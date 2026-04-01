В Томской области ввели режим повышенной готовности в преддверии паводка

1 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

С сегодняшнего дня, 1 апреля, на всей территории Томской области действует режим повышенной готовности в связи с предстоящим паводком. Соответствующее решение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций озвучил губернатор Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, главам муниципальных образований поручено еще раз провести обходы территорий, которые оказываются в зоне подтопления, объяснить жителям правила безопасности и рассказать, куда обращаться в случае экстренной ситуации. В полную готовность также приводятся пункты временного размещения.

По прогнозам метеорологов вскрытие Томи в пределах областного центра ожидается на 4-8 дней раньше обычных сроков — ориентировочно, 10 апреля. При этом специалисты ожидают подъема уровня воды до критических отметок. Возможны образования заторов, подъемов воды, переливов дорог и подтоплений более 500 домовладений в 20 населенных пунктах в семи муниципальных образованиях: Томске, Томском, Асиновском, Зырянском, Колпашевском, Молчановском и Шегарском районах.

В свою очередь, глава Томского района Павел Хрячков отметил, что в муниципалитете возможен перелив дороги, ведущей к селам Яр и Вершинино. Сейчас готовится резервная дорога, чтобы сохранить транспортное сообщение с населенными пунктами.

