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Исполняющим обязанности ректора ТГАСУ назначен Олег Волокитин

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Проректор по научной работе Томского государственного архитектурно-строительного университета Олег Волокитин назначен исполняющим обязанности ректора вуза. Соответствующий приказ подписали в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Как уточняют в пресс-службе Правительства региона, Олег Волокитин родился 27 декабря 1984 года в Томске. Окончил Электротехнический институт при Томском политехническом университете. Второе высшее образование получил в ТГАСУ по специальности «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)».

В пресс-службе вуза уточняют, что Олег Волокитин является самым молодым доктором наук в истории ТГАСУ — он получил степень в 32 года. Является автором более 300 научных работ, включая 12 монографий и 15 патентов.

Напомним, весной 2026 года предыдущего руководителя вуза Виктора Власова уволили с поста без объяснения причин. Тогда его место временно занял Андрей Андреев, также являвшийся директором департамента общего управления и финансово-экономической политики вуза.

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