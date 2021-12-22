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Культура в Томске, Новый год ❄, Праздники, Томские новости, новый год праздники иллюминация освещение новогодний предновогодний город томск новости интересное Скульптура «Небесная кобылица» победила в фестивале ледовой скульптуры «Хрустальный Томск»

Скульптура «Небесная кобылица» победила в фестивале ледовой скульптуры «Хрустальный Томск»

В воскресенье, 19 декабря, в Томске подвели итоги VI фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Победила команда «РоК» из Якутии, выполнившая скульптуру «Небесная кобылица», сообщает пресс-служба администрации города

Второе место заняли команды «Леко» (Якутия) со скульптурой «Печка самоходная» и «Плантация» (Хабаровск) с работой «Полет шмеля». А на третьем месте оказалась команда «Золотые крылья» (Якутия), которая сделала изо льда скульптуру «Туйварыма Куо» и томской команды «Снежинки» с работой «Из пруда — без труда».

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер вручил дипломы победителям и участникам фестиваля.

«Мастерская художника — это всегда тайна тайн. У нас же в Томске мастерской стала вся Ново-Соборная площадь! Всю неделю томичи могли любоваться вашей работой, постигать секреты вашего мастерства. Теперь Ново-Соборная площадь из мастерской превращается в огромный выставочный зал под открытым небом. И горожане могут полюбоваться готовыми скульптурами, каждая из которых неповторима. Поздравляю победителей, хотя победили сегодня, несомненно, все», — сказал Михаил Ратнер.

Напомним, тема конкурса этого года «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов», поскольку ранее 2022 год в России был объявлен Годом народного искусства. В течение недели 16 команд лучших скульпторов со всей страны работали над созданием ледяных фигур. Работы участников будут стоять на площади Ново-Соборной до самой весны.

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