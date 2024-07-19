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В Томске под открытым небом прозвучит музыка из известных российских фильмов

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В субботу, 20 июля, в Томске в рамках уличного фестиваля «Классическое лето» на сцене на набережной Ушайки томичи смогут послушать саундтреки из известных кинофильмов в исполнении цифрового органа.

Как уточняют организаторы, органистка Томской филармонии Мария Блажевич исполнит мелодии из российских кинофильмов. Среди них — «Джентльмены удачи», «Мой ласковый и нежный зверь», «Солярис», «Зимняя вишня», «Тот самый Мюнхгаузен» и другие. Также прозвучит сюита В. Дашкевича из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и будут исполнены мелодии, написанные под впечатлением от фильма «Ирония судьбы или с лёгким паром» и других работ Э. Рязанова.

Концерт начнется в 19.00, вход свободный. В случае плохой погоды его перенесут в Большой концертный зал или фойе БКЗ.

Напомним, фестиваль «Классическое лето-2024» стартовал в Томске в середине мая. Мероприятия в его рамках проходят каждый день, кроме понедельника и вторника. С актуальным расписанием фестиваля можно ознакомиться здесь.

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