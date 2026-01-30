Более 22 млн рублей выделят на повышение зарплат механизаторов «Томск САХа»

30 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Дополнительные 22 млн рублей направят на повышение заработной платы механизаторов МБУ «Томск САХ», чтобы сохранить кадровый состав опытных специалистов и сделать вакансии более привлекательными для работников. Соответствующее предложение мэра Томска одобрили депутаты гордумы, передает пресс-служба горадминистрации.

— Для нас принципиально важно, чтобы люди, выполняющие такую нужную работу, чувствовали, что их труд уважают и ценят, — подчеркнул мэр Томска Дмитрий Махиня.

Ранее сообщалось, что в муниципальном предприятии фиксируют нехватку кадров при наличии простаивающей техники. По словам представителей муниципального предприятия, из 25 средств малой механизации работают 10, а по штатному расписанию не хватает 29 человек.

