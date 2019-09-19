Ёжик, Закулиска и другие. Гид по кукольному фестивалю памяти Владимира Захарова

19 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

30 сентября Владимиру Захарову исполнилось бы 65 лет. Он успел многое — придумал удивительную систему живых кукол на запястье, создал свой театр-дом, куда томичи спешили за сказкой и любили приводить друзей, рассказал важное о ремесле ученикам. А фестиваля в Томске не провел, хотя давно об этом мечтал.

Теперь Международный фестиваль кукол на запястье организуют его друзья. В нем примут участие театры из разных городов России, Польши, Португалии и даже Новой Зеландии. Мы поможем сориентироваться в спектаклях, которые удастся увидеть с 20 по 29 сентября в Театре живых кукол Владимира Захарова «2+Ку».

Билеты: сначала уточним важный момент — обычно билетов на спектакли в «2+Ку» не существует, но фестиваль — особый случай. Организаторы просят позаботиться о билетах заранее. Для этого надо позвонить +7 953 920-68-88, уточнить, есть ли места на интересный вам спектакль, и потом выкупить отложенный билет в театре.

Театр Живых Кукол «2+Ку», Томск

20 сентября, 19.00 и 29 сентября, 12.00. «Про Ежика»

Начнется фестиваль спектаклем «Про Ежика». На сцене появится тот самый Ежик Владимирович, кукла Захарова, к которой у зрителей особенно трепетное отношение. Спектакль мастера по мотивам сказок Сергея Козлова теперь вместе с куклами играет актриса Ольга Сигаль. Томские зрители могут помнить ее как артистку драмы. Потом Ольга увлеклась тростевыми куклами, ушла в театр «Карусель». В мае 2019 ей предложили поработать с Ежиком в «2+Ку». Ольга, давно любившая этот театр, согласилась рискнуть, и теперь Ежик снова выходит к публике.

21 сентября, 16.00 и 29 сентября, 18.00. «Чемодан для моря и других полезных вещей»

Ольга Горелова, чьи спектакли не первый год в репертуаре «2+Ку», на фестивале сыграет премьеру «Чемодан для моря и других полезных вещей». Ольга училась у Владимира Захарова его ремеслу с 2016 года. Летом 2017 впервые представила зрителям большую работу «Он живой и светится», спектакль по «Денискиным рассказам».

Новая история будет о мечтах, забытых на антресолях, сложенных в чемодане «на потом». Возможно, их время бы никогда не настало, если бы однажды чемодан не потревожил кот. Он и помог воплотить желания в жизнь. Среди тех сокровенных вещей, что хранятся в чемодане, есть морская раковина. Она напоминает о заветной мечте увидеть море. Режиссер спектакля Роман Бокланов, декорации для постановки сочинил Артур Шугуров.

22 сентября, 14.00 и 27 сентября, 11.00. «Соло для Медвежонка»

Спектакль Владимира Захарова по сказкам Сергея Козлова «Соло для Медвежонка» был восстановлен в «2+Ку» во время недавней арт-резиденции. Правда, Анна Хомутинникова из Новосибирска работает с другим Медвежонком. Она делала его вместе с Владимиром Захаровым. Анна пришла в «2+ку» в 2013 году, как она сама говорит, «универсальным работником» и осталась на два года. В 2015 году появился Медвежонок — его голову Захаров вырезал много лет назад, но она почему-то не подошла мастеру. И дождалась Анну, которая доделала куклу. «Соло для Медвежонка» Владимир сочинял как раз в 2015 году, на глазах у ученицы, так что она знала все нюансы спектакля. История, сыгранная новым дуэтом, конечно, звучит по-своему. Тем более, что Медвежонок Анны обладает непростым, сварливым характером, и наблюдать за их общением очень интересно.

Театр String Bean Puppets, Новая Зеландия

21 сентября, 12.00, 24 сентября, 11.00 и 29 сентября, 10.30

Спектакль «Пингвин и Снеговик» едет в Томск из Новой Зеландии. Его сыграет Анна Бейли. Она создала театр String Bean Puppets в Веллингтоне в 2009 году после длинной поездки в Италию. Там она увлеклась куклами и провела шесть месяцев в театре «Театро Дель Лаворо» в Пинероло.

String Bean Puppets обычно обживает нестандартные для театра пространства — Анна показывает свои работы на улице, в библиотеках, музеях, школах и работает с куклами разных типов. О куклах на запястье она узнала, когда в 2012 году познакомилась с Владимиром Захаровым на его мастер-классе в итальянском Пинероло. С металлом Анна тогда работала впервые, как и вырезала из дерева. Ей пришлось нелегко, но кукла все-таки получилась, причем, неожиданно для автора, оказалась пингвином. По мнению Анны, он выглядел очень грустным… Мастер объяснил это тем, что Анна много, почти до слез, переживала, пока работала над куклой.

Печальный пингвин стал главным героем спектакля «Пингвин и Снеговик». Он совсем одинок, кругом одни льдины… Ему очень хочется найти друга. Иногда в таких случаях помогает воображение.

Анастасия Тукаева, Москва

21 сентября, 14.00 и 24 сентября, 16.00

Анастасия Тукаева из Москвы на фестивале играет спектакль «Лика и луч». Его во время летней арт-резиденции в «2+ку» поставил Роман Бокланов, режиссер из Петербурга.

Анастасия — актриса театр кукол, она работала на Сахалине, когда решила непременно сделать для себя куклу на запястье. И в отпуск отправилась в Томск, учиться у Владимира Захарова. Так в 2017 году появилась Лика, озорная и обаятельная девчонка, влюбленная в приключения, по характеру похожая на Пеппи Длинныйчулок.

Актриса успела перебраться работать в Москву, но потом предпочла отправиться в «свободное плавание». И почти сразу же родился спектакль про Лику! В этой истории много музыки и моментов, когда можно от души посмеяться.

Театр Materia, Польша

21 сентября, 18.00 и 25 сентября, 11.00. Филин и солнышко

22 сентября, 16.00 и 27 сентября, 16.00. Закулиска. Гастрольный показ

Польский театр «Materia» сыграет в Томске два спектакля. «Филина и солнышко» в рамках фестивальной программы, а «Закулиску» как гастрольный показ. В 2013 году проект «Materia» начался в Польше, его создал Доминик Гонсовски. Семейным театр стал после встречи Доминика с Марией. Познакомились же увлеченные куклами люди в «2+ку» у Владимира Захарова. Мария приехала из Хабаровска, Доминик — из Польши. Они стремились научиться делать кукол на запястье по технологии мастера. Мария и Доминик в последние годы поработали в двух государственных театрах — на Камчатке и в Абакане, а параллельно занимались своим проектом.

«Филин и солнышко» — первый спектакль семейного дуэта. Кукла для него была создана под руководством Владимира Захарова. Главный герой истории, маленький Филин, едва-едва родился, но уже считает себя очень мудрым. И у него есть мечта — познакомиться с Солнцем! Путь к цели конечно, получится непростым, но на ошибках учатся. И взрослеют.

Кукла девчонка Закулиска появилась раньше Филина, но своей истории ждала дольше. Ее основу Владимир Захаров создал на мастер-классе в Италии. Голова с печальными глазами ждала, когда она окажется нужной, несколько лет. Доделывала Закулиску Мария.

Пьесу о приключениях девушки написал сам Владимир. Спектакль родился летом, во время арт-резиденции. И теперь упорная, обладающая чувством юмора Закулиска отправляется в свои смелые путешествия на глазах у зрителей.

Творческая мастерская «VIT», Хабаровск

22 сентября, 12.00 и 26 сентября, 11.00

Творческая мастерская «VIT» из Хабаровска напомнит томичам, что существуют разные «Времена года». И Виталий Ильченко, и Никита Бакленев, теперь создавшие общий проект, познакомились с Владимиром Захаровым по отдельности. Никита видел запись спектакля, восхищался кукольником, а потом случайно оказался в Томске, когда путешествовал автостопом. Понял, что так восхитивший его мастер живет в этом городе, познакомился с ним и остался учиться.

Виталий Ильченко вырос в Томске, когда-то брал интервью у кукольника для подростковой газеты «Полянка». Потом поступил в Новосибирске в театральный институт. И уже после учебы приехал к мастеру, чтобы попытаться освоить технологию кукол на запястье. Обстоятельства тогда не позволили закончить работу.

В спектакле, который ребята сыграют на фестивале, занята кукла Никиты, а придумал и поставил историю Виталий. Постановка буквально насыщена декорациями, так что зрители смогут увидеть смену времен во всей красе. И не обойдется без легендарной музыки Вивальди…

Театр TRULÉ, Португалия

22 сентября, 18.00 и 28 сентября в 18.00

Из загадочной и прекрасной Португалии на фестиваль приедет театр «TRULÉ». Кукольник Мануэль Диас покажет спектакль «Куклы моей жизни». Эта работа — результат 30 лет исследований разных методов создания кукол и способов управления ими. Артист обходится без слов, история получается визуальной.

Театру «TRULÉ» уже 30 лет, он часто гастролирует и участвует в фестивалях. На одном из них в 2007 году Мануэль Диас и встретился с Владимиром Захаровым. Дело было в Польше, на Международном фестивале кукольных моноспектаклей. Мануэль захотел приобрести куклу у томского мастера. Договорились, он закажет ее, если победит и получит главный приз, серьезную премию. В итоге гран-при получил сам Владимир Захаров. И пообещал, что раз так, то скоро подарит португальцу куклу на запястье. Так через два года у Мануэля появился «ВладимИр». Он играет в спектаклях театра.

Это единственная кукла, созданная не самим Диасом (кстати, историю про фестиваль и куклу-подарок для коллеги Владимир Захаров рассказывал в 2015 году в интервью «Томскому Обзору»).

Театр кукол «Этномир», Боровск

24 сентября, 19.00 и 26 сентября, 16.00

Иван Затока сыграет на фестивале своего «Маленького принца». У его театра кукол «Этномир» своя история. «Этномир» — это этнографический парк и культурно-образовательный центр в Боровске Калужской области, где представлены культуры разных стран и народов мира. Иван работал в парке гидом. В 2009 году в «Этномире» проводили музыкальный фестиваль «Мамакабо». Среди гостей был Владимир Захаров. Иван восхитился его куклами и решил заказать у мастера куклу. Так у него появился мальчик Петя. А делать для другого спектакля Льва Иван уже сам отправился в Томск, учиться у Владимира. Теперь в «Этномире» есть свой театр кукол. Вечную трогательную историю, убеждающую, что мы в ответе за тех, кого приручили, Иван Затока рассказывает с помощью Пети. У него своя версия «Маленького принца», этот спектакль не похож на постановку Владимира Захарова.

Театр кукол «Мабу», Нижний Новгород

25 сентября, 16.00. «Сказки кота Боба»

26 сентября, 19.00 и 29 сентября, 16.00. «Диалог животных»

Театр кукол «Мабу» из Нижнего Новгорода привез на фестиваль две работы. Это интерактивный спектакль «Сказки кота Боба» и «Диалог животных» по французской пьесе Патрика Бессон. «Мабу» только два года, но у созданного супругами Сергеем и Евгенией Мавриными театра уже есть свое здание. Супруги — выпускники Российского государственного института сценических искусств. Они несколько лет служили в Рязанском театре кукол, но мечтали о своем проекте. И однажды решились на него.

Кот, играющий в спектаклях Маврины — кукла на запястье. О мастере и его театре они много слышали, а куклу делали самостоятельно. Уже потом узнали, что герои спектаклей Захарова заметно миниатюрнее (Евгения училась с Марией Караевой-Гонсовской, ее кукла оказалась в 2 раза меньше Кота).

«Сказки кота Боба» — это спектакль, рождающийся в постоянном диалоге с залом. Коту Бобу уже 147 лет, и он умеет рассказывать удивительные сказки о самом важном.

«Диалог животных» Патрика Бессона — скорее, взрослый, чем детский, спектакль, история об одиночестве, выборе, сомнении. Пожилой мужчина, овдовевший несколько лет назад, знакомится с дамой. Но стоит ли начинать новые отношения? Свои сомнения и страхи он обсуждает с Котом (тот, кстати, против новой хозяйки). Беседа ведется под музыку Моцарта. Некоторые зрители спектакля признаются, что после увиденного… очень хочется обнять своего кота.

Театр кукол «Белый Волшебник», Украина

25 сентября, 19.00 и 28 сентября, 14:00

Днепровскому частному театру кукол «Белый Волшебник» 8 лет, в его репертуаре 10 спектаклей. Именно здесь первыми в Украине стали работать с куклой на запястье. Художник «Белого волшебника» Виталий Голуб учился у томского мастера. Главный принцип спектаклей театра из Днепра — камерность, так всем (актерам, зрителям, кукле) удается говорить друг с другом максимально откровенно. Другая задача создателей спектаклей — помочь почувствовать волшебство и детям, и взрослым. У постановок «Белого Волшебника» счастливые, жизнеутверждающие финалы.

На томском фестивале украинский театр сыграет премьеру спектакля «ВЕРНиВРЕМЯ». Слов в этом спектакле не будет. Историю, где переплетаются события из реальной жизни французского писателя Жюля Верна и фантастических приключений героев его романов, расскажут с помощью других выразительных средств. Постановка объединит куклу системы Владимира Захарова, возможности песочной анимации и элементы светового неонового шоу.

Театр «Stalo Teatras», Литва

27 сентября, 19.00 и 28 сентября, 11.30

«Мышонок в гитаре или кто здесь босс?» — музыкальный спектакль из Вильнюса, где Мышонка играет кукла Владимира Захарова. Постановку 2007 года восстановили специально для томского фестиваля!

Литовский «Stalo Teatras» («Настольный театр») ставит самобытные спектакли для детей и молодежи. Большую роль в их спектаклях играет живая музыка, другой в этом коллективе не признают. Композитор истории о Мышонке — Сниегуоле Дикчюте. Мелодии играет бас-гитарист Гедиминас Жилис — он вместе с куклой и рассказывает, как лесную полянку, где жил Мышонок, заасфальтировали. Герой не остался в этой бездушной пустыне — он отправился… в городской музыкальный магазин. И мир лес, и обстановка магазина передается с помощью пластики куклы, музыки и простых предметов. Каждый зритель воспримет их по-своему в зависимости от своей фантазии.

Театр Grafica, Санкт-Петербург

28 сентября, 16.00 и 29 сентября в 14.00

По названию спектакля «Дочки-матери» петербургского авторского театра Grafica сразу и не догадаешься, что речь о всем известной сказке Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». С помощью знаменитой героини артисты поговорят о таких непростых и важных отношениях между мамами и дочерьми. Ведь нет людей на свете, более близких. И в то же время как сложно двум женщинам разных поколений найти общий язык.

Театру Grafica 4 года, сначала ребята создавали проекты для самых маленьких зрителей и назывались «лЮблЮ театр». В 2019 году они поменяли название. Театр — это дуэт Кирилла Смирнова (он актёр, режиссёр, педагог, мечтатель) и Арины Юдинцева — (она актриса, художник, педагог, муза). К Владимиру Захарову, засмотревшись записями его спектаклей, Кирилл и Арина приехали в 2014 году, вскоре после того, как узнали — их подруга Мария Гонсовски (тогда Караева), уже вовсю осваивает новую систему кукол под руководством мастера. За месяц в Томске гости освоили азы и в 2015 году появилась кукла-Дюймовочка и спектакль «Дочки-матери».

Также подробную афишу и информацию о спектаклях можно посмотреть на официальном сайте Международного фестиваля кукол на запястье.

Текст: Мария Симонова

Тэги/темы: