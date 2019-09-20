Афиша Томска.

Выходные: 21 и 22 сентября 2019 года

Фестиваль кукол на запястье, Кросс нации, праздник осени на Ново-Соборной — все это ожидает томичей в ближайшие выходные.

Еще больше спектаклей, кинофильмов, концертов и детских мероприятий — в Афише «Томского Обзора».

Ⅰ Международный фестиваль кукол на запястье Владимира Захарова

В фестивале примут участие театры из разных городов России, Польши, Португалии и даже Новой Зеландии. Подробный гид по спектаклям фестиваля здесь.

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Когда и где: c 20 по 28 сентября в театре «2+ку»

Стоимость билетов: 200 — 400 рублей

Аудитория: от 0+

IV международный фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts

В этом году зрителей также ждет новая конкурсная программа из шести фильмов, которые были отобраны оргкомитетом в рамках открытого конкурса. Зрители увидят новинки игрового короткометражного кино из Европы, Канады и США и могут проголосовать за понравившейся фильм программы на сайте.

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Когда и где: 21 и 22 сентября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 17.00, 170 рублей

Аудитория: 16+

Фэнтезийный мюзикл Yesterday

Еще месяц назад Джек был обычным неудачником. Теперь он суперзвезда, миллионы людей слушают его песни, билеты на концерты раскупаются за секунду. В чем секрет? Все просто. Джек — единственный человек в мире, кто помнит о существовании The Beatles.

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Когда и где: с 19 сентября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 12+

Всероссийский день бега «Кросс нации-2019»

В программе — VIP-забег участников на 1 км без учета времени, старт для девочек и мальчиков на 1 км, старты для юношей, девушек, мужчин и женщин на дистанции в 4, 6, 8 и 12 км.

Для желающих сдать нормативы комплекса ГТО будет проведен прием испытаний по дисциплинам «передвижение по пересеченной местности на 1 км», «кросс на 2 км по пресеченной местности» и «кросс на 3 км и на 5 км».

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Когда и где: 21 сентября на лыжной базе «Метелица»

Время и стоимость билетов: 10.40, участие бесплатное

Аудитория: 0+

Фестиваль здоровья

Томичи и гости города смогут проверить основные показатели организма человека на станции первичной диагностики «Городок здоровья», принять участие в акциях и конкурсах, направленных на профилактику и пропаганду здорового образа жизни, поддержать активный флеш-моб и спорт-моушн для дополнительного заряда бодрости и хорошего настроения.

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Когда и где: 21 сентября на Ново-Соборной площади

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Осенний non-stop в планетарии

Пять полнокупольных фильмов, лекция — всё это ждёт вас на программе, посвящённой Дню осеннего равноденствия.

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Когда и где: 22 сентября в Томском планетарии

Время и стоимость билетов: 12.00, 250 — 350 рублей

Аудитория: 12+

Открытие 74-го концертного сезона

В программе концерта — музыка английских композиторов: Бриттена, Элгара, Уолтона, Воан-Уильямса, Макмиллана. Авторы музыки жили и творили в разные эпохи — конец XIX в., XX в. и современники. Академическое искусство («Вариации и фуга на тему Перселла», концерт для виолончели с оркестром, концерт для скрипки с оркестром) будет соседствовать с «Коронационным маршем» и фантазией на тему английской народной песни «Зеленые рукава».

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Когда и где: 22 сентября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 400 — 1200 рублей

Аудитория: 12+

Празднование 105-летия Белой соборной мечети

21 сентября в Белую мечеть Томска из Дагестана привезут пять реликвий пророка Мухаммада, среди которых есть волос арабского праведника, его чаша, кувшин его дочери, ключ от священного Кааба. Такое событие в исламском мире Сибири произойдет впервые. Реликвии разместят в шатре во дворе Белой соборной мечети. Поклониться святыням каждый желающий сможет с 11 часов. Организаторы мероприятия отметили, что доступ к реликвиям будет открыт круглосуточно в течение двух дней. Во дворе мечети все желающие смогут бесплатно угоститься традиционным блюдом — пловом с лепешкой и фиником.

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Когда и где: 21 сентября в Белой соборной мечети

Время и стоимость билетов: 11.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Выставка «Лавка мечты»

Областной Дом искусств приглашает на выставку томских мастеров декоративно-прикладного искусства Антонины Санниковой, Галины Бабковой и Алены Харченко под названием «Лавка мечты». На экспозиции 200 экспонатов: уникальные украшения из экологически чистых материалов, вязаные аксессуары, бисерные броши и многое другое.

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Когда и где: до 4 октября в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, 60 — 80 рублей

Аудитория: 6+

Квест «Хлебный путь: от посева до печи»

Вы станете участником необычного квеста: пройдете путь создания хлеба от посева семян до выпечки каравая. Научитесь надевать лапти, поучаствуете в обряде «завивания бороды». Проведёте обмолот, смелете муку, испечёте хлеб в русской печи по рецепту Василисы Премудрой. И, наконец, отведаете ароматный, испечённый своими руками каравай.

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Когда и где: 22 сентября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 15.00, 250 рублей

Аудитория: 6+

Праздник «Томские осенины»

Осенинами на Руси в старину называли время отдыха от летних трудов, период свадеб и ярмарок. Творческие коллективы Центра сибирского фольклора подготовили осенние обряды, игры, конкурсы, народные танцы.

Гости праздника смогут присоединиться к традиционному осеннему хороводу, который своими яркими красками будет радовать присутствующих.

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Когда и где: 22 сентября на площади Ново-Соборной

Время и стоимость билетов: 15.00, вход свободный

Аудитория: 0+

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