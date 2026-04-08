Уровень воды в Томи в Томске растет

В Томске зафиксирован подъем уровня воды в Томи и в Ушайке в районе Степановки, сообщил в своем телеграм-канале мэр Томска Дмитрий Махиня.

— За последние сутки на гидропосту Томи зафиксирован подъём на 39 см, на водопосте — на 34 см, — говорится в сообщении.

Уровень воды в Ушайке на ул. Лермонтова остается прежним, в районе Степановки увеличился на 10 см. Показатели на Басандайке в районе Аникино остались без изменений.

В свою очередь в пресс-службе обладминистрации со ссылкой на начальника департамента защиты населения и территории Сергея Лукина сообщают, что голова ледохода на Томи находится в 200 км от границы региона — в районе поселка Крапивинский Кемеровской области. На Оби — в районе деревни Кругликово Новосибирской области в 28 км до границы с Томской областью. В случае образования заторов специалисты красноярской компании «Бурвзрывпром» готовы прибыть для проведения дополнительных взрывных работ.

По словам замгубернатора, вода прибывает в безопасном режиме, уровни ни на одном из 45 гидропостов в муниципалитетах области не превышены.

Завезены продукты, топливо, медикаменты, резервные источники питания и альтернативные средства связи в населенные пункты, с которыми будет затруднено транспортное сообщение в период весенней распутицы или половодья. Производится подготовка к работе 73 пунктов временного размещения населения общей вместимостью 12 420 человек. Также спланированы места для отгона скота, заготовлены запасы кормов.

Напомним, Томь начала освобождаться ото льда в Кемеровской области. По прогнозам метеорологов вскрытие Томи в пределах областного центра ожидается на 4-8 дней раньше обычных сроков — ориентировочно, 10 апреля.


Томские новости

В Томске до понедельника перекроют участок ул. Пирогова

6 апреля 2026
Томские новости

Томичам расскажут о смеховой культуре древней Руси

24 марта 2026
Город

В Томске у «дома за рубль» в Кустарном переулке строят еще одно деревянное здание

7 апреля 2026
Томские новости

Томь вскрылась в Кемеровской области

7 апреля 2026
Томские новости

В Томске провели ледовзрывные работы на Томи для снижения риска заторов

23 марта 2026
Томские новости

В Томске «Ростелеком» поддержал региональные соревнования по лыжным гонкам

27 марта 2026
Томские новости

Женщина пострадала при столкновении двух иномарок в Томске

29 марта 2026
Рассказано

Ученый, стрелок и кожевник. История одного исследователя из Томска

19 марта 2026
Томские новости

Томичам стали чаще звонить лже-сотрудников администрации

22 марта 2026