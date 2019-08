CoolConnections представляет: Концерт «BTS: BRING THE SOUL. THE MOVIE»



После своего знакового тура «Love Yourself» BTS триумфально возвращается на экраны кинотеатров в «BRING THE SOUL: THE MOVIE».

Теперь группа, сияющая ярче софитов на сцене, приглашает нас за кулисы.



На следующий день после заключительного концерта европейского тура, на одной из парижских крыш, участники BTS делятся своими личными историями и впечатлениями от новых городов и выступлений перед тысячами ARMY по всему миру. Заглянуть в мир BTS вне сцены, подслушать дискуссии участников в перерывах между концертами – такое кинематографическое событие невозможно пропустить.



Путешествие BTS продолжается!



Язык: английский, корейский.