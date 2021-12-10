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В воскресенье стартует «Хрустальный Томск»

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В воскресенье, 12 декабря, в Томске на Ново-Соборной площади стартует седьмой традиционный фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Тема этого года — «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов», поскольку ранее 2022 год в России был объявлен Годом народного искусства.

В день открытия командам мастеров предстоит принять участие в блиц-турнире. За 6 часов они должны будут вырезать из небольшого ледяного блока героев советских мультфильмов, которые попадутся им в ходе жеребьевки. После подведения итогов состоится торжественное зажжение главной городской елки на площади Ново-Соборной. В этот же момент засверкает и вся городская иллюминация, а также будут зажжены елки в районах Томска.

После чего в течение недели — до 18 декабря — 32 мастера из разных уголков России будут вырезать изо льда скульптуры по своим эскизам, посвященным народному искусству. Работы участников будут стоять на площади Ново-Соборной до самой весны.

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