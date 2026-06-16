Томских ресурсников оштрафовали на миллион рублей за раскопки

16 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

С начала прошлого года томским ресурсоснабжающим компаниям выставили штрафов на миллион рублей за нарушения при раскопках, сообщает пресс-служба мэрии.

Более чем треть от этой суммы — 350 тыс. рублей — приходится на первый месяц благоустроительного сезона 2026 года. За весь прошлый год сумма штрафов составила 650 тыс. рублей. Всего с начала года оформлено 11 протоколов за нарушения при раскопках, по трём из них уже назначены штрафы.

— Одна из главных проблем некачественного покрытия дорог — как раз раскопки. Понятно, что если случилась авария, а сети расположены под асфальтом, ресурсникам приходится его вскрывать. Но если восстановить раскопку по нормативам, просадки грунта не произойдет. Если ресурсоснабжающие компании не соблюдают правила, будем наказывать рублем, подчеркнул мэр Томска Дмитрий Махиня.

В пресс-службе уточняют, что с этого года контроль за раскопками осуществляет специальная городская административная комиссия. В 2025 году было составлено более 200 протоколов за нарушения, по остальным вынесены предупреждения. В 2026-м работа продолжена.

Как ремонтируют дороги в Томске можно посмотреть в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».