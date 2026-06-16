Самолет, вызывающий осадки, применили для борьбы с лесными пожарами в Томской области

16 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Для ликвидации лесных пожаров в Томской области задействовали самолет-зондировщик АН-26 «Циклон», сообщает пресс-служба Правительства региона.

Его применили в Верхнекетском районе для искусственного вызывания и усиления осадков, что позволило снизить интенсивность горения.

Всего по данным на утро 16 июня, в регионе действует 19 природных пожаров на общей площади более 3,5 тыс. гектаров. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Верхнекетском районе — по состоянию на 08:30, здесь действовало 10 очагов.

В тушении лесных пожаров задействованы дополнительные силы. Помощь Томской области оказывают 50 авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны из Приволжского авиаотделения, а также 49 авиапожарных Авиалесоохраны из Новосибирской (25), Омской (12) областей и Республики Хакасия (12).

Напомним, в лесах Томской области введен режим ЧС.

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