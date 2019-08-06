Предлагаем совершить незабываемое путешествие на родину Народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского в деревню Татьяновка Шегарского района Томской области.

Именно здесь 94 года назад родился великий актер, оставивший значительный след в отечественном кинематографе. Современники называли его первым интеллектуальным актером советского кино. Запомнился он ролями во многих фильмах, среди которых: «Солдаты», «Гамлет» и легендарная комедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».

В ходе туристического маршрута гости посетят музей-комнату Иннокентия Смоктуновского в Татьяновке. Смогут сфотографироваться на память на берегу реки Мура, в том самом месте, где Смоктуновский любил наслаждаться красотой местных пейзажей. В программе также посещение Краеведческого музея в Мельниково.

В Татьяновке нас встретит одноэтажный деревянный домик. Внутри часть его стилизована под традиционную русскую избу с лавками и старинной печью. Попадая туда, чувствуешь, что оказался в памятном прошлом, в той далекой самобытной России.

Вторая часть дома хранит личные вещи и предметы быта, принадлежавшие актеру. Собраны самые разнообразные экспонаты – посуда, галстук, различные документы, в том числе свидетельство о рождении, награды, фотографии. Большие фотоальбомы содержат интересные факты из биографии актера. Тут же редкие фотоснимки со спектаклей, афиши, программки и коллекция видеофильмов. Особенно гордятся местные музейные работники детской библией на пластинке, записанной актером в конце 1980-х в студии фирмы «Мелодия».

После подробного знакомства с экспозицией выйдем во двор. Там расположен бюст актера, а чуть дальше, на том самом месте, где когда-то стоял дом семьи Смоктуновского мы увидим мемориальный камень.

Сотрудники областного Дома искусств не так давно доставили в Томск из Москвы личные вещи Народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Предметы томскому учреждению подарила дочь артиста Мария Иннокентьевна. На экскурсии в деревне Татьяновка мы станем первыми, кто увидит эти предметы. Среди них: письмо Смоктуновского родным, отправленное жене и дочери из Вашингтона в Москву, веер, именной декоративный нож для бумаги с надписью «Спасибо за Гамлета!», сувенирный кубок фонда Смоктуновского, запонки с кенгуру, декоративная брошь, парадная белая рубаха и многие другие вещи.

На обратном пути заедем в село Мельниково. Там нас ждет посещение местного краеведческого музея с выставками: «Из глубины веков» (палеонтологическая коллекция), «Крестьянский быт», «История села Богородское», «Солдаты Великой Победы», «Природа Шегарского района», «И.М. Смоктуновский – великий актёр и наш земляк».

Важная информация для туристов:

- стоимость поездки – 650 р. с человека. В стоимость входит посещение вышеперечисленных музеев, проезд, услуги гида;

- экскурсии проходят еженедельно по пятницам;

- транспорт отправляется от областного Дома искусств (ул. Шишкова, 10) в 10:00;

- записаться на экскурсию необходимо заранее по телефону: 8 (3822) 528-348 (ОГАУК Дом искусств);

- экскурсия состоится при условии, если наберется группа не менее 6 человек. В случае недобора поездка переносится на будущую неделю.