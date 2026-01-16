18+
В Томске действует режим «черного неба»

В Томске действует режим «черного неба»

До 19 января на территории Томска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, способствующих накоплению вредных примесей в атмосфере. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Томского ЦГМС.

Режим «черного неба» будет действовать с 15 января 18.00 до 19 января 18.00. В этот период предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%.В

Уточняется, что объявление прогноза не связано выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных предприятий. Наступление такого режима происходит в случае метеорологических условий (ослабление ветра, штиль, туманы), способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Томичам рекомендуется в указанный период максимально отказаться от использования личных автомобилей. При планировании поездок отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.

