Фестиваль «Теория Звука» пройдет в Томске через месяц

15 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Фестиваль новой музыки «Теория Звука» пройдет в Томске на территории бывшего завода «Контур» через месяц, 16 мая. Организаторы подготовили образовательный блок, концерт сибирских музыкантов и ночной рейв.

Программа «Теории Звука» включает дневной образовательный лекторий и выставку аудиотехники. Вечером пройдет концерт с участием сибирских артистов, ночью — рейв с танцевальной электронной музыкой от творческого объединения Kontrkult из Санкт-Петербурга.

На трех сценах фестиваля выступят музыканты из Томска, Новосибирска, Красноярска, Омска и других городов Сибири. Для гостей будут работать маркет, фуд-корт, виниловый маркет и бренд-зоны от представителей бизнеса и заведений Томска.

— Наша цель — глубоко вовлечь людей в тематику живой и электронной музыки. За один день гости фестиваля смогут услышать живые выступления сибирских артистов, увидеть, как устроены саунд-системы и аудиотехника, посетить лекторий о звуке и музыкальной индустрии. Нам важно развивать локальную сцену, показывать сибирских музыкантов и одновременно укреплять образ Томска как современного культурного города, в который хочется приезжать, — отметил директор фестиваля и руководитель агентства Street Vision Иван Ларионов.

Особое место в программе организаторы уделили саунд-системам, которые собирают энтузиасты. На «Теории Звука» гости смогут увидеть и послушать их, а также узнать, как они создаются.

Фестиваль пройдет на территории бывшего завода «Контур» на ул. Вершинина, 46/2 (ориентир ТЦ «СмайлCity»).

Напомним, с 2015 по 2020 годы под брендом «Теории звука» проводилась серия вечеринок и лекций. А в 2025 агентство Street Vision и студия MaxShowDesign решили возродить проект в формате фестиваля новой музыки. Тогда мероприятие собрало более 2500 посетителей. В 2026 году организаторы расширили программу, чтобы привлечь больше гостей из разных городов Сибири и увеличить масштаб фестиваля.

