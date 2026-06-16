Томичам покажут здание бывшего Томского губернского тюремного замка

16 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Александр Мазуров

В июне комплекс музеев Томского политеха расширил экскурсионную программу: томичам предлагают впервые посетить здание бывшего Томского губернского тюремного замка, где сегодня располагается девятый корпус ТПУ.

Маршрут стартует в субботу, 20 июня, в 15.00. Пешеходная экскурсия «Тюрьма, госпиталь, университет». Маршрут затронет корпус № 9 (ул. Аркадия Иванова, 6). За почти два столетия он успел побывать главным зданием Томского губернского тюремного замка, эвакуационным госпиталем и частью университетского кампуса, сохранив следы каждой эпохи.

Во время экскурсии гости осмотрят главный корпус бывшего тюремного замка, больничные бараки и дом административных служащих с «сибирскими» наличниками. Участники пройдут по территории бывшего острога и разберутся, как был устроен этот «город в городе», где находились камеры, больница и церковь. Томичи узнают, как содержались арестанты, зачем их обучали грамоте и ремеслам, и как тюремный замок стал частью образовательного пространства Томского политехнического университета.

Узнать больше о тюремном замке можно в нашем материале.

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