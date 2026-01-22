В Томске появится большой вок по-пекински

22 января 2026 / Томский Обзор / Фото: «Дыхание вока»

Сеть кафе «Дыхание вока» расширяет меню новыми блюдами в пекинском стиле. Томичам предложат вок с курицей, свининой, говядиной и овощами по новым рецептам. Об этом «Томскому Обзору» рассказала руководитель сети «Дыхание вока» Татьяна Степанова.

Пекинский вок в Томске появится благодаря бренд-шефу кафе Вадиму Прусакову, последние годы работавшему в Китае. Подобные виды блюда пользуются популярностью в Поднебесной в качестве повседневной уличной еды, однако практически неизвестны в нашей стране.

— Это именно пекинский стиль. Для него характерно большое количество овощей и клетчатки: в новой версии ее больше. Китайцы уделяют значительное внимание здоровью и долголетию, поэтому повседневная кухня Поднебесной отлично подходит для поддержания тела в прекрасном состоянии, — подчеркнула Татьяна Степанова. — В каждом из новых рецептов также используются авторские соусы и лапша собственного изготовления.

Татьяна Степанова уточнила, что китайские версии блюд были адаптированы под российскую аудиторию.

— При выборе рецептуры мы смотрели, что нравится нам самим и понравится русскому человеку. Китайская кухня очень разнообразна, но некоторые вещи на русский вкус непривычны. Поэтому каждый раз, работая с китайскими рецептурами, нужно делать поправку на впечатления русского человека, чтобы ему было комфортно и понятно, с чем он будет иметь дело, — подчеркнула Татьяна Степанова. — «Дыхание вока» было первой сетью в Томске, специализирующейся на воке. Мы работаем с такими блюдами уже более 10 лет. Поэтому лучше всех в городе понимаем, как сделать самый классный, самый вкусный, самый полноценный вок.

Новые позиции в меню будут стоить от 310 до 450 рублей — в зависимости от используемого при их приготовлении мяса. За эти деньги посетители получат порцию в 450 граммов. Традиционно, время приготовления еды на воке составляет от двух до четырех минут: чтобы все ингредиенты успели пройти обработку, но овощи при этом остались хрустящими.

— Порции вполне достаточно, чтобы полноценно наесться. Привыкшие к «шринкфляции» сограждане, получая свой заказ, удивляются: «Это точно всё мне?». Да, порции по-китайски большие и по-китайски недорогие, — отметила Татьяна Степанова.

Попробовать новые блюда можно во всех заведениях сети «Дыхание вока». Также в меню остаются и более привычные для томичей варианты: вок с курицей и говядиной. Однако, в сети рассматривают возможность расширения меню новыми видами лапши, приготовленными вручную.

Также в одном из заведений «Дыхания вока» планируют запустить китайский гриль, а в другом — добавить вариации на тему карри. Вскоре томичи смогут приобщиться в кафе и к уйгурской кухне.

— Мы внимательно смотрим на китайский стрит-фуд. И намерены расширить нашу кулинарную «географию» едой в сингапурском стиле и едой из «кухни Шелкового пути», добавив в меню вариации на тему лапши с бульоном. И все это будет вкусно и понятно для томичей, — отметила Татьяна Степанова.

