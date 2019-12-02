Бабушка. Как фотопроект томской журналистки попал в The Washington Post

Этой осенью фотопроект томской журналистки Алёны Кардаш был опубликован в The Washington Post. Работа рассказывала о её бабушке, которая в возрасте 90 лет была вынуждена переехать из деревенского дома в квартиру.

Как возникла серия, сложно ли было попасть в одно из известных мировых медиа и какой проект журналистки станет следующим, мы узнали у Алёны.

Бабушка Алёны, Мария Антоновна Ольховская всю жизнь прожила в Сибири. Несколько лет назад Алёна, выпускница ФЖ ТГУ, начала снимать серию фото о жизни Марии Антоновны в Обском, селе Чаинского района Томской области.

«Это серия, которая изначально получилась сама собой. Я начала фотографировать свою бабушку чуть больше 4 лет назад. Сначала это были семейные фотографии. Но я же не могу себя выключить, как фотографа! Поэтому они сразу были хорошего качества. Правда, никто не ожидал, что у истории будет такой поворот», — рассказывает Алёна.

Мария Антоновна прожила в деревне 87 лет — у нее было налаженное хозяйство и привычный быт. Но внезапно жизнь изменилась.

«Она сильно заболела, и тогда всей семьей мы решили перевезти бабушку в город. Теперь она живет в собственной квартире. И я подумала, что „да, я хочу фотографировать процесс переезда в том числе“, поскольку это будет важно и интересно, скорее всего, не только мне», — продолжает Алёна.

Впервые материал был полностью собран два года назад для участия в Lumix festival for young photojournalism в Ганновере. Тогда работа Алены не прошла в конкурс. Но в сентябре 2019 года фотограф попала на портфолио-ревю к фоторедактору Washington Post в рамках фестиваля во французском Перпиньяне.

«В принципе, процесс публикации своих собственных проектов достаточно сложный и в России, и на Западе. Ты предлагаешь свою историю либо онлайн, либо завязываешь личные контакты. У меня получилось так, что я попала на портфолио-ревью к редактору Washington Post, ей понравилась история, она сказала: „а давай сделаем!“, — вспоминает Алена Кардаш. — Подготовка довольно долго продлилась, я не была уверена, что все получится. В сентябре мы поговорили, через неделю я ей отправила фотографии и текст, она мне ответила еще через три недели: попросила отправить подписи. Ты вообще ни разу не уверен, что все получится, периодически напоминаешь о себе».

В конце ноября доработали текст, в редакции сделали выборку фотографий и историю опубликовали. Алена отметила: в процессе подготовки материал практически не претерпел изменений. В издании лишь поправили стилистику статьи, немного изменили количество фотографий и их последовательность. В итоге из предлагаемых автором 18 снимков в публикацию вошли 12.

Как реагировали на публикацию? Алёна рассказывает:

«Поскольку это моя первая публикация в крупном издании, для меня все в новинку. Одни комментарии были из Томска — либо друзья, знакомые, коллеги, с которыми я работала, они говорили „Вау!“. Мне было очень приятно, что мною гордятся. От коллег-фотографов тоже было много отзывов: „Вау, наконец-то, мы тебя поздравляем!“. Были люди, которые уже видели проект и радовались, что его наконец опубликовали. На Washington Post оставили более 80 комментариев. Всё приятно. Когда ты учишься с фотографами и общаешься только с ними, у тебя возникает ощущение, что вы только вместе тусите и за пределы этого пузыря ничего не уходит. У тебя есть 5 зрителей, а то, что ты делаешь, ты делаешь для фотографического сообщества. Поэтому было очень приятно увидеть комментарии от людей, которые прочитали статью, посмотрели фотографии, узнали больше о том, как живут люди в Сибири. Столько много милых комментариев про кота, которого бабушка не смогла с собой взять. Было очень много комментариев от людей, которые эмигрировали из России».

Два с половиной года назад Алёна начала работать над новым проектом — о русских немцах, живущих в Германии:

«Русские — вторая по численности национальная диаспора в Германии после турков. У них получается очень сложная национальная идентичности. Они ехали в Германию как немцы, а приехали русскими, потому что обрусели. И традиции, и язык у них были больше русскими, чем немецкими. Кто-то адаптировался очень хорошо, а кто-то кое-как говорит по-немецки, тоскует по своему садику в Казахстане и общается только с русскими немцами. Надеюсь, скоро я поставлю промежуточную точку в проекте и попробую опубликовать его и подать на профессиональные конкурсы».

Другие работы Алёны Кардаш:

Текст: Егор Хворенков

Тэги/темы: