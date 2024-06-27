Работы молодых томских художников выставят на благотворительный аукцион в пользу животных
В субботу, 29 июня, в Томске на пл. Ново-Соборной пройдет благотворительный аукцион работ студентов Института искусств и культуры ТГУ, приуроченный ко Дню молодежи. Томичи смогут приобрести одну из более чем 70 картин молодых авторов, а собранные средства пойдут на помощь приютам для животных.
Как уточняют организаторы, работы на аукцион отбирали преподаватели Института. На торгах представлены картины студентов второго и более старших курсов, выполненные в различных техниках: гравюры, линогравюры, акварель и других.
— Наша волонтёрская организация «Инициатива» уже давно сотрудничает с различными приютами, мы регулярно выезжаем, чтобы предоставить свою помощь или привезти собранный корм. А в Институте искусств и культуры большинство студентов выкидывают свои работы, так как их накапливается очень много. Поэтому мы решили сотрудничать на общих условиях для проведения данного аукциона, — отметил представитель в/о «Инициатива» ППОС ТГУ Данил Кайдалов.
Автор: Ремез Полина Андреевна
Преподаватель: Е.Д.Мельченко
2. «Дом из мелочей» 2023 г. Томск 150*365 мм.
Автор: Ремез Полина Андреевна
Преподаватель: Ассонова С.Г.
3. «Джем» 2023г. 405*220
Автор: Гурьямова Е.М.
4. Серия «Харза на охоте»
Автор: Чайкова Е.А.
5. «Станция Черем» 2017г. 325*225 мм.
Автор: Осипов Артём
Аукцион будет проходить в двух форматах. Часть работ выставят на Ново-Соборной, где все желающие смогут за них поторговаться. Оставшиеся картины будут продаваться в телеграм-канале. Здесь также будут устроены торги — свои ставки нужно будет оставлять в комментариях под понравившейся работой в день старта мероприятия. С каждым победителем свяжутся организаторы.
Аукцион стартует 29 июня в 13.00 и завершится в 18.00. Стоимость картин начинается от 400 рублей, шаг ставки — от 100 рублей. Все собранные средства будут направлены на помощь приютам для животных.
— Участники будут сами переводить денежные средства непосредственно в сам приют по QR-коду, в случае их победы, — подчеркнул Данил Кайдалов
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