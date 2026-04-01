Археологи обнаружили мощный культурный слой в центре Томска

Археологи Томского государственного университета обнаружили мощный культурный слой на улице Розы Люксембург. Здесь нашли элементы построек, фарфор, ткани, оконная слюда, что позволило признать участок объектом культурного наследия, сообщает пресс-служба вуза.

— Летом 2025 года мы провели шурфовку (вскрытие) на участке по адресу ул. Р. Люксембург, 33/1, чтобы определить наличие культурного слоя, — отметила заведующая кафедрой археологии и исторического краеведения факультета исторических и политических наук (ФИПН) Томского государственного университета Мария Чёрная. — Шурф оказался очень богатым: мы раскопали его на глубину более трёх метров. Здесь обнаружили остатки деревянной срубной постройки, пола, деревянной полочки. Нашли осколки керамической посуды (чернолощеной и морёной), остатки кожи, тканей, оконную слюду, кости животных, цельные металлические щипчики по типу пинцета и фрагмент китайского фарфора. Щипчики из металла золотистого цвета, предположительно, латунные, полностью сохранили функциональность. Предполагаем, что их использовали в косметических, врачебных, нумизматических целях.

Фрагмент фарфора имеет китайское происхождение и, вероятно, датируется ранним периодом Кайсин (1680–1700 гг.), но не относится к императорским изделиям — скорее, это продукт подражательного кустарного провинциального производства. На фрагменте кобальтовой краской нанесён растительный рисунок и изображён человек, держащий в правой руке «то ли зонт, то ли веер». Ученые предполагают, что слой, в котором залегал фрагмент фарфора, датируется XVII–XVIII веками.

Уточняется, что найденные входе раскопок кожа, ткань и дерево отлично сохранились, потому что грунт был влажным — это значит, что участок интересен для дальнейших исследований. Сейчас все находки проходят лабораторную обработку.

Археологические раскопки проводились при поддержке ООО «Сибирская археология» (гендиректор — Дмитрий Рыбаков) и по Открытому листу (разрешению) Богданы Поповой. Оба специалиста — выпускники кафедры археологии и исторического краеведения ФИПН ТГУ.

Фото: пресс-служба ТГУ

