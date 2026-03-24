18+
18+
РЕКЛАМА

Формирование Правительства Томской области откладывается

Переходный период по созданию правительства Томской области продляется. Соответствующий пакет законов, предусматривающих увеличение этого этапа внесла в Законодательную Думу администрация региона.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, такая мера «связана с необходимостью более детальной проработки как структуры Правительства Томской области, так и распределения полномочий между органами исполнительной власти».

Предполагается, что во время переходного периода администрация области вместе с ее подразделениями и иными исполнительными органами продолжит исполнение обязанностей и региональных полномочий в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Томская область завершит формирование Правительства в первом квартале 2026 года. Регион запустил процесс перехода от администрации к правительству в начале декабря прошлого года. При переходе первый заместитель губернатора Томской области будет одновременно председателем правительства. Наибольшая часть вице-губернаторов, координирующих работу отраслей экономики, социальной сферы, инфраструктуры, в новой системе перейдет на позиции заместителей председателя правительства.

Исполнительные органы Томской области и структурные подразделения администрации в правительстве региона сохранят наименования в качестве департаментов и комитетов. Создание министерств и иных ведомств не предусмотрено.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
