Томь вскрылась в Кемеровской области

Томь начала освобождаться ото льда в Кемеровской области. Об этом в своем телеграм-канале со ссылкой на коллег сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня.

На момент сообщения голова ледохода на Томи находилась в 24 километрах от Новокузнецка. Градоначальник подчеркнул, что на данный момент томские службы работают в режиме повышенной готовности.

Напомним, 1 апреля, на всей территории Томской области действует режим повышенной готовности в связи с предстоящим паводком.

По прогнозам метеорологов вскрытие Томи в пределах областного центра ожидается на 4-8 дней раньше обычных сроков — ориентировочно, 10 апреля. При этом специалисты ожидают подъема уровня воды до критических отметок. Возможны образования заторов, подъемов воды, переливов дорог и подтоплений более 500 домовладений в 20 населенных пунктах в семи муниципальных образованиях: Томске, Томском, Асиновском, Зырянском, Колпашевском, Молчановском и Шегарском районах.

