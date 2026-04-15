18+
18+
РЕКЛАМА

Уровень воды в Томи в Томске снижается

Город, Паводок, Томские новости, интересные новости Томска уровень воды паводок снижение Уровень воды в Томи в Томске снижается

За прошедшие сутки в Томске уровень воды в Томи в черте Томска снизился более чем на 20 сантиметров. Остаются перекрытыми две дороги, сообщил в своем телеграм-канале мэр Дмитрий Махиня.

Так на гидропосту в районе Коммунального моста Томь опустилась на 27 сантиметров, в районе Речного вокзала на 23. В пресс-службе обладминистрации уточняют, что в районе деревни Козюлино река поднялась на 9 сантиметров. Критические отметки не превышены. На реке сохраняется ледовый затор в районе острова Еловый.

Уровень воды в Ушайке на Лермонтова также снизился на 30 сантиметров. На Степановке, в Малом Протопопово и на реке Басандайке в Аникино изменений нет.

Все также перекрыто две дороги — под Коммунальным мостом и ул. Береговая в Эуште. В с. Дзержинское в СТ «Тимирязевец» уложенные 600 мешков песка сдерживают воду реки Бурундук.

Напомним, ледоход на Томи в черте Томска начался 11 апреля. По данным на утро следующего дня в регионе были подтоплены ряд населенных пунктов. 12 апреля голова ледохода покинула пределы Томска.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

