Министерства обороны и выяснить, в чем дело — это не типовой вариант.

Поиск информации о дедушке Наталии, Юрии Васильевиче Поликарпове, в базе «Память народа» Фото: Серафима Кузина

— Бабушка рассказывала, что он долго добивались награды… — припоминает Наталия Почтарева. Но подробностей она не помнит.

Также Анастасия рекомендует обратиться в военкомат, узнать данные о призыве — Юрий не попадал на фронт по возрасту, но, тем не менее, там оказался.

— Еще у него Орден Отечественной Войны II степени, хотя людям, у кого был орден за боевые заслуги, давали 1-й степени, это тоже загадка, которую надо распутывать, — говорит Анастасия. — То ли так вышло, потому что «Красная звезда» очень долго до него добиралась. В юбилей он должен был получить Орден Отечественной Войны I степени. Просите сведения о награждении. Еще раз Юрий Поликарпов нам попадается в списке 289 запасного стрелкового полка. Но не можем сказать, ваш ли это дедушка, подробностей нет.

Наталия Почтарева Фото: Серафима Кузина

Еще более все запутано с Василием Александровичем Поликарповым, прадедом Наталии, который, по семейной легенде, воевал и попал в плен. Сначала его объявили пропавшим без вести, родным долго было ничего неизвестно о его судьбе.

— О нем нет никакой информации ни в этой базе, ни на ОБД «Мемориал», первом ресурсе с информацией о погибших и пропавших без вести. Он не значится ни как пропавший, ни как пленный, — поясняет Анастасия. — Могли исказиться имя или фамилия, такое вполне возможно. Но все, кто находился в плену, проходили фильтрацию, их дела должны храниться в ФСБ. Рекомендую вам обратиться на Кирова, 18а, в Управление ФСБ России по Томской области, с доказательствами родства, выяснить, имеется ли там дело о его пребывании в плену.

В поисках родных

Фото: Серафима Кузина

Дальше Анастасия рассказывает, как распутала историю о появлении на свет Юрия Васильевича. В базе указано — он родился 15 декабря 1925 года. С датой повезло — в государственном архиве хранятся документы именно с декабря этого года.

— Сначала его записывают как Юрий Воробьев, отец — Василий Поликарпов, 1901 года рождения, и мать — Антонина Воробьева 1907 года, — сообщает Анастасия. — Они проживали в Томске на Тимирязевском проспекте в будке №1. Отец безработный, мать работает в водопроводной будке №1. Туда и принесли младенца. Также зафиксировано, что по числу родившийся и оставшийся в живых — первый ребенок. Мамочке было 18 лет. Непонятно, о каком старшем брате тогда может идти речь (в семье Юрий считался вторым ребенком), разве что у отца кто-то был в другой семье. Загадки множатся, но что-то и проясняется — мы узнали, что фамилия мамы Воробьева. В то время законодательство не требовало обязательного официального брака, гражданский признавался до середины Великой Отечественной войны, когда регистрация отношений стала обязательной. Василий мог сказать: «Мой сын Поликарпов», — и его фамилию ребенку дали только потом. Возможно, причина в том, что Юрий успел родиться вне брака, а они уже собирались жениться. Брак заключили примерно в 1927 году. База есть в ЗАГСе на Розе Люксембург, можно заплатить пошлину и обратиться туда за справкой с иными сведениями. Если мы что-то узнаем про брак, то, возможно, сумеем проанализировать, в чем дело. Пока нам известно, что в 1925 они не женаты. Фамилия ребенка поправлена позже другим почерком.

Запись о рождении Юрия Поликарпова в 1925, где его изначальная фамилия была Воробьев. Согласно этому документу являлся первым ребенком, отец — Василий Поликарпов, мать — Антонина Воробьева, на момент рождения сына женаты не были. Фото: Серафима Кузина

По семейной легенде, смысла искать записи о рождении Антонины Воробьевой в Томске нет, она не связана с этим городом. А узнать, не здесь ли появился на свет в 1901 Василий Поликарпов — стоило бы. У архива есть сайт — интернет-представительство фондов ГАТО, где представлена опись дел, по которой ведется полнотекстовый поиск по заголовкам. То есть собирать информацию можно дистанционно.

— Проверяем: вдруг нам повезло, и сохранилась какая-то история, личное дело, хотя они стали массово заводиться в 1950-х годах, когда встал вопрос о пенсионном обеспечении, — поясняет Анастасия. — Они хранились 75 лет, теперь — 50. И в основном заводились на тех, кто работал на государственной службе. Смотрим — в базе есть Александр Степанович Поликарпов. Я выписала его дело, оно малоинформативное, это Томский губернский исполнительный комитет, расчетная книжка. Из нее ясно — человек устроился работать кучером. Его имя Александр, значит, он может быть отцом Василия, берем его на заметку.

Расчетная книжка Александра Степановича Поликарпова, предполагаемого отца Василия Поликарпова. Из нее стало известно, что Александр работал кучером в Томском губернском исполнительном комитете. Фото: Серафима Кузина

— Ищем Поликарпова В. А. — и тут бинго! К нашей радости, прадед устраивался работать на государство, поэтому сохранилась анкета и его личное дело. Нам очень повезло, это не так часто случается. Видим, что Василий 1 октября 1924 года был зачислен в штат губисполкома.

Первая страница личного дела Василия Александровича Поликарпова. Видим, что 1 октября 1924 года он был зачислен в штат губисполкома. Фото: Серафима Кузина

— Интересный факт, который понадобится вам в дальнейшим — в июле 1923 года в отделе управления Томского горисполкома сотруднику Поликарпову Василию Александровичу дается удостоверение, которое вместе с военным билетом подтверждает его дату рождения — 1901 год. Метрической выписки у него не было, когда вы будете обращаться и искать в архиве дату по месту рождения, то могут быть варианты плюс-минус год. В царской России воинский учет велся четко, но его призывной возраст пришелся на период Гражданской войны, где было много путаницы.

В личном деле обнаруживается удостоверение Василия Поликарпова, выданное в 1923 году, о том, что он состоит на службе в Томском губернском коммунальном хозяйстве в должности кучера. На его основании и данных воинского билета Василия подтверждается его дата рождения — 1901 год. Фото: Серафима Кузина

— Также в анкете удается прочитать, что Василий Поликарпов родился в городе Пенза, бывшим сословием своим называет мещан. Это странно, поскольку его родитель крестьянин, а сам Василий был слишком молод, чтобы самостоятельно записаться в другое сословие, пока их не упразднили. Возможный вариант — когда он родился, семья относилась к мещанам, а потом родители переписались в крестьянство.

Анкета из личного дела. Интересно, что Василий указывает место своего рождение — город Пенза, а бывшее сословие — мещанство. Анастасия Караваева предполагает, что, возможно, когда Василий родился, то его семья относилась к мещанам, а потом родители переписались в крестьянство. Фото: Серафима Кузина

Личное дело Василия Поликарпова, включающее анкету, справку о его семейном положении, удостоверение кучера, выписку из приказа №37. Фото: Серафима Кузина

— Эта загадка раскроется, когда вы найдете записи о его рождении, — предполагает Анастасия. — Надо попробовать обратиться в пензенский архив. Также из анкеты узнаем, что он малограмотный, беспартийный, русский, основная профессия — рабочий. «В настоящее время в бессрочном отпуске» означает, что человек отслужил, вернулся и ищет себе место. Дальше начинаются противоречия — с июня 1920 года по 3 января 1923 был в 104 бригаде 35 дивизии красноармейцев. Можно попробовать поискать боевой путь этой дивизии, узнать, чем она занималась. Эта информация должна быть в Российском государственном военном архиве в Москве. Странно, почему парень, который мог повоевать у Колчака, не воевал. Но, возможно, он это просто скрыл. Дальше в анкете он пишет «В горисполкоме с 10 июля 1922 года в должности кучера». Несовпадение в датах — там по 3 января, тут с 10 июля. То ли 1922, то ли 1923. Может, это просто описка. Читаем, что в полиции, жандармерии, он не служил, занимаемая должность — кучер, на работу его направила биржа труда. Был членом профсоюза совработников, имущества нет, судимости отсутствуют. Место службы — губисполком, Советская, 1, он располагался, где нынешний СФТИ. Еще он был кучером в губернском коммунальном хозяйстве с 1 июля 1923 года по 1 августа 1924. Видимо, переходил из губисполкома в губкомхоз, но это не столь важно. Видим еще одну интересную справку, жаль, что она не датирована, нельзя понять, о марте какого года речь.

Справка из личного дела для предоставления в местное бюро ЗАГСа, доказывающая, что Василий Поликарпов не был женат. К сожалению, она не датирована, поэтому нельзя понять, о марте какого года речь. Фото: Серафима Кузина

— Она дана кучеру губисполкома для предоставления в местное бюро ЗАГСа как доказательство — в его личном деле данных о женитьбе не имеется. Видимо, она связана с историей рождения ребенка. В анкете также находим информацию — семья 9 человек, из них служащий в губисполкоме Александр Степанович, кучер. Этим мы круг замыкаем — тот Александр Степанович, которого мы приметили, точно папа, родственник. Здесь есть вещи, которые подтверждают вашу семейную легенду. Вполне возможно, что он ушел из семьи и устроился на работу наездником. В одной из анкет он не кучер, а верховой наездник.

«Лошадиный» след

Фото: Серафима Кузина

В будущем, когда основные запросы будут сделаны, можно будет заняться и «кривой» линией, выписать все дела близких по возрасту к Василию — Александровичей Поликарповых как возможных братьев или сестер, посмотреть их документы.

Дальше Анастасия использует расширенный поиск. Раз до войны Василий Александрович работал на ипподроме, то можно поискать, какая информация о нем есть. Так удается узнать, что сохранились дела с 1941 года. Когда точно Василий Александрович ушел на фронт, неизвестен, поэтому можно изучить эти материалы за 1941 год в делах Общества содействия конским испытаниям. Там могут быть программы бегов, составы экипажей. Дела нужно поднимать в архиве — в оцифрованном виде их не существует. Такие документы занимают четыре этажа здания, отсканировать и хранить их нереально. Это метрички как массовые генеалогические источники, собираются вскоре выставить на сайт, а дел ждать не стоит.

Теперь Анастасия предлагает пойти вглубь — искать по отцу Александру.

— Есть такой массовый источник — списки избирателей в учредительное собрание, их делали в 1917 году, вносили людей старше 20 лет, которые имеют право голосовать. Привязки к сословию не было, фактически это перепись населения и населенных пунктов. Они сохранились. Томские опубликованы в книжке. Это документ, поэтому фамилии не по алфавиту, но было всего несколько участков, поэтому несложно их посмотреть.

Книга со списками избирателей в учредительное собрание, куда вносили имена людей старше 20 лет, имеющие право голосовать. Привязки к сословию не было, фактически это перепись населения и населенных пунктов. Фото: Серафима Кузина

— Находим Марию Михайловну Поликарпову, чернорабочая 39 лет, работает на кирпичном заводе Пичугина. И там же работает Александр Степанович Поликарпов, кучер 40 лет. Кирпичный завод Пичугина — это тоже вариант дальнейших поисков не в плане большей информации о конкретном человеке, о фактах его жизни, а о том, в какой среде он находился, что тоже интересно. Семья явно жила при заводе. Вывод, который мы можем сделать, узнав возраст — когда родился ребенок, Александру было 23-24 года. Вряд ли Василий был младшим ребенком в семье, как это звучит в вашем предании. Скорее всего, он был старший и отправился, куда хотел. Это более вероятно, чем версия, что его не пускали как младшего и он сбежал в наездники.

Информация из книги о Марии и Александре Поликарповых, благодаря которой стало известно, что они работали на кирпичном заводе Пичугина. Фото: Серафима Кузина

Что касается городов, то, вероятно, семья жила в 1901 году, когда родился Василий, в Пензе (а не во Пскове, как рассказывали Наталии), потом зачем-то переехала в Томск. Раз ребенок обозначен как мещанин, можно предположить: родители могли отправиться на строительство железной дороги. Или просто развивать бизнес в Томске. Отследить перемещения почти невозможно — раз недвижимость в Пензе, то мещане были обязаны платить налоги там, при этом вести дела могли, где угодно.

Фото: Серафима Кузина

Легенда о том, что у семьи были в собственности тройки лошадей, кажется Анастасии малореальной:

— Одна тройка могла быть, но, скорее всего, они служили у кого-то, обслуживая тройки этих людей. Тройки в то время — это VIP-такси. Да, извоз по городу подтвердился, но надо знать, каким он был. У нас на сайте архива есть моя статья, она поможет представить, как они жили. Извозчики постоянно бунтовали, чаще наших маршрутников, добивались льгот. Обычно бизнес строился так — одна лошадь, конкретный экипаж, перевозка людей. Содержать тройки было бы выгодно. Кто был богат, держали собственные экипажи. Тем более, что Поликарпов работал на заводе чернорабочими. Это не означает бедность, но они относились к пролетариату, к людям, у которых мало собственности. Если бы они поступили работать со своим имуществом, с лошадьми, то, наверное, назывались бы иначе, чем чернорабочие.

Наталия припомнила:

— Мама рассказывала, что дома хранился цилиндр, в котором Александр ездил на лошади.

Анастасия предполагает, что это скорее было возможно во время скачек на тройках, а по городу в цилиндре ездить было не принято.

Туманная история

Фото: Серафима Кузина

Еще одно направление поисков — младшие дети. Они в семье Поликарповых, вполне вероятно, были, женщины тогда рожали до 50 лет. В 1917 году супруги уже точно проживали в Томске и были достаточно молодыми. Информацию о детях нужно искать в метрических книгах города с 1917 года в прошлое — дату переезда мы не знаем.

— Я просматривала Преображенскую церковь — к заводу она была ближайшей. Но, может, они жили в другом месте, точной информации у нас нет, — говорит Анастасия. — Правда, это не приоритетное направление поисков, вам бы фильтрационное дело добыть и уточнить информацию о рождении в Пензе. Но мне удалось найти две записи. Леонид Поликарпов родился в 1915 году. Читаем подробности и наконец узнаем социальный статус семьи, который для нас чрезвычайно важен — «в Пензенской губернии и уезде Архангельской волости крестьянин Александр Степанович Поликарпов и законная жена его». Населенный пункт не значится, есть причисление к волости. Это отдельная вещь, может, они были безземельными. В Сибири чаще всего причисляли к волости ссыльных, что это значило для Пензы, надо выяснять. Возможно, чтобы найти записи о рождении Василия, нужно будет искать в районе. В 1917 году родилась Елена Александровна. Разница почти 17 лет, для тех времен это было нормально, хотя не можем исключать, что у Василия была другая мать. Но, поскольку разница в возрасте между Марией и Александром всего лишь один год, есть большая вероятность, что в Томск они приехали вместе.

Фото: Серафима Кузина

Об еще одном герое семейных преданий новой информации пока нет, но Наталия думает, возможно ли ее поискать — речь о брате Юрия, который сидел в тюрьме. По рассказам родных, он начал воровать в войну, когда голодали. И, возможно, пристрастился…

Анастасия советует обратиться в ЗАГС. В те послевоенные времена вряд ли можно было просто «сидеть» в тюрьме. Скорее всего, заключенных направляли в лагеря трудиться. Но найти о них информацию удается не всегда.

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В итоге Анастасия Караваева резюмирует, какие истории удалось подтвердить, какие выглядят нереально и что делать дальше:

— На несколько семейных легенд мы «наступили». Под вопросом история Антонины Петровны, Псков (конечно, они могли поездить по стране, но, скорее всего, просто спутаны Псков и Пенза). Личные тройки лошадей в семье тоже вряд ли были. Младшим ребенком прадед был едва ли. У вас намечается дальнейший поиск по фильтрационному делу прадеда, обращение в Центральный архив Министерства обороны о наградах Юрия Васильевича, в ЗАГС по поводу брака Антонины и Василия. Параллельно вы продолжаете «работу с преданиями» — выясняете всё про братьев деда. А чтобы больше узнать про среду, где жили родные, можно почитать про кирпичный завод. Уже потом можно листать метрички, искать дальних родственников и посмотреть приказы Общества конезаводства.

Фото: Серафима Кузина

…И семейная история после новых этапов поисков уже звучит по-новому, хотя загадок становится только больше.

Текст: Мария Симонова

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