В Томске намерены повысить зарплаты сотрудникам малой механизации

26 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В томском «Спецавтохозяйстве» могут повысить зарплаты для работников, управляющих средствами малой механизации. Таким образом городская администрация намерена бороться с нехваткой кадров при наличии простаивающей техники. Об этом на прошедшем сегодня, 26 января, выездном совещании сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня.

По словам представителей муниципального предприятия, из 25 средств малой механизации работают 10, а по штатному расписанию не хватает 29 человек.

Мэр Томска Дмитрий Махиня Фото: Савелий Петрушев

— Давно эту проблему обсуждаем, техника простаивать не должна. Приняли принципиальное решение о повышении зарплаты на 12 тыс. рублей для тех, кто работает на мини-технике. Мы знаем, откуда эти средства перераспределить, на ближайшую городскую думу выйдем с предложением. Имеющаяся в наличии техника должна быть на 100% задействована, — подчеркнул мэр.

Он также отметил, что зимой содержание города остается в центре внимания.

Фото: Савелий Петрушев

— Несмотря на серьезные морозы, мы продолжили работы по вывозу снега. В целом за этот сезон вывезли 240 тыс. тонн снега, что на треть больше аналогичной нормы предыдущих лет. Я думаю, все жители города заметили, что зима суровая, снежная, холодная, но, тем не менее, работы продолжаются в установленном порядке, — отметил мэр. — Видим, что улично-дорожная сеть в удовлетворительном состоянии, но, действительно, проблемы есть с тротуарами. В том числе сказался и мороз, реагенты похуже работают. Скользкость тротуаров повышенная, на что сегодня мы обратили внимание наших служб.

Фото: Савелий Петрушев

Также мэр обратил внимание на крылечки и крыши, которые мешают должным образом организовать уборку снега на прилегающей к зданиям территории.

— Необходимо проверить их законность, потому что они также препятствуют прохождению техники. В случае, если предприниматели установили незаконно, то, считаю, как минимум должны сами содержать прилегающую территорию, — отметил мэр.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».