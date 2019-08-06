Это сказочная история о том, как гномик Кнопкин подружился с Солнышком.
Вместе со сказочным героем дети отправятся вслед за Солнышком и узнают, куда оно исчезает ночью. Любопытный гномик проделывает дальний и непростой путь, который позволяет ему узнать много нового и удивительного о Космосе. Ребята вместе с ним побывают на северном полюсе, увидят полярное сияние, узнают, как находить на небе знаменитую Полярную звезду, получат представления о Солнце, звёздах, кометах и Млечном Пути. Это шоу рассчитано на дошкольников и детей младших классов.
Приглашаем вас на полнокупольное шоу с трёхмерной анимацией для семейного просмотра.
Вы совершите виртуальное путешествие в пространстве и времени. Перенесётесь на миллиарды лет назад, узнаете, что было при зарождении нашей Вселенной, как образовались звёзды
и планеты, какая связь между небесными катастрофами и происхождением жизни на Земле. Кроме того, вы станете свидетелями вспышки сверхновой в 1006 году и взрыва Тунгусского космического тела в 1908 году…
Возрастная аудитория: 8+
Земля – планета Солнечной системы, совершающая свое бесконечное путешествие во Вселенной. Её суточное вращение вокруг оси приводит к смене дня и ночи, а годичное движение вокруг Солнца – к смене времен года. Почему так происходит? Об этом и будет рассказано в фильме. Великолепное полнокупольное решение фильма даст возможность увидеть и ощутить неповторимую красоту каждого времени года, понаблюдать за нашей уникальной планетой из космоса, а также понять, почему происходит смена дня и ночи и почему изменяются сезоны в году. Ребята познакомятся не только с суточным и годичным движением Земли, но и с фазами Луны, ориентированием по Солнцу и Луне, суточным движением звёздного неба. Большое внимание в фильме уделено объяснению смены времён года в умеренном поясе Земли.
Возрастная аудитория: 2-4 класс.
Увлекательное полнокупольное путешествие в мир загадочных воздушных призраков поможет прикоснуться к тайнам их происхождения. Где и при каких обстоятельствах можно встретиться с брокенским призраком и летучим голландцем? Как образуются миражи, гало, венцы? Удивительные оптические явления на куполе планетария с эффектом присутствия!
Возрастная аудитория: 6-11 класс и старше.
Сказочный сюжет, анимация, оригинальные графика и музыкальное оформление этой программы, помогающей детям от 4 до 7 лет получить первоначальные представления и знания об окружающем мире, делают её доступной и интересной.
Любознательные «почемучки» смогут узнать ответы на многие важные вопросы: «Почему Солнышко появляется в одной стороне, а исчезает в другой? Почему наступают день и ночь? Или почему Земля вращается?».
Возрастная аудитория: от 4 до 7 лет.
Мы привыкли к неизменности и спокойствию звёздного неба над головой – звёзды, которые видим мы, видели и наши далёкие предки.
Но если посмотреть на Вселенную в рентгеновских лучах и гамма-лучах, мы увидим быстрые, мощные, иногда катастрофические процессы – взрывы сверхновых, рождение пульсаров и нейтронных звёзд, столкновения и взаимодействия галактик. Наблюдая именно такие процессы в современных наземных и орбитальных обсерваториях, человечество стремится лучше понять законы, управляющие этой беспокойной Вселенной.
Возрастная аудитория: средние классы и старше.
Театр на подушках — это сказки для самых маленьких! И появляются они из волшебного рюкзака Странницы-Рассказчицы. Необычные куклы, неожиданные декорации, дети не просто зрители, они — актёры. А сказка становится не только спектаклем, но и увлекательной игрой. Странница-Рассказчица ждёт всех малышей с мамами и папами на спектакль «Театра на подушках» «Заюшкина избушка». Помните, как она начинается? Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца — лубяная. Пришла весна красна, у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Вот лиса попросилась у него переночевать да его из избёнки и выгнала! Подарите своему малышу сказку!
Наш фильм перенесет вас в фантастический и безграничный мир звезд с яркими туманностями и галактиками, звездными скоплениями и удивительными кометами! Окунитесь в увлекательные истории вместе с любознательным Дракончиком Вудиком и узнайте, какое место мы занимаем в большой-большой Вселенной!
Отправьтесь в удивительное странствие с веселым Дракончиком Вудиком, который путешествует по Вселенной в поисках фантастических приключений.
Возрастная аудитория: 0+
Вместе с инопланетным космическим кораблём, найденным на нашей планете, в течение 40 минут пассажиры взлетят с Земли и исследуют всю Солнечную систему и пространство за её пределами. Для этой программы выбран абсолютно экспериментальный визуальный стиль, который не подвергался редакции. В шоу вы находитесь внутри инопланетного корабля, в котором голос искусственного интеллекта сопровождает вас и делает путешествие интересным и захватывающим, представляя информацию о происходящем на экране. Шоу представляет собой восхитительную компиляцию художественности, философии, науки и кинематографии, являясь уникальным продуктом среди других полнокупольных шоу.
Возрастная аудитория: 7-11 класс.
Театр на подушках — это сказки для самых маленьких! И появляются они из волшебного рюкзака Странницы-Рассказчицы. Необычные куклы, неожиданные декорации, дети не просто зрители, они — актёры. А сказка становится не только спектаклем, но и увлекательной игрой. Странница-Рассказчица ждёт всех малышей с мамами и папами на спектакль «Театра на подушках» «Заюшкина избушка». Помните, как она начинается? Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца — лубяная. Пришла весна красна, у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Вот лиса попросилась у него переночевать да его из избёнки и выгнала! Подарите своему малышу сказку!
Наблюдая на протяжении 25-минутного шоу за неторопливой семейной беседой мудрого Дедушкии любознательного Мальчика, вы станете очевидцем событий галактических масштабов.Фильм рассказывает о созвездиях осеннего неба, знакомит с яркими объектами этих созвездийи с героями греческой мифологии, имена которых увековечены на звёздном небе. Важное преимущество этого цифрового шоу – это анимированные полнокупольные модели(которыми пока ещё, к сожалению, может похвастаться не всякий производитель 3D-контента). С помощью прекрасной компьютерной графики и звука «Астрономифы» погрузят вас в захватывающую атмосферу познания, заставят навсегда влюбиться в звёздное небо.
Особенно рекомендуем смотреть этот фильм с детьми. Оживающие на куполе мифологические существа, без сомнения, не оставят их равнодушными!
Рекомендовано для детей от 8 лет.
Полнокупольное шоу «Черные дыры: обратная сторона Вселенной» - подарит зрителям прекрасную возможность постичь тайны формирования ранней Вселенной, проследить основные этапы рождения и угасания звезд, стать свидетелями невероятных столкновений Галактик, и совершить виртуальное путешествие в центр Млечного Пути.
Благодаря удивительному сочетанию достижений современной науки и средств визуализации шоу погружает зрителя в атмосферу постижения Космоса и совершения научных открытий в области исследования Черных Дыр.
Рекомендовано для детей от 9 лет.
Увлекательное познавательное шоу позволит перенестись вслед за стартующей космической ракетой в космос и узнать, как живут и работают космонавты на орбитальной станции, что такое перегрузка и невесомость, и как с помощью космической техники изучаются Земля, Луна и другие планеты Солнечной системы.
Возрастная аудитория: 3-6 класс.
Предлагаем совершить незабываемое путешествие на родину Народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского в деревню Татьяновка Шегарского района Томской области.
Именно здесь 94 года назад родился великий актер, оставивший значительный след в отечественном кинематографе. Современники называли его первым интеллектуальным актером советского кино. Запомнился он ролями во многих фильмах, среди которых: «Солдаты», «Гамлет» и легендарная комедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».
В ходе туристического маршрута гости посетят музей-комнату Иннокентия Смоктуновского в Татьяновке. Смогут сфотографироваться на память на берегу реки Мура, в том самом месте, где Смоктуновский любил наслаждаться красотой местных пейзажей. В программе также посещение Краеведческого музея в Мельниково.
В Татьяновке нас встретит одноэтажный деревянный домик. Внутри часть его стилизована под традиционную русскую избу с лавками и старинной печью. Попадая туда, чувствуешь, что оказался в памятном прошлом, в той далекой самобытной России.
Вторая часть дома хранит личные вещи и предметы быта, принадлежавшие актеру. Собраны самые разнообразные экспонаты – посуда, галстук, различные документы, в том числе свидетельство о рождении, награды, фотографии. Большие фотоальбомы содержат интересные факты из биографии актера. Тут же редкие фотоснимки со спектаклей, афиши, программки и коллекция видеофильмов. Особенно гордятся местные музейные работники детской библией на пластинке, записанной актером в конце 1980-х в студии фирмы «Мелодия».
После подробного знакомства с экспозицией выйдем во двор. Там расположен бюст актера, а чуть дальше, на том самом месте, где когда-то стоял дом семьи Смоктуновского мы увидим мемориальный камень.
Сотрудники областного Дома искусств не так давно доставили в Томск из Москвы личные вещи Народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Предметы томскому учреждению подарила дочь артиста Мария Иннокентьевна. На экскурсии в деревне Татьяновка мы станем первыми, кто увидит эти предметы. Среди них: письмо Смоктуновского родным, отправленное жене и дочери из Вашингтона в Москву, веер, именной декоративный нож для бумаги с надписью «Спасибо за Гамлета!», сувенирный кубок фонда Смоктуновского, запонки с кенгуру, декоративная брошь, парадная белая рубаха и многие другие вещи.
На обратном пути заедем в село Мельниково. Там нас ждет посещение местного краеведческого музея с выставками: «Из глубины веков» (палеонтологическая коллекция), «Крестьянский быт», «История села Богородское», «Солдаты Великой Победы», «Природа Шегарского района», «И.М. Смоктуновский – великий актёр и наш земляк».
Важная информация для туристов:
- стоимость поездки – 650 р. с человека. В стоимость входит посещение вышеперечисленных музеев, проезд, услуги гида;
- экскурсии проходят еженедельно по пятницам;
- транспорт отправляется от областного Дома искусств (ул. Шишкова, 10) в 10:00;
- записаться на экскурсию необходимо заранее по телефону: 8 (3822) 528-348 (ОГАУК Дом искусств);
- экскурсия состоится при условии, если наберется группа не менее 6 человек. В случае недобора поездка переносится на будущую неделю.
А знаете ли вы, чем опасны обычные городские улицы для гоночных болидов?
Когда гоночный болид едет по трассе, между его днищем и дорогой может создаваться очень низкое давление, достаточное для поднятия крышки канализационного люка, этот эффект называется закон Бернулли. Так произошло, например, в Монреале в 1990 году на гонке спортпрототипов — крышка, поднятая одним из болидов, ударила следующий за ним болид, из-за чего начался пожар и гонка была остановлена.
Поэтому сейчас во всех гонках болидов по городским улицам крышки привариваются к ободу люка.
А в нашем музее вы можете сами испытать закон Бернулли и узнать много нового на обзорной экскурсии, которая состоится в это воскресенье, 11 августа в 12.00.
Не забудьте записаться и приобрести билет. Наш телефон: 903-437 и 8-961-891-9374
CoolConnections представляет: Концерт «BTS: BRING THE SOUL. THE MOVIE»
После своего знакового тура «Love Yourself» BTS триумфально возвращается на экраны кинотеатров в «BRING THE SOUL: THE MOVIE».
Теперь группа, сияющая ярче софитов на сцене, приглашает нас за кулисы.
На следующий день после заключительного концерта европейского тура, на одной из парижских крыш, участники BTS делятся своими личными историями и впечатлениями от новых городов и выступлений перед тысячами ARMY по всему миру. Заглянуть в мир BTS вне сцены, подслушать дискуссии участников в перерывах между концертами – такое кинематографическое событие невозможно пропустить.
Путешествие BTS продолжается!
Язык: английский, корейский.
Что будет и почему именно здесь?
Будет музыка и приятное общение на свежем воздухе в самом экологичном и красивом месте в черте города.
«Еловый ручей. CLUB VILLAGE» располагается в черте города (Советский район), всего в трех километрах от Академгородка. До него легко добраться как на автомобиле, так и общественным транспортом.
«Еловый ручей. CLUB VILLAGE» находится посреди Особо Охраняемой Природной Территории «Кедровник “Заварзинский”» и окружен рекреационными зонами; вокруг никогда не возникнет промышленных предприятий или нового строительства, всегда будет уникальное лесное окружение.
Вас ждут:
Музыка у очаровательного пруда, в который впадает ручей:
Мария Миронова (арфа)
Степан Пономарев (скрипка)
Танцевальная площадка от школы танцев Dрайв
Детская зона от студии Бубль Гум
Приветственные от компании Сибирь
Угщения от Деревенского Молочка
Дыхание Вока
Академия Фотографии
Автобус туда - от ТЮЗа в 15:00
Автобус обратно - в 19:00
Хотите приехать на автомобиле - вот маршрут в Яндекс.Картах: Зеркальная улица, 62с8.
Билеты можно заказать по телефону +79832348866 (Елена).
Cпектакль по пьесе Владимира Захарова для детей и взрослых.
История веселых приключений Закулиски, живущей за кулисами театра.
Исполняет - Мария Гонсовска, ученица Владимира Захарова, актриса Хакасского Национального театра кукол «Сказка».
Спектакль для детей и взрослых по сказкам Сергея Козлова.
Исполняет - Ольга Сигаль