Режим «черного неба» в Томске продлен

В Томске сохраняются неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере. По прогнозу, они будут действовать до вечера четверга, 22 января. Об этом со ссылкой на Томский ЦГМС сообщает пресс-служба мэрии.

Во время действия режим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%.

Уточняется, что объявление прогноза неблагоприятных метеорологических условий никак не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий. Наступление такого режима происходит в случае проявления определенных метеорологических условий (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующими накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

В связи с получением данного прогноза томичам рекомендуется в указанный период максимально отказаться от использования личных автомобилей. При планировании поездок отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.

Напомним, в этом году режим «черного неба» был введен в Томске 16 января.

