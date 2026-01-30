18+
18+
РЕКЛАМА

Более 22 млн рублей выделят на повышение зарплат механизаторов «Томск САХа»

Город, ЖКХ, Томские новости, интересные новости Томска предприятия ЖКХ уборка снега работа бюджет Более 22 млн рублей выделят на повышение зарплат механизаторов «Томск САХа»

Дополнительные 22 млн рублей направят на повышение заработной платы механизаторов МБУ «Томск САХ», чтобы сохранить кадровый состав опытных специалистов и сделать вакансии более привлекательными для работников. Соответствующее предложение мэра Томска одобрили депутаты гордумы, передает пресс-служба горадминистрации.

— Для нас принципиально важно, чтобы люди, выполняющие такую нужную работу, чувствовали, что их труд уважают и ценят, — подчеркнул мэр Томска Дмитрий Махиня.

Ранее сообщалось, что в муниципальном предприятии фиксируют нехватку кадров при наличии простаивающей техники. По словам представителей муниципального предприятия, из 25 средств малой механизации работают 10, а по штатному расписанию не хватает 29 человек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи выбрали лучшую скульптуру «Хрустального Томска»

27 января 2026
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» и Госстройнадзор Томской области провели первую в Сибири дистанционную проверку оборудования с помощью цифровых технологий

19 января 2026
Томские новости

Столетний корпус томской психиатрической больницы ремонтируют

19 января 2026
Томские новости

В Томске пройдет премьера фильма о первой автономной велогонке по Байкалу

21 января 2026
Томские новости

Замерзшие газовые заправки стали причиной недостатка маршрутных автобусов на улицах Томска — мэр

19 января 2026
Книги

Вышла книга о творчестве известного сибирского архитектора Андрея Крячкова

19 января 2026
Город

Два проекта: Как строили Императорский университет в Томске — 1 серия

28 января 2026
Томские новости

На днях в Томской области ожидаются сорокаградусные морозы

25 января 2026
Томские новости

В томском Дворце творчества детей и молодежи завершается ремонт концертного зала

15 января 2026